First Mining Gold: Größte Hürde für Goldprojekt Springpole jetzt genommen

First Mining Gold (TSX: FF; OTCQX: FFMGF; FRA: FMG) hat einen historischen Meilenstein erreicht: Die kanadische Bundesregierung hat nach einem intensiven, sechsjährigen Prüfverfahren die begehrte Umweltgenehmigung für das Springpole-Goldprojekt erteilt.

Für das Unternehmen und seine Aktionäre ist dies ein massiver Durchbruch, der das Risiko für eines der größten noch unerschlossenen Goldvorkommen Kanadas im Nordwesten Ontarios mit einem Schlag fundamental senkt.

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First Mining Gold vor Neubewertung? Springpole-Goldprojekt erhält finale Umweltgenehmigung!

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