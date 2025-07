Fury meldet vielversprechende metallurgische Testergebnisse aus der Lithiumentdeckung Ninaaskumuwin in Elmer East

TORONTO, Kanada – 22. Juli 2025 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd) gibt die vorläufigen Ergebnisse der metallurgischen Tests auf seiner Lithiumentdeckung Ninaaskumuwin im Eeyou Istchee James Bay Territory im Norden von Quebec bekannt. Die Zielsetzung der metallurgischen Testarbeiten war, die Mineralogie und die metallurgischen Eigenschaften des von den Bohrungen durchteuften spodumenhaltigen Pegmatits zu charakterisieren. Die Ergebnisse der vorläufigen Testarbeiten deuten darauf hin, dass die Lithiummineralisierung in Ninaaskumuwin für konventionelle Lithiumgewinnungstechniken mittels Schwimm-Sink-Verfahrens (Heavy Liquid Separation) geeignet ist, wobei aus einer einzigen Mischprobe 62,2 % des Lithiums gewonnen und ein Konzentratgehalt von 5,59 % Li2O erzielt werden konnten. Die metallurgischen Testarbeiten in Verbindung mit den kürzlich veröffentlichten Bohrergebnissen von 32,35 (Metern) m mit 1,16 % Li2O (siehe Pressemitteilung vom 9. Juli 2025) deuten darauf hin, dass die Lithiumentdeckung in Ninaaskumuwin weitere Arbeiten rechtfertigt.

Highlights der Testarbeiten:

– Die analysierten Proben enthalten bis zu 42 % Spodumen.

– Spodumen ist das einzige identifizierte lithiumhaltige Mineral;

– Der durchteufte Pegmatit ist frei von Verunreinigungen, was darauf hindeutet, dass Lithiumkonzentrate hergestellt werden könnten, die für Lithiumcarbonat- und Lithiumhydroxidprodukte in Batteriequalität geeignet sind;

– Der Pegmatit von Ninaaskumuwin ist ein stark fraktionierter und ergiebiger Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatit (LCT);

– Die Gehalte der 85 analysierten Proben reichen von 0,02 % bis 3,71 % Li2O und 0,36 % bis 6,30 % Fe2O3; und

– Aus einer einzigen Mischprobe wurden 62,2 % Li gewonnen und ein Konzentratgehalt von 5,59 % Li2O erzielt.

Wir sind durch die metallurgischen Ergebnisse unseres neu erworbenen Lithiumprojekts in Quebec sehr ermutigt, sagte Tim Clark, CEO von Fury. Dieses Projekt ist ebenso wie die anderen im Rahmen der Quebec Precious Metals-Transaktion erworbenen Projekte eine positive Ergänzung unseres Portfolios an Mineralexplorationsprojekten und rechtfertigt weitere Folgearbeiten, um das volle Potenzial des Projekts auszuschöpfen.

Mineralogische Analyse

Eine mineralogische Untersuchung von 58 Proben, die aus den Bohrungen EE24-002 und EE24-003 ausgewählt wurden, wurde mittels eines hyperspektralen Bohrkernscanner von ECORE durchgeführt. Die mineralogischen Zusammensetzungen sind im Folgenden zusammengefasst:

– Hoher Anteil an Spodumen (bis zu 42 %);

– Hoher Gehalt an Albit (bis zu 70 %), K-Feldspat (bis zu 42 %) und Quarz (bis zu 99 %) sowie Muskovit (bis zu 19 %);

– Spuren von Beryll, Calcit, Columbit, Mangan-Columbit, Elbaite, Fluorapatit, Amphibol, Pyrit, Spessartin und Eisenoxiden;

– Es wurden keine verunreinigten lithiumhaltigen Mineralien (Lepidolith und Petalit) identifiziert, was darauf hindeutet, dass der mineralisierte Pegmatit möglicherweise Lithiumkonzentrate produzieren könnte, die für Lithiumcarbonat- und Lithiumhydroxid-Produkte in Batteriequalität geeignet sind; und

– Die Cäsium- und Tantalgehalte sowie die allgemein niedrigen K/Rb-Verhältnisse deuten auf einen hohen Grad an Magmafraktionierung und ein hohes Potenzial für Lithium, Cäsium und Tantal hin.

Metallurgische Tests

Es wurden Tests an 27 Proben aus dem spodumenhaltigen Pegmatit durchgeführt, der von Bohrung EE24-001 (127 – 151,85 m) durchteuft wurde. Die Probenlängen lagen zwischen 0,65 m und 1,05 m. Die Ergebnisse sind im Folgenden zusammengefasst:

– Durchschnittliche Dichte: 2,70 g/m3;

– Die Siebanalyse von 2.000 bis 20 m zeigt, dass lithiumhaltiger Spodumen gleichmäßig über alle Größenfraktionen verteilt ist;

– Es wurden vier Mahlversuche über einen Zeitraum von 5, 15, 30 und 40 Minuten durchgeführt, um mit einer Labor-Kugelmühle (Probe: 500 g; Kugeln: 10 kg; Wasser: 250 ml) einen P80-Wert (Partikelgrößenbereich) zu erhalten. Nach der Filtration des Mahlguts wurde eine Nasssiebung mit einem 212-m-Sieb durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass unter den Mahlbedingungen eine Mahlzeit von 40 Minuten erforderlich ist, um ein Produkt zu erhalten, das zu 80 % 212 m passiert.

