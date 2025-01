First Phosphate schließt überzeichnete Privatplatzierung ab

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR FÜR DIE VERBREITUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Saguenay, Quebec – 2. Januar 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, den Abschluss seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) bekannt zu geben, über die bereits in der Pressemeldung des Unternehmens vom 18. Dezember 2024 berichtet wurde.

Im Rahmen der Platzierung, mit der ursprünglich ein Bruttoerlös von mindestens 1 Million $ generiert werden sollte, nahm das Unternehmen einen Gesamt-Bruttoerlös in Höhe von 2.695.459 $ ein. Das Unternehmen konnte mit der Ausgabe von 7.448.455 Flow-Through-Aktien einen Bruttoerlös in Höhe von 2.606.960 $ und mit der Ausgabe von 252.857 Hard Dollar Einheiten einen Bruttoerlös von 88.500 $ erzielen.

Es freut uns, dass wir die Mittel ausschließlich von einer ausgewählten Gruppe bestehender und neuer Investoren erhalten haben, zu denen kein traditioneller Flow-Through-Fonds zählt, so John Passalaqua, der CEO des Unternehmens.

In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen 230.948 Vergütungsaktien zu einem Preis von 0,35 $ pro Vergütungsaktie ausgegeben und 230.948 Vergütungswarrants emittiert, die zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie des Unternehmens bis zum 31. Dezember 2025 ausgeübt werden können, sofern es zu keiner Vorverlegung des Fälligkeitsdatums kommt. Alle Wertpapiere, die in Verbindung mit der Platzierung ausgegeben werden, sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Platzierung wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 18. Dezember 2024 verlautbart zu verwenden. Begriffe, die in dieser Pressemeldung in Großbuchstaben geschrieben sind und hier nicht näher definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemeldung des Unternehmens vom 18. Dezember 2024 gegeben wurde.

Insider-Beteiligung

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots hat Larry Zeifman, ein Direktor des Unternehmens, insgesamt 285.714 Flow-Through-Aktien erworben.

Gewährung von Registered Share Units (RSUs)

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass anspruchsberechtigten Direktoren, Führungskräften und Mitarbeitern des Unternehmens im Rahmen von Bonuszahlungen zum Jahresende insgesamt 3.100.000 Restricted Share Units des Unternehmens (RSUs) gewährt wurden. Die RSUs werden mit sofortiger Wirkung unverfallbar und die Bedingungen, die für die gewährten RSUs gelten, stehen im Einklang mit dem vom Unternehmen eingeführten Omnibus Equity Incentive Plan. Alle ausgegebenen Wertpapiere sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Gewährung von Aktien im Rahmen des Kooperationsabkommens mit der Pekuakamiulnuatsh First Nation

Im Rahmen des am 9. April 2024 unterzeichneten Kooperationsabkommens hat das Unternehmen 574.389 Aktien an die Pekuakamiulnuatsh First Nation für die Explorations- und Erschließungsausgaben ausgegeben, die das Unternehmen im Kalenderjahr 2024 auf dem Land der First Nation getätigt hat.

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Da dem Unternehmen nahestehende Personen Flow-Through-Aktien und RSUs in Verbindung mit dem Angebot und der Zuteilung von RSUs erhalten haben, gelten die Transaktionen als Transaktionen mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Die Beteiligung der dem Unternehmen nahestehenden Personen ist gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 von den Anforderungen an die formale Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre befreit. Das Unternehmen beruft sich auf eine Befreiung von den formalen Bewertungsanforderungen des MI 61-101, da der Marktwert der Flow-Through-Aktien und RSUs, die von den verbundenen Parteien erworben und an diese ausgegeben wurden, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt, gemäß den Bestimmungen der MI 61-101. Das Unternehmen hat einen Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit den Transaktionen nicht mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss der Transaktionen eingereicht, wie dies gemäß MI 61-101 vorgeschrieben ist, ist jedoch der Ansicht, dass diese kürzere Frist unter den gegebenen Umständen angemessen und notwendig ist, da das Unternehmen seine Finanzlage verbessern und das Angebot aus vernünftigen geschäftlichen Gründen in kurzer Zeit abschließen möchte.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder an US-Personen verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierungspflicht vor. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass weitere Wertpapiere im Rahmen des Angebots verkauft werden.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer beständigen und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate ist der Besitzer und Entwickler des Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec, das aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein besteht, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne störende Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt identifiziert werden, beabsichtigt, geht davon aus, erwartet oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, werden oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus sind Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem: die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens; die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats; die Pläne des Unternehmens für eine vertikale Integration in die nordamerikanischen Lieferketten; die Bedingungen des Angebots, einschließlich der Ausgabe von Wertpapieren, des Abschlusses und des Datums zukünftiger Tranchen sowie des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die verschiedenen Annahmen, die hierin und in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich des Kurzprospekts vom 5. Juni 2024, sowie den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können. Diese Faktoren und Annahmen stellen keine vollständige Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts Risk Factors der Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 21. Oktober 2024 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

