Erweiterte und aktualisierte Ternera-Tagebau-Scoping-Studie – Ergebnisse

EINE HOCHATTRAKTIVE CHILENISCHE GOLD-ENTWICKLUNGSCHANCE MIT STARKER WIRTSCHAFTLICHKEIT UND EINFACHER ENTWICKLUNGSSTRATEGIE

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) freut sich, die Ergebnisse der aktualisierten Scoping-Studie (die Studie) für das El Zorro Goldprojekt (El Zorro oder das Projekt) in Chile bekannt zu geben.

Die Studie zeigt einen wirtschaftlich attraktiven, technisch unkomplizierten Tagebau-Goldabbau- und Aufbereitungsbetrieb. Sie basiert auf einem einzelnen Tagebau auf Grundlage der Mineralressourcenschätzung (MRE) (1) Ternera vom August 2025 sowie einer Aufbereitungsanlage mit 3,0 Mio. t/a, die eine Gesamtproduktion von 1,26 Mio. Unzen Gold (angezeigt und geschlussfolgert) über eine anfängliche Projektlaufzeit von 15 Jahren liefert.

Alle Ergebnisse werden auf 100 %-Basis dargestellt (Tesoro 90 %). Die Studie ist eine technische und wirtschaftliche Bewertung auf niedriger Detailebene (±35 %), geht von einem Unternehmenssteuersatz von 27 % aus und basiert auf einem konservativen Basisszenario mit einem Goldpreis von 2.750 US$/oz (siehe Tabelle 1).

HÖHEPUNKTE DER SCOPING-STUDIE

· Prognose eines Goldpreises von 2.750 US$/oz (Basisszenario) ergibt:

o Kapitalwert (NPV 7,5 %) von 917 Mio. US$ und interne Verzinsung (IRR) von 60 % (vor Steuern).

o Kapitalwert (NPV 7,5 %) von 663 Mio. US$ und interne Verzinsung (IRR) von 51 % (nach Steuern).

· Prognose eines Goldpreises von 3.300 US$/oz (Spot-Szenario) ergibt:

o Kapitalwert (NPV 7,5 %) von 1.331 Mio. US$ und interne Verzinsung (IRR) von 79 % (vor Steuern).

o Kapitalwert (NPV 7,5 %) von 966 Mio. US$ und interne Verzinsung (IRR) von 68 % (nach Steuern).

· Einzelner Tagebau mit 41 Mio. t bei 1,02 g/t Au für 1,3 Mio. Unzen enthaltenes Gold.

· Durchschnittliche Jahresproduktion von 111.000 Unzen Gold in den ersten 9 Jahren der Vollproduktion.

· Ursprüngliche Minenlebensdauer von 13,5 Jahren bei einem Durchsatz von 3,0 Mio. t/a.

· Prognostizierte durchschnittliche All-In-Sustaining-Costs (AISC) von 1.216 US$/oz.

· Attraktive Metallurgie unterstützt eine konventionelle Carbon-in-Pulp-(CIP)-Aufbereitungsanlage,die voraussichtlich eine durchschnittliche Goldausbeute von über 94 % liefert.

· Niedrige Vorproduktionskapitalkosten von 248 Mio. US$ (einschließlich 41 Mio. US$ für Vorab-Abraum).

Auf Grundlage dieser Ergebnisse hat der Vorstand von Tesoro den Beginn einer Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) genehmigt, deren Abschluss derzeit für das 2. Quartal 2026 geplant ist.

NÄCHSTE SCHRITTE UND ZUSÄTZLICHES PROJEKTPOTENZIAL

Leicht zugängliches zusätzliches Projektpotenzial wird in fortgeschrittenen technischen Studien bewertet. Dies umfasst die Einbeziehung zusätzlicher Erz-Unzen innerhalb des Tagebaus, die Bewertung von erweiterten Tagebau- und Untertageabbauoptionen, das Abteufen von Wachstumszielen nahe der Mine sowie die Evaluierung potenzieller neuer Entdeckungen im gesamten El-Zorro-Gebiet.

