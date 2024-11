Endeavour Silver stellt ein Update zum Projekt Pitarrilla bereit

Vancouver, Kanada – 12. November 2024 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: EDR – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) freut sich, ein Update zu den Explorations- und Evaluierungsinitiativen 2024 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Pitarrilla zu melden. Ingenieurbüros wurden beauftragt, technische Studien als Grundlage für eine zukünftige Wirtschaftlichkeitsstudie durchzuführen.

Seit dem Erwerb des Projekts Pitarrilla im Juli 2022 hat Endeavour die historischen Bohrkerne neu protokolliert, um die Geologie und die Mineralisierungskontrollen der Lagerstätte besser zu verstehen. Der Schwerpunkt lag auf der Identifizierung und Definition zahlreicher hochgradiger Feeder-Strukturen, die als Quelle der Silber-, Blei- und Zinksulfidmineralisierung interpretiert werden und die sich durch das hochgradige Manto erstrecken, das ursprünglich von SSR Mining identifiziert wurde. Das Unternehmen veröffentlichte am 21. November 2022 einen technischen Bericht, in dem die Mineralressourcenschätzungen beschrieben werden (siehe Pressemitteilung vom 8. Dezember 2022).

Endeavour hat einen bestehenden Zufahrtsstollen renoviert und auf über 1,3 Kilometer verlängert. Der Zufahrtsstollen wurde durch die projizierten Feeder-Strukturen aufgefahren und es wurden Querschläge für Bohrstationen angelegt, um die hochgradigen Zonen und ihre Feeder-Strukturen mit Kernbohrungen in verschiedenen Winkeln weiter zu interpretieren und zu überprüfen. Der Zufahrtsstollen liegt direkt über dem Manto. Diese Arbeiten bestätigten die Interpretation des Managements und identifizierten mindestens vier Strukturen, die sich durch den Manto erstrecken (Abbildungen 1 und 2): Erzgang Palmito, Erzgang Danna, Erzgang Victoria und Erzgang Casas Blancas. Während des Baus des Zufahrtsstollens wurden auch zusätzliche mineralisierte Strukturen identifiziert, darunter der Erzgang Norma, der Erzgang Danna im Hangenden (HW) und der Intrusionsgang Peña. Weitere Arbeiten und Interpretationen sind erforderlich, um die Bedeutung und das Ausmaß dieser zusätzlichen Strukturen zu verstehen. Im Zufahrtsstollen ist der Intrusionsgang Peña die mächtigste Struktur mit Schlitzproben von durchschnittlich 4,5 bis 4,7 Metern Breite, die nahezu senkrecht zum Streichen ausgerichtet sind. Die Ergebnisse der 16 Schlitzproben sind in Abbildung 3 und Tabelle 3 dargestellt.

Seit August brachte das Unternehmen neun Diamantkernbohrungen nieder, sechs von der Oberfläche aus und drei von Bohrstationen unter Tage. Die drei untertägigen Bohrungen zielten darauf ab, den Manto und mehrere Gänge zu durchteufen, während die von der Oberfläche aus niedergebrachten Bohrungen darauf ausgerichtet waren, den Erzgang Casas Blancas zu durchteufen. Alle Bohrungen durchteuften erfolgreich die angepeilte Mineralisierung, was die geologische Interpretation des Managements und das Potenzial für den Abbau großer Tonnagen unter Tage bestätigt.

Basierend auf der Neuprotokollierung historischer Bohrungen, die zu einer Neuinterpretation des geologischen Modells führte, und den aktuellen Aktivitäten wird geschätzt, dass alle vier primären Feeder-Gänge eine vertikale Ausdehnung von etwa 600 bis 800 Metern und eine Streichlänge von annähernd 700 Metern aufweisen; diese Gänge scheinen in der Tiefe offen zu sein. Danna ist der größte Erzgang mit einer vertikalen Ausdehnung von etwa 800 Metern und einer Streichlänge von annähernd 500 Metern. Die Mächtigkeiten können variieren, liegen jedoch in der Regel bei drei Metern (ETW). Diese Arbeiten werden durchgeführt, um das Potenzial für einen Untertage-Bergbau mit großen Tonnagen zu verstehen, bei dem die Bergbauaktivitäten auf die hochgradigen Strukturen und Manto konzentriert würden.

