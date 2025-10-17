Edelmetalle und Industriemetalle – das Beste aus beiden Welten

Geht die Goldpreisrallye weiter, stützt dies auch den Silberpreis. Rohstoffe wie Kupfer oder Zink sind für die nationale Sicherheit wichtig.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Blue Moon Metals Inc. und U.S.GoldMining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 17.10.2025, 09:35 Uhr Zürich/Berlin

Investoren und Bergbaugesellschaften freuen sich über verschiedene stark gestiegene Rohstoffpreise. Allen voran natürlich der Goldpreis. Und aufgrund des immensen Preisanstieges dürfte es auch für den Silberpreis gut aussehen, denn Anleger werden sich nach günstigeren Alternativen umsehen. Dass Silber sich seit einigen Jahren aufgrund der zunehmenden wachsenden industriellen Verwendung im Defizit befindet, befeuert den Preis zusätzlich. Auch die Preise von Kupfer und Zink sind in den vergangenen Monaten deutlich nach oben gegangen.

Beide Rohstoffe werden stark von wachsenden Bereichen wie der Elektromobilität und von Zukunftstechnologien nachgefragt. Zink, unerlässlich für den Korrosionsschutz von Stahl, ist ein wichtiger Rohstoff in vielen industriellen Anwendungen, vor allem in den Sektoren Automobilindustrie und im Baubereich. Weltweit schreitet die Urbanisierung voran und Infrastrukturprojekte in vielen Teilen der Welt erfordern Zink und Kupfer.

Gerade bestehen Angebotssorgen beim Zink, ähnlich wie beim Kupfer. Die Zinklager an der LME verzeichnen in den letzten Monaten einen starken Abbau. Seit Anfang des Jahres sind die Zinkbestände dort um rund 200.000 Tonnen gefallen, damit auf den niedrigsten Stand seit Mai 2023. Der wichtigste Treiber für die Zinknachfrage ist die globale Aktivität der Stahlindustrie. Hier kommt dem führenden Verbraucherland China eine bedeutende Rolle zu. Der wichtigste Treiber für die Zinknachfrage ist die globale Nachfrage der Stahlindustrie.

Hier kommt dem führenden Verbraucherland und Stahlhersteller China ebenfalls eine wichtige Rolle zu. Langfristig ist das Potenzial sowohl für den Zink-, als auch für den Kupferverbrauch jedenfalls hoch. Zu den Unternehmen, die diese aussichtsreichen Rohstoffe in ihren Projekten besitzen, gehört beispielsweise Blue Moon Metals und U.S. GoldMining.

Blue Moon Metals besitzt in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. Dazu kommt noch das Zink-Kupfer-Gold-Silber-Projekt Blue Moon in den USA. Der aktuelle Erwerb der Springer-Mine sichert dem Unternehmen die für die Mineralverarbeitung in Nevada nötigen Infrastrukturen.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das Whistler-Projekt, welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt und es erscheint äußerst aussichtsreich. Die Regierung in Alaska unterstützt den Bergbaubereich und sorgt für die notwenige Infrastruktur.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Quellen:

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/lme-zinkbestaende-deuten-auf-angespannten-markt-hin-doch-physische-versorgung-bleibt-ausreichend-ce7d58ded88ef720.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.