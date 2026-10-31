Frequency Exchange kündigt weltweite digitale Premiere der Serie Superhuman 2: The Rebirth mit Präsentation von Nikki Wellness Technology sowie Abschluss einer Privatplatzierung an

Vancouver, British Columbia, Kanada / 30. Oktober 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. (Frequency Exchange oder das Unternehmen) (TSXV: FREQ) (OTCQB: FRECF) (FWB: YC6) freut sich, die weltweite digitale Premiere von Superhuman 2: The Rebirth bekannt zu geben. Die neue vierteilige Dokumentarserie der preisgekrönten Filmemacherin Caroline Cory stellt die NIKKI Wellness Technology vor, die als Hauptpartner der Serie fungiert und zugleich die führende frequenzbasierte Wellness-Plattform und das tragbare Gerät des Unternehmens ist.

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Nach der ersten Vorstellung im Rahmen der offiziellen Auswahl des DaVinci International Film Festival am 26. September 2026 und der Weltpremiere auf dem roten Teppich in Beverly Hills am 4. Oktober 2026 beginnt heute, am 30. Oktober 2026, die weltweite digitale Veröffentlichung von Superhuman 2: The Rebirth. Die vierteilige Serie beleuchtet neue Perspektiven auf das menschliche Potenzial, die Wahrnehmung und die kognitive Leistungsfähigkeit. Dazu bringt sie ein Team führender Fachleute zusammen, die auf Grundlage wissenschaftlicher Forschung Einblicke in innovative Wellness-Ansätze geben.

Die weltweite Online-Premiere begann heute um 12:00 Uhr PST (Pacific Standard Time) mit Live-Gesprächen und Frage-und-Antwort-Runden (Q&A) mit Mitwirkenden der Produktion. Stephen Davis, CEO von Frequency Exchange und Gründer von NIKKI Technology, nahm an einem Live-Gespräch mit anschließender Fragerunde teil. Darauf folgte die Premiere der vierteiligen Dokumentarserie. Tickets für die Online-Veranstaltung sind unter watch.superhuman2.com erhältlich. Jedes Ticket ermöglicht sieben Tage lang den Zugriff auf die gesamte Serie.

Die heutige weltweite digitale Premiere stellt einen wichtigen Meilenstein für die Bekanntheit von NIKKI und Frequency Exchange dar, sagte Stephen Davis. Die prominente Einbindung von NIKKI in die gesamte Serie Superhuman 2: The Rebirth sowie meine Teilnahme an der Live-Premiere bieten uns die Gelegenheit, die Technologie und unsere Geschichte einem internationalen Publikum vorzustellen, während wir unsere umfassenderen Strategien zur Kommerzialisierung und Steigerung unserer Bekanntheit am Markt weiter vorantreiben.

Die weltweite digitale Veröffentlichung knüpft an die bereits zuvor angekündigte Beteiligung des Unternehmens an Superhuman 2: The Rebirth an und verschafft NIKKI internationale Aufmerksamkeit, während Frequency Exchange die Kommerzialisierung in Nordamerika, im Nahen Osten und auf weiteren internationalen Märkten weiter vorantreibt. Weitere Informationen zur Premiere und zu Superhuman 2: The Rebirth sind unter watch.superhuman2.com und wearenikki.com/superhuman verfügbar.

Im Zuge der laufenden Initiativen von Frequency Exchange zur Förderung der Kommerzialisierung und globalen Expansion hat das Unternehmen die zweite und letzte Tranche (die letzte Tranche) seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (die Privatplatzierung) abgeschlossen, wie in den Pressemitteilungen vom 31. Juli 2026 und 11. September 2026 bekannt gegeben.

Das Unternehmen gab weitere 241.131 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit aus und erzielte damit einen Erlös von 60.282,75 $. Zusammen mit dem Abschluss der ersten Tranche beläuft sich die Privatplatzierung somit auf insgesamt 1.949.361 Einheiten mit einem Gesamterlös von 487.340,25 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant (der Warrant).

Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ ausgeübt werden. Die Warrants unterliegen einer Klausel zur vorzeitigen Fälligkeit, wonach das Unternehmen nach eigenem Ermessen das Verfallsdatum der Warrants vorverlegen kann, sofern der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,70 $ pro Stammaktie beträgt. Das vorverlegte Verfallsdatum darf dabei frühestens 21 Tage nach Bekanntgabe des neuen Verfallsdatums mittels Pressemitteilung liegen.

Das Unternehmen gab 8.000 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) aus und zahlte eine Barprovision in Höhe von 2.000 $ an Research Capital Corp. Die Vermittler-Warrants können innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ pro Aktie ausgeübt werden und unterliegen derselben Klausel zur vorzeitigen Fälligkeit wie die Warrants. Alle im Zusammenhang mit der letzten Tranche ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 1. März 2027 endet.

Der Nettoerlös soll voraussichtlich für den Ausbau der Vertriebs- und Marketingaktivitäten, die Aufstockung der Lagerbestände, die Weiterentwicklung der Technologie und der Plattform, die personelle Verstärkung des Unternehmens, die Unterstützung der internationalen Expansion sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Superhuman 2: The Rebirth

Superhuman 2: The Rebirth ist eine vierteilige investigative Doku-Serie der preisgekrönten Filmemacherin Caroline Cory, die neue wissenschaftliche Perspektiven im Hinblick auf das Potenzial, die Wahrnehmung und die kognitive Leistung des Menschen untersucht. Wie auf der Website superhuman2.com erläutert, bedient sich die Serie strukturierter Experimente und Interviews, um Phänomene zu erforschen, die herkömmliche Modelle der Kognition und sensorischen Verarbeitung in Frage stellen. So erhalten die Zuschauer einen forschungsbasierten Einblick in moderne Wellness-Ansätze auf diesem Gebiet.

NIKKI Wellness Technology wird im Verlauf der Doku-Serie an prominenter Stelle als aufstrebende Wellness-Technologie präsentiert. Durch diese Einbindung erhält das Publikum zusätzlichen Kontext zu frequenzbasierten Wellnessprogrammen in realen Beobachtungsszenarien, abgestimmt auf die Hintergrundinformationen auf wearenikki.com/superhuman.

Über Frequency Exchange Corp.

Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ | OTCQB: FRECF | FWB: YC6) ist ein Technologieunternehmen, das über seine Vorzeigeplattform NIKKI tragbare digitale Wellness-Lösungen bzw. Wearables für die nächste Generation entwickelt. Anders als herkömmliche Wearables, die in erster Linie Gesundheitsdaten erfassen, bietet NIKKI personalisierte, frequenzbasierte Wellnessprogramme zur Unterstützung von Schlaf, Stressbewältigung, Regeneration, Energie und allgemeinem Wohlbefinden. NIKKI wurde ursprünglich im Rahmen von Forschungsprojekten zur Unterstützung von Menschen mit Lyme-Borreliose entwickelt und ist zwischenzeitlich zu einer skalierbaren Wearable-Plattform für digitale Wellness avanciert, die einige der größten globalen Gesundheitsherausforderungen unserer Zeit anspricht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.frequencyexchangecorp.com oder www.wearenikki.com

Ansprechpartner für Investoren

Frequency Exchange Corp.

Stephen Davis

Chief Executive Officer

stephen@frequencyexchangecorp.com

604-684-2181

Frequency Health Technologies Inc.

Nicole Sullivan

President

nicole.sullivan@wearenikki.com

604-684-2181

Zukunftsgerichtete Informationen

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