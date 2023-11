Klimat X berichtet über erfolgreiche Ortsbesichtigung durch einen Kunden in Sierra Leone

Vancouver, BC, Kanada, 23. November 2023 / IRW-Press / – Klimat X Developments Inc. (Klimat X oder das Unternehmen) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C), ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten stammen, die vom Unternehmen und seinen Stakeholdern erschlossen wurden und sich in deren Besitz befinden, berichtet über den erfolgreichen Abschluss der Ortsbesichtigung des Wiederbegrünungs- und Renaturierungsprojekt des Unternehmens in Sierra Leone durch den Anfang 2023 angekündigten Fortune-100-Kunden. Das Unternehmen berichtet über die folgenden neuesten Entwicklungen:

– Das Unternehmen hat fast 1500 Hektar einheimische Arten auf degradiertem Land in Sierra Leone gepflanzt.

– Der Kunde hat sich die Rechte an Zertifikaten aus den ersten 5.000 Hektar der Pflanzungen gesichert.

– Der Kunde bat um eine ausführliche Ortsbesichtigung in Sierra Leone, um die bislang abgeschlossenen Arbeiten zu begutachten. Dies umfasste Ortsbegehungen und aktiven Kontakt mit den Gemeinden und Landbesitzern der Pflanzgebiete, Treffen mit regionalen Chiefs, Räten und anderen Interessensvertretern der Gemeinden, sowie Treffen mit der nationalen Regierung und Kohlenstoffpartnern im Land.

– Das Besucherteam verbrachte viel Zeit mit dem Managementteam und den Mitarbeitern des Projektentwicklers, um über ihre Kapazitäten und Fähigkeiten zu sprechen und die Herausforderungen, Pläne und Strategien für die Zukunft besser verstehen zu können.

– Das Besucherteam und das Unternehmen besprachen die Vorgehensweise bei der Anpflanzung, die Zahlungen an die Kleinbauern und die gemäß dem Prinzip der freien, vorherigen und informierten Zustimmung (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) unterzeichneten Verträge.

– Von besonderem Interesse für das Besucherteam waren die Abläufe in der Gärtnerei und zu verstehen, wie sich die Artenauswahl auf die Artenvielfalt auswirken kann.

– Es wurde ein Beratungsausschuss aus qualifizierten wissenschaftlichen Fachleuten zusammengestellt, der für weitere Anregungen sowie Kontrolle sorgen soll.

Klimat Xs CEO, James Tansey, sagte: Der Umfang der Ortsbegehung durch unseren Kunden zeigt, welches Maß an Sorgfalt von Entwicklern von Emissionszertifikaten erwartet wird. Wir haben uns zu fairen und transparenten Projektinvestitionen in der gesamten Region verpflichtet, und dazu baut unser Technologieentwicklungsteam ein neues Carbon Done Right-System auf. Wir sind der Ansicht, dass dieses Projekt ein Modell für die Wiederherstellung einheimischer Wälder in ganz Afrika ist und Kleinbauern auf degradiertem Land ein langfristiges, nachhaltiges Einkommen bietet.

Das Unternehmen hat ein großangelegtes Wiederaufforstungsprojekt in Sierra Leone ins Leben gerufen, das zunächst eine Fläche von 5.000 Hektar umfasst und um zusätzlich 20.000 Hektar erweitert werden kann. Die anfängliche Projektfläche von 5.000 Hektar wird über einen Zeitraum von 30 Jahren bis zu 1,9 Mio. Tonnen validierter und verifizierter Verra-Emissionsgutschriften erzeugen. Der Gesamtbetrag des Vorabkaufs wird durch die Übergabe von validierten und verifizierten Emissionszertifikaten an den Vorabkäufer zurückgezahlt.

Das Unternehmen hat im Rahmen einer gemeinschaftlichen Kartierung fast 20.000 Hektar Land für die Renaturierung besichtigt und geprüft. Namati, eine NGO, handelt im Namen der Landbesitzer und erstellt Landpachtverträge nach dem Prinzip der freien, vorherigen und informierten Zustimmung.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einen Gesamtbetrag von 45.234,47 CAD an Schulden gegenüber einem bestimmten, unabhängigen Gläubiger begleichen möchte, indem es 301.563 Stammaktien zu einem angenommenen Ausgabepreis von 0,15 CAD pro Aktie ausgibt. Die Schulden beziehen sich auf professionelle Dienstleistungen, die für das Unternehmen erbracht wurden. Das Unternehmen hat beschlossen, die Schulden durch Stammaktien zu begleichen, um seine Barmittel als Betriebskapital erhalten zu können. Die Stammaktien werden nach Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und Zustimmung seitens der Direktoren des Unternehmens ausgegeben. Alle zur Begleichung der Schulden ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten ab Ausgabedatum.

Über Klimat X

Klimat X ist Eigentümer und Betreiber von naturbasierten Kohlenstoffaktiva, der die steigende Nachfrage nach Emissionszertifikaten von Unternehmen bedient, die ihre Ziele in puncto Klimaneutralität erreichen möchten. Das Unternehmen erreicht dies, indem es in die Exploration, die Wiederherstellung und die Bewirtschaftung von Land- und Meeressystemen investiert, die entweder geschützt werden können, um die Bindung von Treibhausgasen zu verbessern, oder von einem degradierten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Die Leidenschaft des Unternehmens für den Umweltschutz und seine solide Pipeline an Projekten mit Emissionszertifikaten machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner der weltweit größten Käufer von Emissionszertifikaten im Kampf gegen den Klimawandel. Klimat X setzt Risikokapital im Rahmen unterschiedlicher Abkommen (einschließlich Kooperations-, Abtretungs- und Produktionsbeteiligungsabkommen) mit staatlichem Engagement in unterschiedlichen geeigneten Rechtsprechungen weltweit ein, darunter Sierra Leone, Yucatan, Guyana und Surinam.

