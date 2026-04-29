Erbschaften richtig bewerten: Schmuck, Tafelsilber, Uhren und Münzen oft wertvoller als gedacht

Wenn ein Familienmitglied verstirbt, bleiben neben Erinnerungen oft auch Schmuckstücke, Uhren, Münzsammlungen, Tafelsilber oder andere Wertgegenstände zurück. Viele Erben stehen dann vor dieser Frage:

Handelt es sich nur um sentimentale Erinnerungsstücke – oder steckt tatsächlich ein erheblicher materieller Wert dahinter?

Gerade in München und Umgebung beobachten Experten, dass bei Haushaltsauflösungen, Erbschaften und Nachlässen häufig wertvolle Edelmetalle jahrelang unbeachtet in Schubladen, Kellern oder auf Dachböden liegen.

Goldankauf Bayern aus München-Pasing beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit der professionellen Bewertung von Edelmetallen und Nachlassgegenständen. Das Unternehmen prüft nicht nur klassischen Goldschmuck, sondern auch Münzen, Medaillen, Silberbesteck, Tafelsilber, Uhren, Zahn-gold sowie Gold- und Silberbarren.

„Viele Menschen unterschätzen den Wert geerbter Gegenstände erheblich. Gerade altes Tafelsilber, beschädigter Schmuck oder einzelne Münzen werden oft vorschnell als wertlos eingestuft“, erklärt das Unternehmen.

Besonders häufig finden sich in Erbschaften:

o Gold- und Silberschmuck

o alte Taschenuhren und Armbanduhren

o Silberbesteck und Tafelservice

o Sammler- und Anlagemünzen

o Medaillen und Goldbarren

o Zahngold und Bruchgold

Dabei spielt der Zustand oft eine geringere Rolle als vermutet. Auch defekter Schmuck, angelaufenes Silber oder unvollständige Münzsammlungen können einen beachtlichen Wert besitzen.

Ein professioneller Goldankäufer prüft nicht nur den reinen Edelmetallwert. Manche Schmuckstücke wie Uhren oder Münzen besitzen zusätzlich Sammlerwert oder eignen sich sogar für eine Auktion. „Gerade bei Erbstücken sollte nichts vorschnell eingeschmolzen oder verkauft werden. Oft steckt hinter einem Ring oder einer Uhr deutlich mehr als nur der reine Goldpreis“, so Ralf Starre, Firmenchef.

Goldankauf Bayern setzt daher auf transparente Beratung und moderne Analyseverfahren wie die Röntgenfluoreszenzanalyse, um Reinheit und Feingehalt exakt zu bestimmen. Das Büro von Goldankauf Bayern befindet sich diskret im dritten Stock eines Ärztehauses im Herzen von München-Pasing. Kunden erhalten dort eine kostenlose und unverbindliche Bewertung ihrer Wertgegenstände – ohne Verkaufsverpflichtung!

Erbschaften sind oft emotional – und gleichzeitig wirtschaftlich bedeutsam. Wer geerbten Schmuck, Münzen oder Tafelsilber besitzt, sollte den tatsächlichen Wert professionell prüfen lassen und keine vorschnellen Entscheidungen treffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Goldankauf Bayern

Herr Ralf Starre

Planegger Straße 9A

81241 München

Deutschland

fon ..: 089 666 16 88 0

fax ..: 089 666 16 88 29

web ..: http://www.goldankauf-bayern.de

email : info@goldankauf-bayern.de

Goldankauf Bayern wird von Ralf Starre geführt. Das Team bietet ein Höchstmaß an Sicherheit für eine seriöse und risikolose Abwicklung. Es werden keinerlei Kosten oder Gebühren für Beratung, Versand oder Hausbesuche erhoben.

Angekauft werden Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium, in Form von Altgold, Bruchgold, Zahngold, Barren, Silberservice oder -bestecke, Münzen, Schmuck, Ketten, Armreifen, Ringe, Uhren u.v.m. Mittels Präzisionswaage und Röntgenfluoreszenzanalyse werden die Ankaufpreise schnell und transparent ermittelt.

Über 5.000 Privatkunden pro Jahr wissen den seriösen Goldankauf Service zu schätzen. Die angekauften Edelmetalle werden fast vollständig an namenhafte Industrieunternehmen verkauft, so ist eine stete Nachfrage gegeben.

Pressekontakt:

Goldankauf Bayern

Frau Claudia Gürster

Planegger Straße 9A

81241 München

fon ..: 01575 662 54 69

email : guerster@goldankauf-bayern.de

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