Die Kombination aus günstigen Gehalten, der Streichlänge, der vertikalen Ausdehnung und der Nähe der Gänge sowie die Größe und Kontinuität des Mantos machen die Lagerstätte für einen Untertagegroßabbau attraktiv, sagte Don Gray, Chief Operating Officer. Die sorgfältige Arbeit unseres Explorationsteams bei der Neuprotokollierung der historischen Bohrergebnisse lieferte ein alternatives geologisches Modell. Die laufenden Bohrungen und Erschließungsarbeiten unter Tage bestätigen nicht nur dieses Modell, sondern bestärken uns auch in unserer ursprünglichen Entscheidung, Pitarrilla zu erwerben. Wir sind sehr zuversichtlich, dass Pitarilla einen beträchtlichen Wert für die Aktionäre schaffen und sich als der nächste Eckpfeiler von Endeavour erweisen wird.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass SGS Canada Inc., SGS Bateman, JDS Energy & Mining, T Engineering, Stantec und SRK Consulting beauftragt wurden, mit den Vorarbeiten auf dem Projekt zu beginnen. Diese Arbeiten werden ein metallurgisches Testprogramm mit einer umfassenden Überprüfung der historischen Testdaten, eine Bewertung der Arbeitsablaufdiagramme, einen Minenentwurf, eine Bewertung der Gesteinsmechanik, Versatztests und ein entsprechendes Design, hydrologische Untersuchungen und einen Entwurf der Einrichtung für die Lagerung der Aufbereitungsrückstände (Tailings) umfassen. Die Arbeiten werden auf den umfangreichen früheren Arbeiten von SSR Mining aufbauen und dazu dienen, das Projekt bis zur Entwicklungsphase voranzutreiben und die Grundlage für eine Wirtschaftlichkeitsstudie bis Ende 2025 zu bilden.

Abbildung 1. Profilschnitt durch Pitarrilla

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77465/EDR_111324_DEPRcom.001.png

Profilschnittsansicht des Manto Pitarrilla mit verschiedenen Feeder-Strukturen, der Lage des Zufahrtsstollens und den Spuren der Bohrungen 2024

Abbildung 2. Draufsicht – Manto Pitarrilla

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77465/EDR_111324_DEPRcom.002.png

Draufsicht auf Manto Pitarrilla mit verschiedenen Feeder-Strukturen, Lage des Zufahrtsstollens, der untertägigen Bohrstationen und der Untertagebohrungen 2024

Tabelle 1. Ergebnisse der untertägigen Diamantbohrungen

Bohrloch Struktur von bis Kernlänge wahre MächtigkeitAg Zn Pb Au Cu

(m) (m) (m) (m) (gpt) (%) (%) (gpt) (%)

