Reiki, Kinesio-Taping, Bio-Scan: Jan-Philip Michl bringt in Breitenfelde Körper, Geist und Seele in Einklang

Mit sich selbst in Harmonie kommen – dabei hilft Jan-Philip Michl aus Breitenfelde. Als Heiler bietet er unterschiedliche Behandlungsmethoden an: von Reiki, über Kinesio-Taping bis Bio-Scan.

„Sei Du selbst“ – das ist der Leitsatz, der die Arbeitsweise von Jan-Philip Michl aus Breitenfelde bestimmt. Der Experte für Selbstheilung verfolgt stets ein ganzheitliches, komplementärmedizinisches Konzept. Mit seinen Behandlungsmethoden strebt er danach, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. In seiner Breitenfelder Praxis unterstützt der leidenschaftliche heiler mit seinem Angebot Menschen darin, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und in Harmonie mit sich selbst zu kommen. Jan-Philip setzt dabei auf die Arbeit als traditioneller Heiler, die Anwendung der Bioenergetik-Kinesio-Taping, Reiki, geistige Wirbelsäulenaufrichtung und die Vitalstoffanalyse durch den Bio-Scan. Den leidenschaftlichen Alternativ- Therapeuten weisen vielfältige Qualifikationen aus: so besitzt er auch Abschlüsse als Heiler, als Kinesio-Taping-Therapeut, als Reiki-Meister und vieles mehr. Seine Faszination für die Komplementärmed izin ist von Beginn an ungebrochen. In einem kostenlosen, unverbindlichen Erstgespräch steht Jan-Philip Michl für ein persönliches Kennenlernen zur Verfügung, bei dem er eine konkrete Beratung durchführt und individuelle Alternativmöglichkeiten vorstellt, um Beschwerden zu lindern, Selbstheilungskräfte zu aktivieren und die Gesundheit zu stärken. Kontaktmöglichkeiten, Öffnungszeiten und ausführliche Informationen zu seinen Behandlungen finden sich auf der Homepage des Breitenfelders Gesundheitsberaters.

