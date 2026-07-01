Wertpapiergeschäfte eines nicht geschäftsführenden Direktors

Johannesburg, 1. Juli 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – gibt gemäß den Absätzen 6.77 bis 6.90 der Notierungsvorschriften der JSE Limited Folgendes bekannt:

Name R Menell

Position Nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Unternehmen Sibanye Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und wirtschaftlich

Art der Transaktion Kauf von Aktien am Markt

Transaktionsdatum 30. Juni 2026

Anzahl der Aktien 15.000

Wertpapierklasse Stammaktien

Marktpreis 35,95 R

Gesamtwert 539.250 R

Die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren wurde gemäß den Notierungsvorschriften eingeholt.

Ende.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: twitter.com/SIBSTILL

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Gegründet in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktienkennzeichen: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

ISIN – ZAE000259701

Emittentencode: SSW

(Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder die Gruppe)

Eingetragener Sitz:

Constantia Office Park

Bridgeview House Gebäude 11 Erdgeschoss

Ecke 14th Avenue und Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 Westonaria 1780

Tel. +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sibanye Stillwater

Investor Relations

1 Hospital Street

1780 Westonaria, Libanon

Südafrika

email : ir@sibanyestillwater.com

Pressekontakt:

Sibanye Stillwater

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1 Hospital Street

1780 Westonaria, Libanon

email : ir@sibanyestillwater.com

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