Freundlicher Jahresausklang an den Börsen erwartet

Die Zinssenkungen in den USA stehen erst am Anfang und im Handelsstreit zwischen den USA und China scheint es zu einem Kompromiss zu kommen.

Anfang des Jahres schockierte der US-Präsident Donald Trump die Börsen mit seiner Zölle-Politik. Doch seit dem damaligen Kursverfall haben sich die Märkte erholt. Die anstehenden Zinssenkungen in den USA sollten sich auch positiv auf den Goldpreis auswirken. Der bemerkenswerte Anstieg des Goldpreises auf immer neue Allzeithochs – wenn auch jetzt eine Korrektur erfolgt ist – deutet darauf hin, dass es sich nicht nur um eine kurzfristige Rallye gehandelt hat. Sondern es handelt sich mehr um eine Warnung, dass das Vertrauen in Fiat-Währungen und aktuelle Geldsysteme sinkt. Gold wirkt wie ein Barometer für das globale Finanzsystem.

Und die finanzielle Belastung in den Industrieländern durch die großen wachsenden Schulden gibt es nicht nur in den USA, sondern auch in Europa oder Japan. Verteidigungsausgaben steigen, die Bevölkerungen altern und Sozialleistungen steigen. Dem können die Industrieländer entgegenwirken, indem sie Geld drucken, damit die Zinskosten nicht so stark steigen. Dies kann aber mit einer steigenden Inflation und schwächeren Währungen einhergehen. Aber da gibt es ein Heilmittel: Gold und Silber. Neue Höchststände beim Gold- und Silberpreis gab es bereits und angetrieben durch die anstehenden Zinssenkungen dürften die Edelmetalle auch in der Zukunft gut dastehen. Dies gilt natürlich auch für die Bergbaugesellschaften, die diese Edelmetalle in ihren Projekten besitzen.

Blue Moon Metals besitzt in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. Dazu kommt noch das Zink-Kupfer-Gold-Silber-Projekt Blue Moon in den USA. Der aktuelle Erwerb der Springer-Mine sichert dem Unternehmen die für die Mineralverarbeitung in Nevada nötigen Infrastrukturen.

Vizsla Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-royalties-corp/ – besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -) und Vizsla Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-royalties-corp/ -).