Laufende Projektoptimierungs- und Weiterentwicklungsarbeiten umfassen:

· Verfeinerung der Minenplanung zur weiteren Priorisierung flacher, hochgradiger Zonen.

· Bewertung des Untertagepotenzials unterhalb der aktuellen Grubenhülle.

· Weitere Basis-Umweltstudien und Genehmigungsverfahren.

· Detaillierte PFS-Arbeitspakete.

Laufende Aktivitäten zum Wachstum der Mineralressourcen umfassen:

· Erkundung flacher Erweiterungen der Lagerstätte Ternera.

· Bohrungen der Hängendwand-Mineralisierung bei Ternera Ost.

· Breitere Exploration im gesamten gebietsübergreifenden Landbesitz.

Tesoro Managing Director, Zeff Reeves, kommentierte:

Im Namen des Tesoro-Teams freue ich mich, die Ergebnisse dieser Studie vorzustellen, die sich auf einen erweiterten und aufgewerteten Tagebau-Goldabbau- und Aufbereitungsbetrieb bei unserem El Zorro Goldprojekt in Chile konzentriert. Die Ergebnisse definieren eine hochattraktive Entwicklungschance mit konventionellem Abbau und Aufbereitung.

Das Projekt zeigt eine starke Wirtschaftlichkeit, eine kurze Amortisationszeit und robuste Cashflows über eine anfängliche Laufzeit von 14 Jahren. Das jüngste und bedeutende Update der Mineralressource Ternera ist Gegenstand der Studie, die sowohl einen entscheidenden Sprung bei den enthaltenen Unzen als auch eine deutliche Aufwertung in die Kategorie angezeigt lieferte. Dies ermöglichte es uns, eine größere, optimierte Einzelgrube zu entwerfen, die eine hervorragende Flexibilität für die Minenplanung beibehält.

Ebenso bedeutsam sind die metallurgischen Ergebnisse, die durch jüngste Testarbeiten in Westaustralien erzielt wurden. Diese bestätigten Ausbeuten von etwa 95 % mittels eines einfachen, kostengünstigen CIP-Prozesses. Die Ergebnisse waren über alle Gehaltsklassen hinweg konsistent, bei außergewöhnlich niedrigem Reagenzienverbrauch und, was besonders wichtig ist, unter Verwendung von Wasser aus der nahegelegenen Meerwasserentsalzungsanlage Totoralillo.

Die Lagerstätte Ternera bleibt innerhalb der aktuellen Grubenhülle offen, und wir haben bereits Erz-Unzen abgegrenzt, die möglicherweise im Rahmen eines Untertagebetriebs abgebaut werden könnten. Dieses Potenzial wurde noch nicht vollständig bewertet und bleibt einer von mehreren Schlüsselfaktoren, die in den weiterführenden Studien adressiert werden sollen.

Mit laufenden Wachstums- und Erweiterungsbohrungen bei Ternera und im gesamten Distrikt El Zorro sehen wir herausragendes Potenzial, die Chancen über die Parameter der Studie hinaus auszubauen. Jüngste Bohrungen liefern starke Hinweise darauf, dass die mineralisierten Zonen nördlich und südlich von Ternera nur die Anfangsphase einer breiteren Pipeline von Explorationsmöglichkeiten darstellen.

