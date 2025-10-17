First Phosphate gibt seine Einschätzung zu den jüngsten Handelsaktivitäten mit seinen Stammaktien bekannt

Saguenay, Quebec – 17. Oktober 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) gibt seine Einschätzung zum Anstieg der Handelsvolumina sowie der Kursschwankungen beim Handel mit seinen Stammaktien bekannt.

Am 9. Oktober 2025 kündigte das chinesische Handelsministerium umfassende neue einseitige Exportbeschränkungen für Seltene Erden und andere verarbeitete kritische Werkstoffe – unter anderem Lithium-Eisenphosphat (LFP) als Kathodenaktivmaterial (CAM) sowie bestimmte damit verbundene Geräte und Technologien – an. Diese Beschränkungen gemäß der Bekanntmachung Nr. 55-62 des Handelsministeriums sollen am 8. November 2025 in Kraft treten.

Nach der entsprechenden Ankündigung verzeichneten die Aktien von First Phosphate sowie bestimmten anderen börsennotierten Unternehmen mit Beteiligungen oder eigenen Betriebsstätten, die sich der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung und/oder der Herstellung der von diesen Exportbeschränkungen betroffenen Materialien und Technologien widmen, einen starken Anstieg des Handelsvolumens und Kursschwankungen.

Sollten diese Exportbeschränkungen für LFP-CAM umgesetzt werden, dürfte dies Auswirkungen auf verschiedene Branchen weltweit haben, die auf solche Technologien und Vorleistungen angewiesen sind, wie etwa Energiespeicher, KI-Rechenzentren, Robotik, Mobilität, Verteidigung und Elektrofahrzeuge. LFP-Akkus machen den Großteil der weltweiten Produktion von Elektrobatterien aus, die überwiegend in China hergestellt werden.

First Phosphate hat sich vollständig dem Onshoring der LFP-Batterie-Lieferkette in Nordamerika verpflichtet, indem es die Erschließung von Minen und die Weiterverarbeitung kritischer Mineralien in Nordamerika vorantreibt.

Erst vor kurzem hat First Phosphate die möglicherweise allerersten Batteriezellen im Format LFP 18650 für den kommerziellen Einsatz aus kritischen Rohstoffen nordamerikanischen Ursprungs hergestellt. Nähere Infos dazu unter: firstphosphate.com/north-american-lfp-battery-cells.

Die hochreine Phosphorsäure und das Eisenpulver für diese LFP 18650-Batteriezellen wurden aus seltenem magmatischem Anorthositgestein hergestellt, das aus der First Phosphate-Konzession Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada) gewonnen wurde.

Das aktuelle Whitepaper von First Phosphate zum Thema Sicherung der nordamerikanischen Phosphatversorgung für LFP-Kathodenmaterialien erhielt vor kurzem vom Defense Industrial Base Consortium die Bewertung Met (erfüllt) mit dem Hinweis, dass Phosphat, insbesondere für die Verwendung in LFP-CAM, für die nationale Verteidigung von essentieller Bedeutung ist. Die Nachfrage nach LFP-Akkus wird wahrscheinlich weiter steigen, und eine heimische Quelle verringert die Abhängigkeit von China und dessen Kontrolle über den LFP-Markt ganz erheblich. Nähere Infos dazu unter: firstphosphate.com/dibc

Angesichts dieser aktuellen Entwicklungen ist First Phosphate bestrebt, seine Mine-to-Market-Strategie im Bereich der Batterie-Lieferkette (von der Förderung bis hin zur Vermarktung) für die nordamerikanischen Märkte Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität, Verteidigung und Elektrofahrzeuge weiter zu forcieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81431/FirstPhosphate_171025_DEPRCOM.001.png

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Chefgeologe von First Phosphate und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein auf die Rohstofferschließung und umweltfreundliche Technologien spezialisiertes Unternehmen, das sich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für LFP-Akkus für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie das Verteidigungswesen.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec, Kanada ist eine nordamerikanische magmatische Phosphatressource, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

–

Alexis de la Renaudière

Team Lead, Business Development

alexis@firstphosphate.com

Tel : +1 (438) 992-8985

Armand MacKenzie

President

armand@firstphosphate.com

Tel : +1 (514) 618-5289

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

X : x.com/FirstPhosphate

LinkedIn : www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Jede Aussage, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen anspricht (oft, aber nicht ausschließlich unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, nimmt an oder nimmt nicht an, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder mit der Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können oder könnten, würden, dürften oder werden eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die Pläne des Unternehmens zur vertikalen Integration in nordamerikanische Lieferketten beziehen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf: die Pläne des Unternehmens zur vertikalen Integration in nordamerikanische Lieferketten; den Umfang und die Umsetzung der in der Pressemitteilung vom 10. Oktober 2025 angekündigten chinesischen Exportkontrollen (die Exportkontrollen); die Auswirkungen der Exportkontrollen auf verschiedene Branchen weltweit, wie z. B. Energiespeicherung, KI-Rechenzentren, Robotik, Mobilität, Verteidigung und Elektrofahrzeuge; die Onshoring-Strategie von First Phosphate für die LFP-Batterie-Lieferkette in Nordamerika durch die geplante Erschließung und Weiterverarbeitung kritischer Mineralien in Nordamerika; und die Beschleunigung der Mine-to-Market-Strategie von First Phosphate für die LFP-Batterie-Lieferkette in Nordamerika in den Märkten Energiespeicherung, Rechenzentren, Robotik, Mobilität, Verteidigung und Elektrofahrzeuge. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage sowie etwaige Änderungen des Inhalts oder die Verabschiedung der angekündigten Exportkontrollen und etwaige kommerzielle oder geopolitische Reaktionen auf solche Exportkontrollen. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftslage; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dass der Zugang zu den erforderlichen Projektinputs nicht beeinträchtigt wird; dass die Genehmigung und Entwicklung der Projekte den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Mineralressourcenschätzungen für das Unternehmen und die Ergebnisse der metallurgischen Tests zutreffen; bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; die Inflation und die Preise für die Projektinputs des Unternehmens in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; die Beziehungen des Unternehmens zu den First Nations und anderen indigenen Parteien den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; die Beziehungen zu den Behörden und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen und die Exportkontrollen wie in der Pressemitteilung eingeführt werden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Phosphate Corp.

Bennett Kurtz

1055 West Georgia Street, 1500 Royal Centre

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada

email : bennett@firstphosphate.com

Pressekontakt:

First Phosphate Corp.

Bennett Kurtz

1055 West Georgia Street, 1500 Royal Centre

V6E 4N7 Vancouver, BC

email : bennett@firstphosphate.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.