Forge Resources veröffentlicht Update zu den Fortschritten in der Stollenerschließung im vollständig genehmigten Kohleprojekt La Estrella

Vancouver, British Columbia (1. Mai 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich, über beachtliche Fortschritte in seinen laufenden Erschließungsinitiativen berichten zu können. Vor allem beim Stollenausbau im Projekt La Estrella wurden erhebliche Erfolge erzielt.

Ausbau des Abgangsstollens im Projekt La Estrella

Die Arbeiten am Abgangsstollen schreiten zügig voran und markieren einen entscheidenden Schritt in der strategischen Erschließung. Dieser Meilenstein ist insbesondere von Bedeutung, als das Unternehmen nun zu einem stärker mechanisierten Ansatz der Erschließung übergeht. Erfreulicherweise wurde vor kurzem eine erweiterte Auswahl an Gerätschaften für die Erschließung angeliefert. Die neue Ausrüstung sollte das Tempo des Ausbaus deutlich steigern, die betriebliche Effizienz optimieren und die Einhaltung der strengen Auflagen in puncto Sicherheit und Qualität sicherstellen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen mit der angetroffenen Gesteinsstruktur sehr zufrieden. Die Beschaffenheit und Stabilität des Gesteins liegt deutlich über den Erwartungen, was das Vertrauen in die Machbarkeit und den langfristigen Erfolg des Projekts zusätzlich stärkt. Forge will diese günstigen Rahmenbedingungen bestmöglich nutzen, um die Erschließung weiter voranzutreiben, und ist dabei den höchsten umwelttechnischen und betrieblichen Standards verpflichtet.

CEO PJ Murphy meint dazu: Um diese kontinuierlichen Fortschritte im Stollenausbau erzielen zu können, waren viele Monate an strategischer Planungsarbeit nötig. Die Umstellung auf einen stärker mechanisierten Ansatz und die damit einhergehende Anlieferung zusätzlicher Gerätschaften dürfte die Erschließung weiter beschleunigen. Dabei bemühen wir uns um größtmögliche Sicherheit und Effizienz und werden auch unserer Umweltverantwortung gerecht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79442/05-0125FRGEstrella2025_DE_prcom.001.jpeg

Abbildung 1. Arbeiter beim Entfernen von Gesteinsbrocken von der zu erschließenden Abbaufläche

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79442/05-0125FRGEstrella2025_DE_prcom.002.jpeg

Abbildung 2. Arbeiter beim Anziehen von Befestigungselementen am Stahlbogen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79442/05-0125FRGEstrella2025_DE_prcom.003.jpeg

Abbildung 3. Abraum wird zur Abraumhalde transportiert

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79442/05-0125FRGEstrella2025_DE_prcom.004.jpeg

Abbildung 4. Luftaufnahme des zu erschließenden Areals

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen hält eine 60%ige Beteiligung an Aion Mining Corp. und hat eine formelle Vereinbarung zum Erwerb von 80 % an diesem Unternehmen getroffen, einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. La Estrella enthält acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle. Weiters besitzt das Unternehmen auch eine Option auf das Projekt Alotta, ein aussichtsreiches Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegt.

Für das Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Übernahme von Aion. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Insbesondere kann nicht garantiert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion wie beschrieben oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir berufen uns auf Safe-Harbor-Regelungen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

