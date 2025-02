Eventuelle Gewinnmitnahmen ändern nichts am starken Goldpreis

Auch wenn der Goldpreis kurzzeitig mal nach unten tendiert, alle Zeichen stehen auf höhere Goldpreise.

Dass Zölle kommen werden, hat US-Präsident Trump gerade wieder bestätigt. Daraus resultieren Sorgen, was dem Goldpreis guttun sollte. Auch die ETF-Investoren wenden sich nun verstärkt dem Edelmetall zu. Mit der Lockerung der Geldpolitik durch die Zentralbanken sollte auch das Anlegerinteresse weiter steigen. Dass sich der Goldpreis weiterhin im Aufwärtstrend befinden sollte, dafür sprechen seine bewährten Eigenschaften. Gold hilft gegen Währungsschwankungen, sichert vor Inflation ab und ist und bleibt der sichere Hafen. Dass Gold eine robuste Performance besitzt, hat sich bereits öfters gezeigt. In der globalen Finanzkrise etwa verloren Aktien, Immobilien und risikoreiche Vermögenswerte an Wert, mit dem Goldpreis dagegen ging es aufwärts. Auch beim Rückgang der Aktienmärkte 2020 und 2022 konnte Gold eine positive Performance abliefern.

In risikoreichen und unsicheren Zeiten glänzt Gold nun mal. Seitdem die wichtigsten Währungen nicht mehr an den Goldpreis gekoppelt sind, seit 1971 der Goldstandard aufgelöst wurde, konnte das Edelmetall mit wenigen Ausnahmen wichtige Währungen und viele Rohstoffe übertreffen. Aber Gold kann auch positiv mit Aktien und anderen risikobehafteten Vermögenswerten mitgehen. Denn Gold ist eine Investition und auch ein Konsumgut. Anleger werden auch besonders bei Inflation Schutz beim Gold suchen. Übrigens ist in der Eurozone die Inflation im Januar den vierten Monat in Folge gestiegen. Gold ist ein liquider Vermögenswert. Verbindlichkeiten können bedient werden, selbst wenn weniger liquide Vermögenswerte schlecht bewertet werden. Untersuchungen haben auch gezeigt, dass die Beimischung von Gold die Renditen eines Portfolios deutlich vermehren kann. Unter den Minenwerten gefallen GoldMining und Tudor Gold.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – besitzt Gold und Kupfer in aussichtsreichen Projekten, die in Nord-, Mittel- und Südamerika liegen.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – verfügt über das Treaty Creek Projekt im Goldenen Dreieck in British Columbia (Gold und Kupfer). In 2024 wuchsen die Ressourcen und hochgradige Entdeckungen wurden getätigt.

