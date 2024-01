Die Edelmetallhaus Krone GmbH, entwickelt Krisenvorsorge Pakete aus Silber- und Gold. Eine Reaktion auf aktuelle geopolitische Spannungen soll den Kunden Tauschmittel für eine sichere Zukunft bieten!

Erding, Deutschland, 17. Januar 2024 – Die Edelmetallhaus Krone GmbH, unter der Leitung des Geschäftsführers Tomislav Barac, bringt Krisenvorsorge Pakete aus wertvollen Edelmetallen, Silber- und Gold auf den Markt. In Reaktion auf aktuelle geopolitische Spannungen bietet das Unternehmen nun kostengünstige Silbergranulat- und Goldpakete, die die breite Öffentlichkeit ansprechen.

Motivation zur Krisenvorsorge

Angesichts der wachsenden globalen Unsicherheit und der politischen Unberechenbarkeit haben sich viele Menschen gezwungen gesehen, Vorsorge in Form von nachhaltigen materiellen Ressourcen zu treffen. „Bundeskanzler Scholz bereitet laut Medien Deutschland auf das Schlimmste vor,“ erklären Insider. Deshalb hat das Edelmetallhaus Krone nun Produkte entwickelt, um auf tatsächliche oder wahrgenommene Bedrohungen zu reagieren und bereitet selbst „den kleinen Mann“ für Krisenzeiten vor.

Silbergranulat als bezahlbare Krisenvorsorge

Das Besondere an den neuen Krisenvorsorgepaketen sind Silbergranulate, ein Edelmetall, das in der Vergangenheit oft übersehen wurde, aber immense Vorteile bietet. Sie sind relativ preiswert, im Vergleich zu Gold oder Platin, und bieten bei richtiger Lagerung eine langfristige Investitionssicherheit. Das Produkt ist sowohl in der Filiale in Erding als auch im Online-Shop erhältlich. Unabhängig davon, wo die Kunden sich befinden und zu welcher Zeit sie einkaufen möchten, werden die Edelmetall-Krisenvorsorgepakete allen zugänglich gemacht. Auch die fungible Natur von Silbergranulat 999,9 kommt ins Spiel, da es im Krisenfall auch als Tauschmittel genutzt werden könnte, was die Anpassungsfähigkeit dieser Form der Vorsorge weiter erhöht. Trotz ihrer geringen Größe besitzen sie einen hohen Eigenwert und können zur Finanzierung kleiner Einkäufe verwendet werden. Insgesamt vereint das Krisenvorsorgepaket aus Silber und Gold mehrere wichtige Facetten, von Absicherung gegen Krisenzeiten bis hin zu Investitionsmöglichkeiten. Es ist nicht nur ein guter Kauf für bestehende Kunden des Edelmetallhauses Krone, sondern auch für Neukunden, die in den Edelmetallmarkt einsteigen möchten, für Investoren, die nach vielfältigen Anlagemöglichkeiten suchen, und für die allgemeine Öffentlichkeit, die praktische und effektive Wege zur Krisenvorsorge sucht.

