First Phosphate kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung für einen bestehenden Investor an

Saguenay, Quebec – 7. November 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung für einen strategischen Investor durchführen wird, die einen Bruttoerlös von mindestens 2.000.000 $ einbringen soll (das Angebot).

Das Angebot wird voraussichtlich aus einer beliebigen Kombination der folgenden Wertpapiere bestehen:

1. Flow-Through-Aktien des Unternehmens (Flow-Through-Aktien) zu einem Preis von 0,90 $ pro Aktie (Flow-Through-Angebot); und

2. Hard-Dollar-Einheiten des Unternehmens (Hard-Dollar-Einheit) zu einem Preis von 0,90 $ pro Hard-Dollar-Einheit (das Hard-Dollar-Einheiten-Angebot), wobei jede Hard-Dollar-Einheit aus (i) einer Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und (ii) einem Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (Warrant) besteht. Jeder Warrant kann bis zum 30. April 2026 zu einem Preis von 1,25 $ pro Stammaktie ausgeübt werden, vorbehaltlich eines vorzeitigen Verfallsdatums (wie unten definiert).

Der Bruttoerlös aus dem Flow-Through-Angebot wird für kanadische Explorationsausgaben verwendet, die Flow-Through-Mining-Ausgaben (wie im Income Tax Act (Kanada) definiert) im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in Québec darstellen. Der Nettoerlös aus dem Hard-Dollar-Einheiten-Angebot wird für Explorations- und Entwicklungsaktivitäten, als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Angebot wird voraussichtlich in einer oder mehreren Tranchen am oder um den 21. November 2025 oder zu einem anderen vom Unternehmen festgelegten Zeitpunkt abgeschlossen werden. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten berechtigte Vermittler: (i) eine Gebühr in Höhe von bis zu 8 % auf den Bruttoerlös aus den von ihnen vermittelten Zeichnern und (ii) eine Anzahl von Vergütungswarrants (Vergütungswarrants) in Höhe von bis zu 8 % der Anzahl der Hard-Dollar-Einheiten oder Flow-Through-Aktien, die an die von ihnen vermittelten Zeichner ausgegeben werden. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,90 $ pro Aktie bis zum 30. April 2026. Wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 2,00 $ beträgt, kann das Unternehmen nach Veröffentlichung einer Pressemitteilung das Verfallsdatum der Vergütungswarrants auf den Tag vorverlegen, der 30 Tage nach dem Datum dieser Pressemitteilung (vorzeitiges Verfallsdatum) liegt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Vermittlungsprovisionen für das Flow-Through-Angebot in Form von Stammaktien des Unternehmens anstelle von Bargeld zu zahlen, die zum Emissionspreis des Flow-Through-Angebots ausgegeben werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierungspflicht vor. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Angebot ganz oder teilweise abgeschlossen wird.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein auf die Rohstofferschließung und umweltfreundliche Technologien spezialisiertes Unternehmen, das sich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada), ist eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte Nordamerikas, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Jede Aussage, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen behandelt (oft, aber nicht ausschließlich unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, nimmt an oder nimmt nicht an, plant, budgetiert, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können oder könnten, würden, dürften oder werden eintreten oder erreicht werden), ist keine Aussage über historische Tatsachen und kann zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf den Abschluss des Angebots, das erwartete Abschlussdatum des Angebots, die erwartete Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, die Genehmigung durch die CSE und die Einreichung der Angebotsunterlagen beziehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Erfolge bei der Erschließung und Exploration und die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftslage; dass das Unternehmen und andere Parteien die Anforderungen der Börse und anderer Aufsichtsbehörden zeitgerecht erfüllen können; dass die CSE ihre Genehmigung zeitgerecht erteilt, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, und dass die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Angebots zeitgerecht erfüllt werden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

