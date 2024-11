Eine grüne Zukunft – auch mit Wasserstoff

Wasserstoff wird wohl vor allem in der chemischen Industrie, im Luft- und Schiffsverkehr und im Schwerlastsektor eingesetzt werden.

Was mit Wasserstoff als Antrieb alles möglich ist, möchte ein amerikanisches Start-up mit einer Kapsel nächstes Jahr Wirklichkeit werden lassen. Eine Kapsel wird von einem mit Wasserstoff gefüllten Ballon langsam 30 Kilometer nach oben in die Stratosphäre gebracht. Freizeitastronauten könnten so kohlendioxidneutral auf die Erde herabschauen. Ob es dazu kommt, wird sich zeigen. Jedenfalls ist Wasserstoff für eine CO2-ärmere Zukunft eine Option. Vor allem kann er als erneuerbarer Brenn-, Roh- und Kraftstoff in bestimmten Bereichen dienen, zum Beispiel in der Stahlindustrie. Auch vor der Rüstungsindustrie macht Wasserstoff nicht Halt.

So will eine südkoreanische Firma den Panzer der Zukunft herstellen. Er soll mithilfe von Wasserstoff, Brennstoffzelle, Akkus und E-Motoren seinen Dienst verrichten. Wasserstoffbusse und Wasserstoff-Lkws sind bereits unterwegs. Auch Wasserstoffzüge oder -schiffe gibt es. So ist das Wasserstoffschiff bereits fertiggebaut, das Passagiere im Rahmen der Weltausstellung 2025 in Japan transportieren wird. Von Autobauern hört man immer wieder, dass ein Fahrzeug mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb vorgestellt wird.

Schon Jules Verne schrieb 1870 in seinem Roman „Die geheimnisvolle Insel“: „Die Energie von morgen ist Wasser, das durch den elektrischen Strom zerlegt worden ist“. Heute sind jedenfalls grüne Energietechnologien, damit Rohstoffe wie Platin für die Elektrolyse und Batterierohstoffe für die Elektromobilität notwendig, Tendenz steigend.

