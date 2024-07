First Nordic schließt den Erwerb seines sich zu 100 % unternehmenseigenen Grünsteingürtels in Finnland ab und begrüßt Agnico Eagle als Aktionär

Eckpunkte:

– FNM schließt eine Vereinbarung zum Abschluss des Erwerbs des Goldprojekts Oijärvi in Finnland, das die Goldlagerstätte Kylmäkangas im Ressourcenstadium umfasst – ein bohrbereites, hochgradiges Goldprojekt mit erheblichem Ressourcenerweiterungs- und Wachstumspotenzial [2].

– Agnico Eagle erwirbt eine Aktienbeteiligung von 13,3 % an FNM.

– FNM ist mit einer Kontrollposition im Gold Line Belt bereits einer der größten Inhaber von Mineral-Claims in Schweden und baut sein Geschäft in Schweden und Finnland weiter aus, mit dem Ziel, einer der führenden europäischen Goldentwickler zu werden.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. 15. Juli 2024 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (FNM oder das Unternehmen) (TSXV: FNM, OTCQB: FNMCF, FWB: HEG0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Transaktion mit Agnico Eagle Mines Limited (Agnico Eagle) (NYSE: AEM, TSX: AEM) abgeschlossen hat, die dazu führen wird, dass Agnico Eagle nach Durchführung der Transaktion 13,3 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von FNM (Aktien) halten wird, vorbehaltlich des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen und der Erfüllung weiterer Bedingungen.

Agnico Eagle hat sich bereit erklärt, die Beträge, die im Rahmen des Vertrags über den Kauf von Vermögenswerten zwischen bestimmten Tochtergesellschaften von FNM, bestimmten Tochtergesellschaften von Agnico Eagle und EMX Royalty Corporation (EMX) vom 19. März 2021 in der Fassung vom 1. Mai 2023 (der Kaufvertrag) noch fällig sind, gegen 27.954.872 Aktien einzutauschen (die Transaktion). Die Transaktion wird im Rahmen einer Zeichnungsvereinbarung zwischen FNM und Agnico Eagle abgewickelt. Der Kaufvertrag sieht unter anderem den Erwerb des Goldprojekts Oijärvi (Oijärvi oder das Projekt) vor. Das Projekt Oijärvi von FNM ist ein 17.600 Hektar großes Landpaket im Grünsteingürtel, zu dem auch die Goldlagerstätte Kylmäkangas gehört, die eine hochgradige untertägige Ressource enthält, auf der bisher nur wenige Bohrungen niedergebracht wurden.

Taj Singh, President und Chief Executive Officer von FNM, kommentierte: Oijärvi verfügt über alle Schlüsselattribute, die FNM bei einem hochwertigen Projekt sucht – hohe Gehalte, erhebliches Wachstumspotenzial und eine großartige Lage. Der Abschluss des Erwerbs von Oijärvi ist ein weiterer Schritt in Richtung unserer Vision, ein führendes Goldentwicklungsunternehmen zu werden. Wir sind begeistert, Agnico Eagle bei uns begrüßen zu dürfen und freuen uns darauf, den Konzern als bedeutenden Aktionär zu haben.

Eckdaten des Goldprojekts Oijärvi:

– Bestehende Ressourcenbasis mit starkem Erweiterungs- und Entdeckungspotenzial: Das Projekt umfasst die durch Bohrungen definierte Lagerstätte Kylmäkangas mit einer angedeuteten Mineralressource von 159.000 Unzen AuÄq (1,07 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,6 g/t AuÄq) und einer vermuteten Mineralressource von 152.000 Unzen AuÄq (1,63 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,9 g/t AuÄq) (siehe Verweis im Abschnitt Zusätzliche Informationen unten). Das mineralisierte System ist in der Tiefe und im Streichen des 1,5 km langen mineralisierten Trends der bekannten Mineralisierung nach wie vor zur Erweiterung offen. Neben der Lagerstätte Kylmäkangas wurden bei historischen Erkundungsbohrungen zusätzliche mineralisierte Zonen sowohl entlang des Trends als auch als parallele mineralisierte Zonen an anderen Orten auf dem Projektgelände identifiziert. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bei mehreren dieser peripheren Ziele eine genauere Untersuchung gerechtfertigt ist.

