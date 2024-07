Calibre beginnt ein erweitertes 100.000 Bohrmeter umfassendes Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrprogramm auf seiner Vorzeige-Liegenschaft der Goldmine Valentine

Vancouver, British Columbia. – 15. Juli 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (Calibre oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, ein 100.000 Bohrmeter umfassendes Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrprogramm in der zu 100 % unternehmenseigenen, vollständig finanzierten Goldmine Valentine (Valentine oder VGM) in der zentralen Region von Neufundland & Labrador, Kanada, bekannt zu geben. Das 100.000 Bohrmeter umfassende Diamantkernbohrprogramm wird zusätzlich zu dem bereits angekündigten 50.000 Bohrmeter umfassenden Reverse-Circulation-Bohrprogramm zur Erzkontrolle in den Lagerstätten Leprechaun und Marathon sowie dem 10.000 Bohrmeter umfassenden Winkie/RAB-Bohrprogramm zur Erkundung der Grundgebirgsgeologie durchgeführt. Das erweiterte Programm wird eine robuste geowissenschaftliche Initiative beinhalten, einschließlich einer hochauflösenden geophysikalischen LiDAR-Untersuchung der gesamten Liegenschaft, Geschiebemergelproben und erweiterte Prospektionsarbeiten zur Unterstützung der Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrungen. Dies wird die größte reine Explorationsbohrkampagne in der Geschichte von Valentine sein.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: Valentine beherbergt derzeit eine robuste Ressourcenbasis von +5 Millionen Unzen auf 8 Kilometern der 32 Kilometer langen Hauptscherungszone Valentine Lake (VLSZ), die erhebliche zusätzliche Entdeckungsmöglichkeiten in einer äußerst aussichtsreichen Reihe von Explorationszielen in einem ähnlichen geologischen Rahmen wie die produktiven Bergbaureviere Val-d’Or und Timmins im Abitibi-Goldgürtel bietet. Zwischen den beiden Hauptscherzonen, der VLSZ und der parallelen Northwest Contact Shear Zone, besteht ein kombiniertes Potenzial von bis zu 64 Kilometern an hochwertigen Entdeckungsmöglichkeiten. Während wir unsere Wissensbasis mit den eingehenden Ergebnissen rasch erweitern, soll dieses Explorationsprogramm das enorme Potenzial des Mineralsystems Valentine bestätigen. Der Bezirk hat das Potenzial, die Lebensdauer der Mine erheblich zu verlängern und unsere Überlegungen für die Aufbereitungsanlagenerweiterung der Phase 2 zu prägen, die auf eine Erhöhung des Durchsatzes der Aufbereitungsanlage abzielt. Wir waren schon immer der Ansicht, dass Valentine ein Goldbergbaurevier werden wird, und wir sind der Ansicht, dass ein Programm dieses Ausmaßes damit beginnen wird, die unglaublichen Möglichkeiten aufzudecken.

Tom Gallo, Senior Vice President, Growth von Calibre, erklärte: Das Entdeckungspotenzial auf dem 250 km2 großen Valentine-Landpaket ist angesichts des orogenen Goldvorkommens von VGM sehr groß. Das um 100.000 Meter erweiterte Bohrprogramm stellt die umfangreichste reine Explorationsbohrinitiative in der Geschichte von Valentine dar. Abgesehen von den drei Tagebauplänen, die nur einen kleinen Teil der VLSZ abdecken, gibt es ein beträchtliches Potenzial in Distriktgröße, das sich unserer Ansicht nach über 64 Kilometer der Scherungszone erstreckt. Zu den Zielen, auf denen noch keine Bohrungen niedergebracht wurden, die aber hohe Priorität haben, gehören der Eastern Arm, Northwest Contact, Western Peninsula und Marathon Northeast, wo die Entdeckungs- und Abgrenzungsbohrungen in diesem Sommer beginnen werden. Darüber hinaus unterstreichen die ersten Bohrergebnisse aus den Lagerstätten Leprechaun und Frank aus dem Jahr 2024 das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung und stärken das Vertrauen in die Leistung des Modells, indem sie die Mineralreservenschätzung untermauern, die auf einen Anstieg der Erztonnage und Unzen hinweist (siehe Pressemitteilung vom 14. Februar 2024). Das starke Potenzial in Fallrichtung der bestehenden Tagebaue Leprechaun, Berry und Marathon weist auf eine zusätzliche Untertageabbaumöglichkeit außerhalb des aktuellen 14-jährigen Tagebauplans hin, was Tiefbohrungen rechtfertigt, um an die historischen Bohrungen in den hochgradigen Zonen anzuknüpfen (siehe Pressemitteilung vom 3. April 2024).“

Über Calibre Mining Corp.

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

