Edelmetallhandel mit hohem Ankaufgeschäft

Die Kursrally beim Goldpreis führt gerade dazu, dass sogar Barren und Münzen eingeschmolzen werden.

Neben hohen Goldverkäufen steigt auch die Zahl der Goldkäufer. Normalerweise führen starke Kurssteigerungen eher zur Zurückhaltung. Doch die aktuelle Preisentwicklung des Edelmetalls führt zu der kuriosen Einschmelzpraxis. Verständlich, dass es Kunden gibt, die ihre Edelmetalle verkaufen, um lukrative Gewinne mitzunehmen. Dies betrifft Gold als auch Silber. Die Käufer scheinen jedoch die Verkäufer zu überwiegen. Und schon wird mittelfristig mit Engpässen bei Gold- und Silbermünzen gerechnet. Noch kann bei Gebrauchtware und differenzbesteuerter Neuware (Silbermünzen) sowohl bei Krügerrand-Goldmünzen als auch bei Maple Leaf-Silbermünzen ein „Schnäppchen“ drin sein. Preise sollten aber immer verglichen werden.

Ein möglicher Grund für die Goldpreisrally könnte unter anderem die große Goldnachfrage in Fernost sein. Gold zieht also Richtung China. Neben dem hohen Anlegerinteresse sind Risiken in internationalen Beziehungen, eine steigende Militarisierung und geopolitische Konfrontationen sicher mitverantwortlich für die gestiegenen Gold- und Silberpreise. Zudem ist der Ausgang der Wahlen in den USA ungewiss und bestimmt für viele ein weiteres Moment, das zum Gold hinführt. Und die sogenannte „sanfte Landung“, mit der wohl mehrheitlich gerechnet wird, würde den US-Dollar fallen lassen und den Goldpreis nach oben hieven. Es gibt also preislich noch viel Spielraum nach oben, mehr als nach unten. Also ran an Gold und die Werte von Goldgesellschaften.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – verfügt über hochgradige Projekte in Quebec und Nunavut sowie ein großes Aktienpaket an Dolly Varden Silver.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – besitzt Gold- und Gold-Kupfer-Liegenschaften in den USA sowie ein Uranprojekt. Dazu kommen noch Aktienbeteiligungen zum Beispiel an U.S. GoldMining.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