– Signifikante technische Datenbasis zur Unterstützung eines neuen Explorationsschwerpunkts: Auf dem Projekt Kylmäkangas wurden bisher 75 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 19.580 m niedergebracht. Historische Bohrabschnitte enthalten 22,6 g/t Gold und 126,3 g/t Silber über 11,0 m (geschätzte wahre Mächtigkeit) in 102 m Tiefe. Auf dem restlichen Gürtel wurden 217 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 32.274 m niedergebracht.

Details der Transaktion:

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV) und der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen wird FNM 27.954.872 Aktien an Agnico Eagle zu einem Zeichnungspreis von 0,2925 C$ pro Aktie für einen Bruttoerlös von 8.176.800 $ emittieren. Dieser Erlös muss von FNM verwendet werden, um die verbleibende Gegenleistung, die an bestimmte Tochtergesellschaften von Agnico Eagle im Rahmen des Kaufvertrags zu zahlen ist, sofort zu begleichen. Es wird erwartet, dass die Transaktion gemäß den Richtlinien der TSXV als eine Transaktion zur Schuldentilgung durch die Ausgabe von Aktien behandelt wird.

Im Zusammenhang mit der Transaktion werden Agnico Eagle und FNM eine Vereinbarung über Investorenrechte abschließen, die Agnico Eagle unter anderem bestimmte Rechte einräumt, sofern es eine Mindestbeteiligung am Unternehmen aufrechterhält, darunter: (i) das Recht, sich an Eigenkapitalfinanzierungen zu beteiligen; (ii) ein Aufstockungsrecht, das es Agnico Eagle erlauben würde, seine Beteiligung an FNM auf 19,9 % zu erhöhen; und (iii) das Recht (das Agnico Eagle derzeit nicht auszuüben beabsichtigt), eine Person für das Board of Directors von FNM zu nominieren.

Die Aktien, die im Zusammenhang mit der Transaktion an Agnico Eagle ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Berater und Rechtsbeistand

FNM hat Stikeman Elliott LLP beauftragt, als Rechtsbeistand in Verbindung mit der Transaktion zu fungieren.

Über den Grünsteingürtel Oijärvi

Der Grünsteingürtel Oijärvi befindet sich etwa 85 km östlich von Kemi, Finnland, und ist aus dem späten Archaikum, ähnlich wie in anderen Teilen Finnlands und im Kanadischen Schild. Er ist etwa 35 km lang und eine relativ wenig erforschte Region. Außerhalb der durch Bohrungen definierten Lagerstätte Kylmäkangas selbst wurden nur 217 Bohrungen mit einer durchschnittlichen Tiefe von ca. 150 m in eng beieinander liegenden Clustern oder Bohrlinien niedergebracht. Der größte Teil der historischen Bohrungen außerhalb der Zone Kylmäkangas wurde vom Geological Survey of Finland (GTK) niedergebracht und stellt eine geringe Bohrdichte in einem ansonsten aussichtsreichen Belt-Scale-Konzessionsgebiet dar.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Gürtel eine sehr aussichtsreiche Ergänzung des Portfolios darstellt und die bisher relativ geringen Explorationsaktivitäten innerhalb des Grünsteingürtels Oijärvi zu einem erheblichen Wertschöpfungspotenzial führen könnte. Das Unternehmen plant, ein robustes Explorationsprogramm in der Region zu entwickeln und auf den vielversprechenden Daten aufzubauen, die bisher vorliegen.

