Dynamite Blockchain übernimmt Kaspa Mining Limited

Das Unternehmen wird durch strategische Übernahme seine Kaspa-Mining-Aktivitäten exponentiell ausbauen und seine Kaspa-Wachstumsmöglichkeiten deutlich steigern

Vancouver, B.C., 3. Dezember 2024 / IRW-Press / Dynamite Blockchain Corp.1 (das Unternehmen oder Dynamite) (CSE: BLOX)2 freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 2. Dezember 2024 eine verbindliche marktübliche Vereinbarung über den Austausch von Wertpapieren (Securities Exchange Agreement; die Übernahme) abgeschlossen hat, um 100 % der ausstehenden Aktien von Kaspa Mining Limited (Ziel oder Kaspa Mining) zu erwerben. Von dieser strategischen Übernahme wird erwartet, dass sie die Kaspa-orientierten Fähigkeiten des Unternehmens erheblich steigert. Kaspa Mining besitzt und betreibt derzeit fünfundzwanzig (25) Hochleistungs-Bitmain KS5 Pro Kaspa-Miner, und die Übernahme soll dem Unternehmen auch Zugang zu den expansiven Kaspa-fokussierten Fähigkeiten und Netzwerken des Zielunternehmens verschaffen.

Highlights der Übernahme von Kaspa Mining

Die Übernahme wird dem Unternehmen folgende Vorteile bringen:

– Betriebsbereiter Kaspa-Mining-Betrieb – 25 Kaspa-Miners, die im Rahmen einer wirtschaftlich günstigen Hosting-Vereinbarung bei einem wettbewerbsfähigen Strompreis von 0,041 US$ pro Kilowattstunde tätig sind und, was voraussichtlich profitables Kaspa-Mining ermöglichen wird.

– Dienstleistungsvereinbarung bezüglich Kaspa-Mining in industriellem Maßstab – mit einer Kapazität für mehr als 100 Maschinen. Kaspa Mining kann seine Infrastruktur erheblich ausbauen, sollte das Unternehmen eine Expansion planen.

– Nutzt modernste Kaspa-Mining-Technologie – Betrieb von hochleistungsfähigen Bitmain KS5 Pro Kaspa-Miners.

– Verwendet optimierte Algorithmen – der kHeavyHash-Algorithmus soll einen energieeffizienten Betrieb gewährleisten.

– Entwicklung der KASPAMind-Software – gehostet unter Verwendung einer KI-basierten Optimierungsplattform, die ausschließlich auf die Verbesserung der Effizienz des Kaspa-Mining, die Optimierung der Hardwareleistung und die Maximierung der Rentabilität durch Anpassung an die einzigartige Proof-of-Work-Architektur von Kaspa zugeschnitten ist.

– Kaspa-Mining-Ausrüstungspipeline – Mengenrabatte und Stabilität der Lieferkette für zukünftige Kaspa-Miner-Käufe durch die bestehenden Beziehungen des Zielunternehmens zu Herstellern und Großhändlern.

Kaspa Mining besitzt das Know-how, die Netzwerke und die Infrastruktur, die erforderlich sind, um unsere auf Kaspa gerichteten Aktivitäten auf neue Höhen zu tragen, sagte Akshay Sood, CEO von Dynamite.

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Strategie, sich auf Kaspa zu konzentrieren, den größten langfristigen Wert für unsere Aktionäre schaffen wird. Das Unternehmen plant, nicht nur Kaspa zu halten und zu minen, sondern auch Innovationen in seinem Ökosystem voranzutreiben, fügte Herr Sood hinzu.

Fokus auf Kaspa

Die Übernahme ist Teil der kontinuierlichen Intensivierung der Aktivitäten von Dynamite in Bezug auf Kaspa, mit dem Ziel, eine führende Position in den Bereichen Kaspa-Mining, -Produkte und -Dienstleistungen zu werden. Das Unternehmen hat vor Kurzem die Genehmigung der Canadian Securities Exchange (CSE) erhalten, seinen Ticker in KAS zu ändern, was Teil dieser Strategie ist.

Wir glauben, dass die blockDAG-Technologie von Kaspa es als die nächste Entwicklungsstufe der Blockchain-Technologie positioniert, so Herr Sood abschließend.

Der Gesamtbetrag für den Erwerb beträgt 30.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Ausgabepreis von 0,16 $ pro Aktie. Der Abschluss der Vereinbarung unterliegt den üblichen aufschiebenden Bedingungen und ist für den 9. Dezember 2024 vorgesehen.

Die Webseite von Kaspa Mining befindet sich unter: Kaspamining.tech

Für das Unternehmen

Akshay Sood,

Chief Executive Officer

Telefon: 236-259-0279

Über Dynamite Blockchain Corp.

Dynamite Blockchain ist ein Unternehmen für Blockchain-Technologieinfrastruktur, das sich auf den Aufbau seines diversifizierten Blockchain-Ökosystem mit Schwerpunkt Kaspa konzentriert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sicht des Managements auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Erwerb; den Abschluss des Erwerbs; eine Steigerung des Kaspa-Mining-Betriebs des Unternehmens und auf einen erweiterten Zugang zu einem Netz aus Kaspa-orientierten Dienstleistungen; die mögliche Expansion des Betriebs von Kaspa Mining; die Nutzung der Kapazitäten im Rahmen der Dienstleistungsvereinbarung; die Effizienz des Betriebs von Kaspa Mining und die erwarteten Vorteile der Übernahme für das Unternehmen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen einer zukunftsgerichteten Aussage als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Die CSE (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Fußnoten

1. Das Unternehmen hieß zuvor Cryptoblox Technologies Inc.. Bitte beachten Sie die Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. November 2024 bezüglich der Namensänderung.

2. Das Unternehmen hat die Genehmigung erhalten, sein Tickersymbol in KAS zu ändern, und die Stammaktien des Unternehmens werden am oder um den 6. Dezember 2024 unter dem neuen Namen und Symbol des Unternehmens unter CUSIP:26806J109 und ISIN: CA26806J1093 in den Handel starten. Das Unternehmen erwartet keine Unterbrechungen seiner Handelsaktivitäten im Zuge dieser Änderung. Es besteht kein Handlungsbedarf für die Aktionäre im Zusammenhang mit der Änderung des Namens und des Tickersymbols, da diese automatisch auf allen relevanten Handelsplattformen aktualisiert werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