BPU-001 Manto Pitarrilla 169,65 171,80 2,15 1,38 11 7,54 0,03 0,01 0,01

Einschl. 171,25 171,80 0,55 0,35 14 13,15 0,04 0,01 0,01

Palmito 171,80 173,30 1,50 0,96 44 15,20 0,23 0,27 0,01

Einschl. 172,70 173,30 0,60 0,39 81 17,60 0,45 0,49 0,01

Manto Pitarrilla 173,30 229,90 56,60 37,21 64 5,72 0,23 0,04 0,17

Fortsetzung

Einschl. 227,60 228,35 0,75 0,70 715 7,02 0,57 0,04 2,64

Danna 229,90 237,00 7,10 6,67 146 6,54 0,72 0,06 0,23

Einschl. 230,70 231,45 0,75 0,70 410 18,25 0,39 0,08 1,17

Manto Pitarrilla 241,20 266,00 24,80 22,23 112 3,61 0,54 0,02 0,06

Fortsetzung

Einschl. 263,00 264,20 1,20 0,92 1,145 4,48 1,61 0,21 0,14

Victoria 332,15 334,65 2,50 1,06 1,082 1,26 2,04 0,07 0,21

Einschl. 332,75 334,00 1,25 0,32 3,500 4,04 6,54 0,19 0,68

BPU-002 Manto Pitarrilla 146,55 176,45 29,90 22,56 34 1,11 0,11 0,07 0,01

Einschl. 162,25 163,25 1,00 0,77 149 3,08 0,90 0,13 0,03

Palmito 176,45 177,45 1,00 0,97 63 1,29 0,02 0,36 0,01

Einschl. 176,45 177,45 1,00 0,97 63 1,29 0,02 0,36 0,01

Manto Pitarrilla 179,95 288,20 108,25 82,92 87 2,35 0,55 0,02 0,08

Fortsetzung

Einschl. 246,30 247,10 0,80 0,61 371 14,55 1,58 0,07 0,29

Danna 290,10 292,10 2,00 1,73 559 4,72 1,44 0,45 0,12

Einschl. 290,10 291,15 1,05 0,91 686 3,96 1,16 0,25 0,11

Victoria 298,50 299,60 1,10 1,03 521 1,51 4,17 0,19 0,06

Einschl. 299,10 299,60 0,50 0,47 699 1,89 5,19 0,23 0,09

Manto Pitarrilla 299,60 337,75 38,15 25,94 241 1,91 0,92 0,04 0,18

Fortsetzung

Einschl. 327,95 329,35 1,40 0,90 2,020 3,96 5,74 0,04 1,58

Manto Pitarrilla 349,60 364,35 14,75 9,07 162 2,04 1,09 0,03 0,22

Fortsetzung

Einschl. 353,40 353,70 0,30 0,19 1,175 7,75 11,70 0,38 0,26

BPU-003 Manto Pitarrilla 227,50 237,40 9,90 9,30 50 5,25 0,46 0,01 0,02

Einschl. 236,60 237,40 0,80 0,75 104 14,45 1,28 0,01 0,03

Palmito 237,40 239,00 1,60 1,50 83 15,34 0,88 0,01 0,03

Einschl. 238,40 239,00 0,60 0,56 100 17,90 1,06 0,01 0,05

Manto Pitarrilla 239,00 257,65 18,65 17,53 35 5,80 0,27 0,01 0,01

Fortsetzung

Einschl. 254,80 255,80 1,00 0,94 18 14,75 0,03 0,01 0,01

Danna 257,65 264,45 6,80 6,39 5 5,59 0,00 0,04 0,04

Einschl. 261,35 262,35 1,00 0,94 7 11,35 0,00 0,01 0,07

Manto Pitarrilla 264,45 269,20 4,75 4,46 5 2,77 0,00 0,01 0,01

Fortsetzung

Manto Pitarrilla 273,10 288,75 15,65 14,71 116 5,94 1,44 0,07 0,04

Fortsetzung

Einschl. 285,55 286,55 1,00 0,94 136 18,35 1,47 0,01 0,14

Manto Pitarrilla 295,45 306,45 11,00 9,53 131 3,49 1,21 0,05 0,03

Fortsetzung

Einschl. 299,45 300,45 1,00 0,87 344 4,94 3,99 0,02 0,03

Manto Pitarrilla 324,20 339,60 15,40 9,47 9 2,78 0,06 0,01 0,01

Fortsetzung

Einschl. 329,20 330,20 1,00 0,64 10 6,29 0,05 0,01 0,01