Auf dem Projekt Kylmäkangas wurden bisher 75 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 19.580 m niedergebracht. Mehrere Bohrungen lieferten bedeutende Goldgehalte über große Mächtigkeiten, darunter 22,6 g/t Au und 126,3 g/t Ag über 11,0 m (geschätzte wahre Mächtigkeit) in 101 m Tiefe. Die Mineralisierung entwickelt sich in und um Schwärme von orogenetischen Quarzgängen, die mit Quarz-Feldspat-Porphyr-Intrusionen in Zusammenhang stehen, sowie mit disseminierten Sulfiden in Sedimenten, wobei letztere Art der Mineralisierung erst vor Kurzem in diesem Gebiet entdeckt wurde.

Die historischen Bohrergebnisse deuten darauf hin, dass die Zone Kylmäkangas in der Tiefe sowie in südwestlicher und nordöstlicher Streichrichtung weiterhin offen ist. Der Grünsteingürtel Oijärvi erstreckt sich über weitere 20 km nordöstlich von Kylmäkangas und weitere fünf km in Richtung Südwesten. Eine zusätzliche Analyse der historischen Daten liefert Hinweise auf mehrere andere parallele Trends mit einer Goldmineralisierung innerhalb der Projektgrenzen. Besonders erwähnenswert ist die Erkundungsbohrung 1,8 km südwestlich der Lagerstätte Kylmäkangas, die eine Goldmineralisierung in derselben stratigrafischen Position wie Kylmäkangas durchteufte, wobei wenig bis gar keine Bohrungen dazwischen oder zur Verfolgung dieser Durchschneidung durchgeführt wurden. Derselbe stratigrafische Horizont bleibt weiter südwestlich innerhalb des Gürtels unerprobt.

Für weitere Informationen über Oijarvi besuchen Sie bitte die Website von FNM.

ÜBER FIRST NORDIC METALS

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Barsele in Schweden, das in einem Joint Venture mit dem führenden Goldproduzenten Agnico Eagle Mines Limited betrieben wird. Das Goldprojekt Barsele gehört derzeit zu 55 % Agnico Eagle und zu 45 % FNM (Agnico Eagle hat das Recht, durch den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie weitere 15 % zu erwerben). Im direkten Umfeld des Projekts Barsele verfügt FNM über sämtliche Anteile und Rechte an einer Liegenschaft in Distriktgröße mit fast 100.000 Hektar entlang der beiden ertragreichen VMS-Gürtel Gold Line und Skelleftea. Darüber hinaus ist FNM Eigentümer des gesamten bislang wenig erkundeten Grünsteingürtels Oijärvi im Norden Finnlands.

Im Namen des Board of Directors

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA

President & CEO, Direktor

Weitere Informationen und & Qualifizierte Person:

[1] Einzelheiten zum Erwerb des Projekts sind im Kaufvertrag enthalten, der von FNM unter seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

[2] Alle technischen Informationen zum Projekt basieren auf dem technischen Bericht von ARFY Finland Oy aus dem Jahr 2022 mit dem Titel Mineral Resource estimate NI 43-101 Technical Report – Kylmäkangas Gold Project, AFRY Finland Oy, July 25, 2022, der am 25. Juli 2022 von Gold Line Resources Ltd. auf SEDAR+ veröffentlicht wurde. (erworben von FNM).

Benjamin Gelber, Chief Technical Director von FNM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Alicia Ford, Business Development Manager

Telefon: 403-604-9646

E-Mail: info@fnmetals.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen über die Bedingungen und den Abschluss der Transaktion, den Erhalt der TSXV-Genehmigung für die Transaktion sowie die Exploration und deren Ergebnisse des Projekts und der anderen Konzessionsgebiete des Unternehmens im Gold Line Belt beinhalten können, jedoch nicht darauf beschränkt sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, die Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten, Preisschwankungen bei Gold und anderen Rohstoffen, betriebliche Gefahren und Risiken in der Rohstoffbranche, Wettbewerb und andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die in den Finanzberichten des Unternehmens und/oder in der Managementdiskussion und -analyse auf www.sedarplus.ca beschrieben sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Nordic Metals Corp.

Taj Singh

300 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

Kanada

email : tsingh@fnmetals.com

