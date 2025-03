FIBO MESSE Köln – Schulterschmerzen sind der neue Rücken

Maßgeschneidert für die „Blanko-Verordnung Schulter“ FIBO Premiere Dr.Wolff PHYSIO STIXX

Der Satz „Schulterschmerzen sind der neue Rücken“ deutet darauf hin, dass Schulterschmerzen in der heutigen Zeit ein ähnlich weit verbreitetes Problem darstellen wie Rückenschmerzen. In Deutschland leidet etwa jeder Zehnte regelmäßig an Schulterschmerzen. Schulterschmerzen sind die dritthäufigste orthopädische Erkrankung nach Rücken- und Knieschmerzen.

Dies kann verschiedene Ursachen haben:

Sitzende Tätigkeiten:

Viele Menschen verbringen lange Stunden vor dem Computer, was zu Fehlhaltungen und Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich führen kann.

Die Nutzung von Smartphones und Tablets verstärkt diese Probleme oft noch.

Stress:

Psychischer Stress kann sich in Muskelverspannungen äußern, insbesondere im Schulterbereich.

Überlastung:

Einseitige Belastungen, wie sie beispielsweise bei bestimmten Sportarten oder handwerklichen Tätigkeiten auftreten, können zu Schulterschmerzen führen.

FIBO Premiere Dr.Wolff PHYSIO STIXX und weitere Neuheiten

Dr.Wolff – PHYSIO STIXX präsentieren wir Ihnen auf der diesjährigen FIBO – in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit der Firma NOHRD als exklusive Neuheiten.

Die PHYSIO STIXX sind auf kleinster Fläche und in ansprechendem Design auf der Therapiefläche sofort einsatzbereit.

o Entlastung der Schulter

o bei Mobilisierung

o Sichere Dehnpositionen

Standnummer auf der FIBO: Halle 7 / Stand C14

Pressekontakt: Andreas Völk, Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH, Möhnestr. 55, 59755 Arnsberg Telefon: +49 29 32 / 47 57 4-0 Mobil: +49 163 / 821 29 23 voelk@dr-wolff.de www.dr-wolff.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Antonio Silva

Herr Antonio Antonio Silva Silva

Raderbroicherstr.7 Raderbroic

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 017272704735

web ..: https://www.antoniosilva.de/

email : antoniosilva@online.de

Antonio e Silva ist ein international anerkannter Experte für Gesundheitswirtschaft & Fitnessstudio-Consulting sowie Marketing-Management-Konzepte für Fitnessstudios und kennt den internationalen Gesundheits-und Fitnessmarkt wie seine eigene Westentasche. Seit 38 Jahren sammelt er Erfahrungen im internationalen Freizeit- und Fitnessmarkt.

Durch zahlreiche Beiträge und seiner Tätigkeit als Referent (über 200 Fachartikel, 3 Fitness Management Bücher und

1 Multi Media Fitness Manager CD) in der Internationalen Fachpresse hat sich Antonio e Silva darüber hinaus einen Namen gemacht.