Manto Pitarrilla 367,20 385,00 17,80 9,43 69 2,78 0,35 0,01 0,05

Fortsetzung

Einschl. 379,00 380,00 1,00 0,50 241 3,24 1,71 0,02 0,06

Manto Pitarrilla 399,60 410,00 10,40 7,97 44 3,09 0,28 0,03 0,04

Fortsetzung

Einschl. 405,60 406,60 1,00 0,77 31 5,83 0,18 0,01 0,05

Manto Pitarrilla 560,95 575,55 14,60 13,62 183 1,79 0,52 0,06 0,04

Fortsetzung

Einschl. 572,00 573,05 1,05 0,99 325 1,93 1,23 0,12 0,05

Victoria 577,15 579,00 1,85 1,42 296 0,94 1,48 0,05 0,04

Einschl. 577,15 578,00 0,85 0,65 351 0,61 2,27 0,09 0,04

Anmerkung: Es wurde keine Deckelung vorgenommen, die hochgradigen Abschnitte sind jedoch hervorgehoben. Die wahre Mächtigkeit wurde auf Grundlage der interpretierten Abschnitte berechnet.

Tabelle 2. Ergebnisse der Diamantbohrungen an der Oberfläche

Bohrloch Struktur von bis Kernlänge wahre MächtigkeitAg Zn Pb Au Cu

(m) (m) (m) (m) (gpt) (%) (%) (gpt) (%)

BPD-495 Casas Blancas 311,65 314,30 2,65 2,65 239 3,29 0,71 0,02 0,01

Einschl. 311,65 312,55 0,90 0,90 625 1,76 0,63 0,01 0,01

BPD-496 Casas Blancas 354,25 356,10 1,85 1,72 124 6,00 0,58 0,13 0,03

Einschl. 355,30 355,80 0,50 0,46 161 9,99 0,62 0,25 0,05

BPD-497 Casas Blancas 445,10 447,50 2,40 2,26 173 2,15 0,90 0,13 0,02

Einschl. 445,10 445,30 0,20 0,19 480 11,50 5,49 0,39 0,09

BPD-498 Casas Blancas 382,60 384,15 1,55 1,27 55 3,74 0,18 0,02 0,01

Einschl. 383,45 384,15 0,70 0,57 113 6,98 0,22 0,05 0,02

BPD-499 Casas Blancas 325,50 328,35 2,85 2,18 173 6,95 1,11 0,07 0,01

Einschl. 327,25 327,75 0,50 0,38 220 13,80 1,52 0,08 0,02

BPD-500 Casas Blancas 388,00 389,50 1,50 0,96 156 2,41 0,43 0,06 0,02

Einschl. 388,00 388,75 0,75 0,48 298 4,45 0,82 0,08 0,03

Anmerkung: Es wurde keine Deckelung vorgenommen, die hochgradigen Abschnitte sind jedoch hervorgehoben. Die wahre Mächtigkeit wurde auf Grundlage der interpretierten Abschnitte berechnet.

Abbildung 3. Intrusionsgang Peña

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77465/EDR_111324_DEPRcom.003.png

Der Intrusionsgang Peña ist lokal mineralisiert (prä-manto) und hat eine rhyolitische Zusammensetzung

Tabelle 3. Ergebnisse der Schlitzproben aus dem Intrusionsgang Peña

Schlitz Länge der Ag Zn Pb Au Cu

Schlitzprobe

(gpt) (%) (%) (gpt) (%)

1 6,60 147 1,47 1,24 0,06 0,16

2 4,80 309 1,99 2,56 0,17 0,49

3 4,20 562 2,52 5,34 0,07 0,78

4 3,85 511 4,54 3,03 0,09 1,71

5 3,95 351 4,18 1,06 0,23 1,58

6 4,10 366 3,40 2,60 0,16 0,53

7 5,10 350 3,28 3,08 0,14 0,28

8 4,90 229 2,55 1,60 0,10 0,21

9 5,35 210 2,82 1,24 0,06 0,16

Durchschnitt 4,76 319 2,85 2,32 0,12 0,58

Schlitz Länge der Ag Zn Pb Au Cu

Schlitzprobe

(gpt) (%) (%) (gpt) (%)

