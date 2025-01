First Nordic stärkt Management und Board of Directors

Toronto, ON, Kanada – 17. Januar 2025 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (das Unternehmen oder FNM) (TSX.V:FNM, OTCQB:FNMCF, Deutschland: HEG0) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Adam Cegielski zum President des Unternehmens befördert und zugleich zum Mitglied des Board of Directors (das Board) ernannt wurde. Darüber hinaus freut sich FNM, die Ernennung von Herrn John Eren zum Vice President of Corporate Development des Unternehmens bekannt zu geben.

Taj Singh, CEO von FNM, sagt dazu folgendes: 2025 wird ein Jahr des Wandels für FNM sein. Ich freue mich, dass Adam von seiner Rolle als Chief Development Officer in die Funktion des President aufsteigt. An meiner Seite war er maßgeblich an der Gründung von FNM im Jahr 2024 und seiner Weiterentwicklung im Laufe des Jahres beteiligt. Der Wechsel in die Rolle des President war eine natürliche und naheliegende Entwicklung für Adam und spiegelt sowohl das schnelle Wachstum des Unternehmens als auch Adams entscheidende Rolle für die Zukunft von FNM wider.

Ich freue mich sehr, auch John Eren in das FNM-Team zu holen. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Junior-Rohstoffbranche. John hat mit vielen unserer derzeitigen Teammitglieder bei mehreren verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet und große Erfolge erzielt, und ich weiß, dass er auf unserem Weg wichtige Beiträge leisten wird. Johns beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und im Bereich Investor Relations wird für FNM von großem Nutzen sein.

Adam Cegielski – Berufliche Laufbahn

Adam Cegielski verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung, in erster Linie als Unternehmer in verschiedenen Sektoren mit einem Schwerpunkt auf der Mineralexploration und -erschließung. Er hat erstklassige Teams auf mehreren Kontinenten aufgebaut und im Rahmen von Eigenkapitalfinanzierungen über 100 Millionen C$ an der TSX Venture Exchange aufgebracht. Im Jahr 2019 gründete er das Vorgängerunternehmen von FNM, Gold Line Resources Ltd., und war von der Gründung bis 2023 dessen CEO. In dieser Funktion stellte er unter anderem das Gold Line Belt-Paket zusammen, nahm den Feldbetrieb auf und beaufsichtigte die Entdeckung des Goldziels Aida im Projekt Paubäcken. Herr Cegielski war auch ein Gründungsdirektor von Cayden Resources, das 2014 von Agnico Eagle Mines Ltd. für 205 Millionen C$ übernommen wurde. Adam Cegielski hat einen Bachelor of Science in Angewandter Biochemie von der University of Guelph.

John Eren – Berufliche Laufbahn

Zwischen 2020 bis 2023 bekleidete John Eren den Posten des Vice President of Corporate Development beim FNM-Vorgängerunternehmen Gold Line Resources Ltd. Von 2016 bis 2019 war Eren Corporate Development Executive bei Crystal Exploration Inc., der Mantelgesellschaft, die später zu Thesis Gold Inc. wurde. Im Zeitraum von 2004 bis 2016 war Eren als: Head of Business Development, Eurasia für Auryn Resources (Auryn, jetzt Fury Gold Mines Ltd.); als Vice President of Investor Relations bei Keegan Resources Inc. / Asanko Gold Inc. (jetzt Galiano Gold Inc.); als Investor Relations Manager bei Cayden Resources (Übernahme durch Agnico Eagle Mines Ltd.) und Stratton Resources Inc. (jetzt Torq Resources Inc.) tätig. John hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften (HBA) von der Laurentian University.

Weitere Änderung im Board

FNM gibt ferner bekannt, dass Herr Ross Wilmot aus dem Board zurückgetreten ist. Das Unternehmen dankt ihm für seine langjährige Mitarbeit im Board. Wilmot wird weiterhin als CFO des Unternehmens tätig sein.

ÜBER FIRST NORDIC METALS

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Barsele im Norden Schwedens, das in einem Joint Venture mit dem führenden Goldproduzenten Agnico Eagle Mines Limited betrieben wird. Im direkten Umfeld des Projekts Barsele verfügt FNM über sämtliche Anteile und Rechte an einer Liegenschaft in Distriktgröße mit fast 100.000 Hektar entlang des Gold-Line-Gürtels. Darüber hinaus ist FNM in Norden Finnlands 100-prozentiger Eigentümer einer distriktgroßen Position der den gesamten Oijärvi Greenstone-Gürtel umfasst.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA

CEO und Direktor

