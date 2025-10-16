Drachen gegen den Energiehunger der Welt

Innovative Projekte sind schön, werden aber die Notwendigkeit von Atomstrom im Energiemix nicht verdrängen.

Zuverlässige und „grüne“ Stromlieferanten sind Atomkraftwerke. Im Westen Irlands versucht man mit riesigen Drachen zu arbeiten, die Strom aus Windenergie erzeugen können. Rund 60 Quadratmeter groß ist so ein Drachen, er nutzt die Höhenwinde. Angeschlossen an einen Generator steigt der Drache über ein Kabel auf bis zu 400 Metern hoch in die Lüfte. Gespeichert in Batterien soll ein einziger Drache 336 Kilowattstunden produzieren können. Als der Sturm Eowyn im Januar 2025 über Irland hinweg zog, konnte so ein Drache Strom liefern, während weite Teile des Landes Stromausfälle hinnehmen mussten.

Bevor diese neuartigen Fluggeräte wirklich zur Stromversorgung beitragen können, müssen noch Fragen zu Regulierung, Sicherheit und Zuverlässigkeit untersucht werden. Die Nachfrage nach Kernkraft, damit Uran, steigt an, denn die Zahl der Kernkraftwerke wächst ebenso wie die Nachfrage nach sauberer und zuverlässiger Energie, insbesondere in Asien

Doch das Uranangebot ist begrenzt. Da der Uranpreis lange Zeit auf niedrigem Niveau vor sich hindümpelte, haben große Produzenten mit Produktionskürzungen reagiert. Nun ist Uran knapp und der Preis angestiegen, befindet sich in einem Aufwärtstrend. Mit mittelfristigen Preisen von 90 bis 100 US-Dollar je Pfund Uran wird allgemein gerechnet. Im September 2025 stiegen die Uran-Futures in den USA auf mehr als 83 US-Dollar je Pfund Uran. Das war der höchste Stand seit über einem Jahr.

Physische Uranfonds kaufen Uran und beispielsweise die USA wollen ihre Uranreserven aufstocken. Laut der World Nuclear Association wird die Urannachfrage für die Atomkraft bis 2030 um rund 28 Prozent nach oben gehen. Uranunternehmen sollte dies zum Vorteil gereichen.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan.