– Es wurde ein Test durchgeführt, bei dem eine Probe (Korngröße 100 % kleiner als 3,36 mm) gemahlen wurde, um einen stabilen geschlossenen Kreislauf auf Kugelmühlenniveau mit einer Umlauflast von 250 % zu erzeugen. Aus dem getesteten Material wurde der Kugelmühlenarbeitsindex (BWi) mit 11,35 kWh/t berechnet. Dies wird als mittlerer BWi eingestuft.

Schwimm-Sink-Verfahren (Heavy Liquid Separation, HLS)

HLS-Tests wurden an einer metallurgischen Probe aus einer Mischprobe aus EE24-001 durchgeführt. Die Mischprobe wurde zerkleinert, 100 % kleiner als 3 mm. Die Fraktion -3 mm +0,02 mm wurde einem zweistufigen HLS-Verfahren bei d=2,96 und d=2,8 unterzogen. Es wurde ein Spodumenkonzentrat mit 5,59 % Li2O erzielt, wobei 62,2 % des Lithiums aus 11,4 % der Masse gewonnen wurden (Abbildung 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80443/2025-07-22_Fury_DE.001.png

Abbildung 1: HLS-Verfahrensschema Massenbilanz

Elmer East

Das Lithiumprospektionsgebiet Ninaaskumuwin befindet sich auf dem zu 100 % im Besitz von Fury befindlichen Projekt Elmer East, das sich über etwa 45.735 Hektar (ha) erstreckt. Ninaaskumuwin ist vom asphaltierten Billy Diamond Highway aus leicht zu erreichen, etwa 60 Kilometer (km) nördlich des Rastplatzes km 381, wo Unterkünfte, Verpflegung, Kraftstoff und Strom zur Verfügung stehen (Abbildung 1). Die Entdeckung liegt etwa 50 km nördlich des Lithiumprojekts Galaxy von Rio Tinto plc, das im März 2025 im Rahmen der Übernahme von Arcadium Lithium plc für 6,7 Milliarden USD erworben wurde.

Die Bohrungen zielten auf einen spodumenhaltigen Pegmatitaufschluss ab, aus dem Oberflächenproben mit bis zu 3,92 % Li2O entnommen wurden. Zu den Höhepunkten der Bohrkampagne zählen 32,35 m mit 1,16 % Li2O aus EE24-003 und 22,48 m mit 1,19 % Li2O aus EE24-002 (siehe Pressemitteilung vom 9. Juli 2025). Der lithiummineralisierte spodumenhaltige Pegmatitlagerstätte bleibt in der Tiefe und in Streichrichtung offen und rechtfertigt weitere Bohrungen.

Diese vorläufigen Lithiumergebnisse verdeutlichen die sehr saubere metallurgische Beschaffenheit der bisher in Elmer East durchteuften Spodumen-Mineralisierung. Wir freuen uns darauf, diese vielversprechende Entdeckung weiter voranzutreiben, kommentierte Bryan Atkinson, SVP Exploration von Fury.

Technische und wissenschaftliche Informationen, die aus dem benachbarten Projekt Galaxy veröffentlicht wurden, gelten nicht unbedingt für das Projekt Elmer East.

Die metallurgischen Testarbeiten wurden finanziell vom Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) unterstützt. Diese finanzielle Unterstützung wurde im Rahmen der vierten Ausschreibung des Programms zur Förderung der Exploration kritischer und strategischer Mineralien (MCS) gewährt. Dieses Programm unterstützt Unternehmen im Bereich der Mineralexploration bei der Durchführung ihrer Projekte zur Erschließung von MCS-Lagerstätten in Quebec.

Die mineralogischen Analysen und metallurgischen Tests wurden von IGS Impact Global Solutions Inc. (IGS) in ihrem Labor in Delson, Quebec, durchgeführt.

Die metallurgischen Testarbeiten wurden mittels Analyse von ½ HQ-Bohrkernproben durchgeführt, die gemäß dem Verfahren P/SMu/02 ISO-17025-Version 2017 von IGS wie folgt vorbereitet wurden:

– Trocknen

– Wiegen

– Zerkleinern P80 = 2 mm

– Aufteilung (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a, 1/16 b)

– Vorbereitung einer repräsentativen Mischprobe und Aufteilung in Teilproben von jeweils 500 g für die Untersuchung

Valérie Doyon, P.Geo, Senior Project Geologist bei Fury, ist eine qualifizierte Person gemäß den kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine Position von 11,8 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp (ca. 13,5 % der ausgegebenen Aktien) hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten sind, beabsichtigt Fury, seine mehrere Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können auch andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten könnten, dass die zukünftigen Arbeiten bei der Lithiumentdeckung Ninaaskumuwin eine bedeutende Mineralressource identifizieren könnten.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getätigt wurden, angemessen waren, kann es keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als im Wesentlichen richtig erweisen werden. Die Mineralienexploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresbericht und im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung (www.sedarplus.ca) und im Jahresbericht des Unternehmens (www.sec.gov) beschrieben sind. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

