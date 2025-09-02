Edelmetalle im Höhenflug

Der Goldpreis hat einen bedeutenden Widerstand durchbrochen und Silber nähert sich der 40 US-Dollar-Marke je Unze.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sierra Madre Gold und Silver Ltd. und Vizsla Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 02.09.2025, 16:25, Europa/Berlin

Charttechnisch hatte sich der Goldpreis in einer ansteigenden Dreiecksformation bewegt. Der Widerstand wurde endlich durchbrochen. Mitverantwortlich war sicher ein schwacher US-Dollar. Die 4.000-US-Dollar-Marke beim Goldpreis könnte nun deutlich näher rücken. Wirtschaftliche und geldpolitische Unsicherheiten lassen Gold, insbesondere in Form von physisch gesicherten ETFs an Attraktivität gewinnen. Und es sind viele Unwägbarkeiten, die Anleger zum Gold führen. Man denke nur an den demographischen Wandel, der immer mehr ins Bewusstsein rückt. Vorsorge ist notwendig, wird aber zusehends schwieriger. Die demographische Entwicklung in Indien sieht anders aus, dort liegt das Durchschnittsalter unter 30 Jahren. Auch liegen die langfristigen Wachstumsprognosen dort laut Schätzungen deutlich über fünf Prozent. Auch in China ist das Wirtschaftswachstum höher als der weltweite Durchschnitt. Da ist also noch viel Potenzial für die Gold- und Silbernachfrage.

Anleger sollten sich mit den Vorteilen von Goldinvestments vertraut machen. Gold punktet mit einer hohen Liquidität, die Notenbanken lieben es, besonders seit 2022 kaufen viele Gold, um sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen. Und das Beispiel Russland hat gezeigt, dass es Sanktionen gegen Devisenreserven geben kann und Goldreserven hier überlegen sind. Und Gold ist und bleibt ein kostbares Gut. Selbst, wenn tatsächlich, wie die NASA bestätigt, sich mehr als 20 Millionen Tonnen Gold im Meer befinden, so ist die Gewinnung aus Kostengründen und auch technologisch kaum möglich. Es zählt die Wirtschaftlichkeit beim Goldabbau. Dass das Edelmetall über Jahrtausende als zuverlässiger Wertspeicher fungiert hat, ist nun mal eine Tatsache. Auch Investitionen in Bergbaugesellschaften, die Gold und Silber besitzen, ist eine Möglichkeit auf diese Edelmetalle zu setzen.

Vizsla Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie kam zu sehr guten Ergebnissen.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Ein zweites aussichtsreiches Projekt in Mexiko gehört zum Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Quellen:

https://www.aerzteblatt.de/archiv/demografischer-wandel-zeit-fuer-die-vorbereitung-auf-mehr-aeltere-draengt-a096ed01-cca3-482b-96cd-716d9a60fe7e https://imticker.ch/der-verborgene-schatz-im-ozean-warum-das-gold-im-meer-unerreichbar-bleibt/

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.