Wir sind fest davon überzeugt, dass El Zorro eine goldbezogene Entwicklungschance im Distriktmaßstab bietet, wobei Ternera die erste von mehreren Lagerstätten ist, die zu einem deutlich größeren künftigen Betrieb beitragen könnten.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 69-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02992116-6A1283289&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9

ÜBER TESORO

Tesoro Gold Limited hat das erste intrusive-bezogene Goldsystem in Chile entdeckt und definiert. Die Entdeckung Ternera mit 1,82 Mio. Unzen liegt in der Region der Küstenkordilleren Chiles. Die Küstenkordilleren-Region beherbergt mehrere Weltklasse-Kupfer- und Goldminen, verfügt über gut ausgebaute Infrastruktur, Dienstleister und eine erfahrene Bergbau-Arbeitskraft. Große Teile der Küstenkordilleren sind aufgrund der fragmentierten Eigentumsverhältnisse bei Bergbaukonzessionen noch unerforscht, doch Tesoro ist es durch sein landesweites Netzwerk und seine Erfahrung gelungen, die Rechte am El-Zorro-Goldprojekt im Distriktmaßstab im Einklang mit der Unternehmensstrategie zu sichern. Die zu 95 % im Besitz befindliche chilenische Tochtergesellschaft von Tesoro hält 95,4 % am El Zorro Goldprojekt.

Für weitere Informationen:

Unternehmen:

Zeff Reeves, Managing Director

Tesoro Gold Limited

info@tesorogold.com.au

(1) Siehe Tabelle 2 und TSO-ASX-Mitteilung vom 4. August 2025. Tesoro bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesen Mitteilungen enthaltenen Angaben wesentlich beeinflussen. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die diesen Mitteilungen zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert.

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSONEN

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, die sich auf Explorationsergebnisse, metallurgische Ergebnisse und Explorationsziele beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Zeffron Reeves (B App Sc (Hons) Applied Geology, MBA, MAIG) zusammengestellt wurden. Herr Reeves ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists sowie Direktor und Aktionär des Unternehmens. Herr Reeves verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der betrachteten Vererzung und Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die er durchführt, relevant ist, um als Sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves anerkannt zu werden. Herr Reeves stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Inhalte in diesem Bericht in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, zu.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lynn Widenbar (B.Sc (Hons) Geology, M.Sc., FAusIMM, MAIG) zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person, die Fellow of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Widenbar handelt als unabhängiger Berater von Tesoro Gold Limited. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der betrachteten Vererzung und Lagerstätte sowie für die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als Sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves anerkannt zu werden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesem Bericht enthaltenen Angaben wesentlich beeinflussen. Die Form und der Zusammenhang, in dem die Feststellungen der sachkundigen Person dargestellt werden, wurden gegenüber der ursprünglichen Mitteilung vom 4. August 2025 nicht wesentlich verändert, und alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in jener Mitteilung zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, die sich auf das Produktionsziel, Annahmen zu Modifizierungsfaktoren und die Bewertung anderer relevanter Faktoren beziehen, basieren auf und stellen zutreffend Informationen und unterstützende Dokumentation dar, die für diese Mitteilung zusammengestellt wurden, und wurden unter der Aufsicht von Herrn Linton Putland (BEng (Mining), MSc (Mineral Economics), Mitglied AusIMM) erstellt. Herr Putland ist Direktor des Unternehmens. Herr Putland hat den technischen Inhalt dieser Mitteilung überprüft und genehmigt. Herr Putland ist eine Sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code 2012). Herr Putland stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Inhalte in dieser Mitteilung in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, zu.

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Meinungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Prognosen, Vorhersagen und Schätzungen, dienen lediglich als allgemeine Orientierung und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Entwicklung betrachtet werden. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, die sich ohne Vorankündigung ändern können und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Die vergangene Entwicklung ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung, und es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit der Erreichung oder Angemessenheit zukunftsgerichteter Aussagen oder anderer Prognosen abgegeben. Nichts in dieser Mitteilung oder in sonstigen Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen ist oder darf als Zusage, Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Entwicklung von Tesoro angesehen oder auf diese Weise herangezogen werden.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02992116-6A1283289&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tesoro Gold Limited

Zeff Reeves

Level 39, 152-158 St Georges Terrace

6000 Perth, WA

Australien

email : info@tesorogold.com.au

Pressekontakt:

Tesoro Gold Limited

Zeff Reeves

Level 39, 152-158 St Georges Terrace

6000 Perth, WA

email : info@tesorogold.com.au

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.