A 5,35 424 2,16 4,89 0,09 0,24

B 5,65 137 3,31 0,44 0,04 0,46

C 4,70 127 3,35 0,68 0,03 0,24

D 4,35 155 3,45 0,69 0,04 0,41

E 4,25 79 4,32 0,52 0,03 0,17

F 3,60 351 3,21 2,65 0,03 0,81

G 3,70 328 4,62 2,31 0,03 0,69

Durchschnitt 4,51 225 3,42 1,75 0,05 0,41

Anmerkung: Es wurde keine Deckelung vorgenommen, die hochgradigen Abschnitte sind jedoch hervorgehoben. Die wahre Mächtigkeit wurde auf Grundlage der interpretierten Abschnitte berechnet.

Längsschnitte, die die mineralisierten Horizonte der skizzierten Erzgänge identifizieren, sind hier mit historischen und aktuellen Bohrlöchern verfügbar.

Pitarrilla ist ein großes unerschlossenes Silber-, Blei- und Zinkprojekt, das sich 160 Kilometer nördlich von Durango im Norden Mexikos befindet. Das Projekt befindet sich in der Gemeinde Santa María del Oro und Indé an der östlichen Flanke der Bergkette Sierra Madre Occidental. Das Konzessionsgebiet umfasst 4.950 Hektar in fünf Konzessionen und verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur mit direktem Zugang zu Versorgungseinrichtungen. Mittels der bisher niedergebrachten Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 225.000 Metern wurde eine bedeutende Ressource definiert. Eine Reihe wichtiger Genehmigungen für den Untertagebau und die Erschließung liegen bereits vor, einschließlich Genehmigungen für die Wassernutzung und -einleitung, die allgemeine Verwendung von Sprengstoffen, die Änderung der Bodennutzung sowie den Untertagebau und die Erschließung, die im Rahmen einer Umweltverträglichkeitserklärung genehmigt wurden.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, dass sich nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet hat. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, was dem Unternehmen zu seinem Ziel verholfen hat, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Bohrkernproben wurden zur Probenaufbereitung an ALS Limited in Zacatecas, Mexiko, und anschließend zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver versandt. Die Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und Analyse an das SGS-Labor in Durango, Mexiko, versandt. Die Einrichtungen von ALS in Zacatecas und North Vancouver sowie das SGS-Labor sind nach ISO 9001 und/oder ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und Basismetalle wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses und abschließendem ICP-AES/ICP-OES-Verfahren analysiert; Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe und abschließender Atomabsorptions-(AA)-Spektroskopie analysiert. Silbergehalte über dem Grenzwert wurden mittels 30-Gramm-Brandprobe und abschließendem Gravimetrieverfahren erneut bestimmt. Blei- und Zinkgehalte über dem Grenzwert wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses für Erzanalysen und abschließendem ICP-AES/ICP-OES-Verfahren erneut bestimmt.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Blindproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierter Sachverständiger

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung genehmigt.

Kontaktinformation

Allison Pettit, Director of Investor Relations

Tel.: (604) 640 4804

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, X, Instagram und LinkedIn

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich des erwarteten Arbeitsprogramms bei Pitarilla, einer zukünftigen Wirtschaftlichkeitsstudie bei Pitarilla, des Potenzials von Pitarilla, Shareholder Value zu schaffen; sowie des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen; die Zuverlässigkeit von Mineralressourcenschätzungen; die Ergebnisse des Arbeitsprogramms bei Pitarilla; die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und Probleme in der Lieferkette auf die Bergbauwirtschaft; Gesetze, Steuern, Kontrollen und Vorschriften nationaler und lokaler Regierungen sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die Schwankungen der Silber- und Goldpreise sowie die Schwankungen auf den Währungsmärkten (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, das Ausbleiben einer wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, die Zuverlässigkeit von Mineralressourcenschätzungen, die erwarteten Ergebnisse des Arbeitsprogramms bei Pitarilla, den Betrieb der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

