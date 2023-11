Dr. James Tansey hält auf der von Armchair Trader in London (UK) ausgerichteten Investorenveranstaltung einen Keynote-Vortrag zum Thema Entwicklung der Kohlenstoffmärkte

VANCOUVER, BC, 30. November 2023 / IRW-Press / – Klimat X Developments Inc. (Klimat X oder das Unternehmen) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C), ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten stammen, die vom Unternehmen und seinen Stakeholdern erschlossen werden und sich in deren Besitz befinden, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. James Tansey, CEO und Gründer des Unternehmens, am 30. November 2023 auf der Beyond the Channel-Veranstaltung für Investoren in London im Vereinigten Königreich (UK) einen Keynote-Vortrag mit dem Titel The Evolution of the Carbon Markets and the Role of Nature Based Solutions to Fight Climate Change halten wird. Es ist mir eine Ehre, vor dem Armchair Trader-Publikum bestehend aus erfahrenen Anlegern in London einen Vortrag zu halten. Ich freue mich darauf, einen wissenschaftlich fundierten Ausblick auf die Kohlenstoffmärkte und das Geschäft mit der Finanzierung von naturnahen Lösungen in einem außergewöhnlichen Umfang mit dem Ziel nachhaltiger Veränderungen zu geben, so Tansey.

Stuart Fieldhouse, Redakteur und Mitbegründer von The Armchair Trader, sagt dazu: Die Veranstaltungsreihe Beyond the Channel bietet unserem Publikum Austausch-, Dialog- und Bildungsmöglichkeiten. Wir heben private und börsennotierte Unternehmen hervor, die sich einigen der weltweit größten Herausforderungen stellen, aber zugleich auch den Bedürfnissen unseres Publikums an ein diversifiziertes Investmentportfolio in einer sich ständig wandelnden geopolitischen Landschaft gerecht werden. Wir freuen uns sehr, unserem Publikum die relevanten Einblicke zu bieten, die Dr. Tansey in die Kohlenstoffmärkte geben wird.

Über The Armchair Trader

Seit mehr als einem Jahrzehnt bietet The Armchair Trader Tausenden von erfahrenen Anlegern, Fonds und Family-Offices eine verlässliche Quelle mit hochwertigen redaktionellen Inhalten, Nachrichten, Podcast-Interviews und Analysen zu den aktuellsten Themen auf den Finanzmärkten. Das treue Publikum, das sich vom Vereinigten Königreich über Europa bis nach Asien erstreckt, setzt Vertrauen in das erfahrene The Armchair Trader-Team von Investmentautoren und -analysten, die unermüdlich daran arbeiten, die aktuellsten Informationen zu Aktien, Fonds und Rohstoffen, die die Märkte von heute gestalten, zu liefern. Versierte Anleger nehmen bei ihren Investitionen eine verstärkt globale Haltung ein: Die Überversorgung mit Technologie, Research-Tools auf AI-Basis, Medien und redaktionellen Inhalten – alles rund um die Uhr verfügbar – haben die Nachfrage nach einem durchdachteren, überlegteren finanziellen Bildungsansatz geschürt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.thearmchairtrader.com.

Über Klimat X

Klimat X ist Eigentümer und Betreiber von naturbasierten Kohlenstoffaktiva, der die steigende Nachfrage nach Emissionszertifikaten von Unternehmen bedient, die ihre Ziele in puncto Klimaneutralität erreichen möchten. Das Unternehmen erreicht dies, indem es in die Exploration, die Wiederherstellung und die Bewirtschaftung von Land- und Meeressystemen investiert, die entweder geschützt werden können, um die Bindung von Treibhausgasen zu verbessern, oder von einem degradierten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Die Leidenschaft des Unternehmens für den Umweltschutz und seine solide Pipeline an Projekten mit Emissionszertifikaten machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner der weltweit größten Käufer von Emissionszertifikaten im Kampf gegen den Klimawandel. Klimat X setzt Risikokapital im Rahmen unterschiedlicher Abkommen (einschließlich Kooperations-, Abtretungs- und Produktionsbeteiligungsabkommen) mit staatlichem Engagement in unterschiedlichen geeigneten Rechtsprechungen weltweit ein, darunter Sierra Leone, Yucatan, Guyana und Surinam.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

James Tansey

James Tansey

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Klimat X Developments Inc.

James Tansey, Chief Executive Officer

E-Mail: james.tansey@klimatx.com

www.klimatx.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie kann, sollte, prognostiziert, wird, beabsichtigt, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu identifizieren. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen über die laufenden Geschäfte des Unternehmens. Klimat X weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren, Annahmen und Erwartungen beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Klimat X liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Klimat X liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Klimat X übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach dem Wertpapierrecht ausdrücklich erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klimat X Developments Inc.

James Tansey

Suite 1012, 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@klimatx.com

Pressekontakt:

Klimat X Developments Inc.

James Tansey

Suite 1012, 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

email : info@klimatx.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.