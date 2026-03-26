First Hydrogen erweitert Angebot um mobile, KI-gestützte Robotik-Bodendrohnenplattform

VANCOUVER, BC, 26. März 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gibt bekannt, dass das Unternehmen hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 23. Februar 2026 den verbindlichen Letter of Intent (den LOI) mit Exodus Actuation Solutions Inc. (RoboticsCo) geändert und erweitert hat, um weltweite Exklusivrechte an der Entwicklung und Weiterentwicklung eines patentierten mobilen unbemannten Bodenfahrzeugs (das UGV) einzuschließen, das für autonome und ferngesteuerte Robotik-Einsätze konzipiert wurde. Unbemannte Bodenfahrzeuge gelten als bodengestützte Drohnen, die ohne menschliche Besatzung mittels Fernsteuerung oder autonomer Systeme betrieben werden, um Sicherheitsüberwachung, KI-gestützte militärische Bodenoperationen, Einsätze an gefährlichen Standorten oder Lastmanagement an Land zu bewältigen. Künstliche Intelligenz verwandelt bodengestützte Drohnenabwehrsysteme (Counter-Unmanned Aircraft Systems) rasch von passiven Überwachungsinstrumenten zu aktiven, autonomen und schnell reagierenden Netzwerken. Die wesentlichen Anwendungen beinhalten KI-gestützte Sensorfusion, Zielerkennung und autonomes Abfangen, um der zunehmenden Bedrohung durch Drohnenschwärme sowie Hochgeschwindigkeitsbedrohungen entgegenzuwirken.

Das UGV wird von einem Hybridantriebssystem mit Solarenergie, Batterie und Wasserstoff-Brennstoffzelle angetrieben werden, das eine längere Laufzeit, einen geräuscharmen Betrieb und Emissionsfreiheit gewährleistet. Das UGV wird auf einem robusten modularen Fahrgestell aufgebaut, das in jedem Gelände einsetzbar ist und für eine Vielzahl von Nutzlasten ausgelegt ist. Es wird über acht gelenkige halb-robotische Beine verfügen, die mit integrierten Bein-Rad-Baugruppen ausgestattet sind. Die hybride Bein-Rad-Architektur ermöglicht es der Plattform, auf ebenen Oberflächen effizient zu rollen und gleichzeitig die Stabilität anhand eines kontinuierlichen Kontakts an 4 Punkten mit der Traktion und der Geländegängigkeit eines Laufroboters aufrechtzuerhalten. Dieses Design ermöglicht es dem UGV, sich in unebenem Gelände zu bewegen, in dem herkömmliche Roll- und Gleiskettenwagen und Lieferroboter oft Schwierigkeiten haben.

Drones-as-a-Service (DaaS) ist ein On-Demand- oder Abonnementmodell, das es Unternehmen ermöglicht, Luft- und Bodendrohnentechnologie, einschließlich Hardware, Software und zertifizierter Piloten, zu nutzen, ohne die hohen Investitionskosten für den Kauf und die Wartung der Ausrüstung selbst tragen zu müssen. Dieses Modell expandiert rasch und bietet individuelle Lösungen für die Landwirtschaft, das Militär, das Bauwesen und die Infrastrukturüberwachung. Laut Precedence Research wird der aktuelle Markt für Drohnendienste auf 20,2 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2035 mit einer durchschnittlichen kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 24,04 % auf 142,2 Milliarden USD wachsen. Angesichts globaler Verteidigungsausgaben in Höhe von über 2 Billionen $ pro Jahr könnte das wachsende Interesse an Robotersystemen für Logistik, Inspektion und gefährliche Einsätze einen wesentlichen Motor für den zukünftigen Einsatz von Robotik darstellen. (www.precedenceresearch.com/drone-services-market)

Über dem Robotikchassis ist eine modulare Ladeplattform montiert, die vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet und deren Module leicht ausgetauscht werden können. Die Funktionen sind für die militärische Feldunterstützung konzipiert, beispielsweise als Start- und Betankungsplattform für Drohnen, Transport, Ausrüstung, Sicherheit, Werkzeug, Notfallausrüstung oder andere schwere Gegenstände. Das System soll als mobiler Robotik-Drohnenassistent fungieren, der in einem breiten Spektrum logistischer Aufgaben eingesetzt werden kann, einschließlich des Betriebs von Campus- und Anlagenkomplexen wie Sicherheitsdienste, Baustellen, Last-Mile-Lieferungen sowie Notfallsituationen.

Die Plattform soll sowohl autonome als auch benutzergestützte Betriebsmodi unterstützen, sodass der Roboter einem Benutzer folgen, per Fernsteuerung bedient werden oder vorgegebene Routen navigieren kann. Durch die Kombination von Robotikmobilität mit Frachttransportkapazität soll das System den Bedarf an manueller Arbeit reduzieren und den Stromverbrauch in Umgebungen verringern, in denen Materialien häufig über unterschiedliches Gelände transportiert werden müssen. Die vielseitige Plattform ermöglicht den Einsatz in der akademischen Forschung, der industriellen Automatisierung, Verteidigungsforschungsprogrammen sowie bei Tests zur autonomen Navigation.

Weitere Einzelheiten zur Entwicklung eines unbemannten Bodenfahrzeugs durch das Unternehmen finden Sie unter www.firsthydrogen.com/robotics/.

Balraj Mann, CEO von First Hydrogen, sagte: Wir sind davon überzeugt, dass hybride Robotik-Mobilitätsplattformen eine aufstrebende Kategorie innerhalb des breiteren Robotik- und Automatisierungssektors darstellen und neue Anwendungen in den Bereichen Logistik, Infrastrukturwartung sowie Industrie- und Verteidigungsoperationen ermöglichen. Die UGV-Drohnenstrategie von Drones-as-a-Service baut auf dem Hydrogen-as-a-Service-Geschäftsmodell des Unternehmens auf.

Das Unternehmen erhält die weltweiten Exklusivrechte an der Weiterentwicklung des UGV bis zur Marktreife, einschließlich der Entwicklung eines marktfähigen Designs und einer definierten Anwendungsmöglichkeit für die Technologie innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (Entwicklungsmeilenstein). Nach dem erfolgreichen Abschluss des Entwicklungsmeilensteins erhält First Hydrogen für die restliche Laufzeit des UGV-Patents die weltweiten Exklusivrechte an der Entwicklung, Vermarktung und Verwertung des UGV, vorbehaltlich einer Royalty in Höhe von 1 % auf den Bruttoumsatz von Produkten, die das UGV-Patent nutzen. First Hydrogen trägt alle Entwicklungskosten und besitzt 100 % der geistigen Eigentumsrechte, Erfindungen, Entwicklungen, Verbesserungen, Produkte, Software, Designs, Daten, des Know-hows und anderer Arbeitsergebnisse, die im Zusammenhang mit dem UGV geschaffen, konzipiert oder entwickelt wurden.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) geplant und konstruiert. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Über First Nuclear Corp. (FirstNuclear.com)

First Nuclear Corp. hat sich der Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Lösungen für saubere Energie verschrieben, darunter grüner Wasserstoff, der mit modernsten kleinen modularen Reaktoren erzeugt wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, skalierbare, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Alternativen anzubieten, die zur Erreichung der globalen Klimaziele beitragen und die Energiesicherheit verbessern.

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