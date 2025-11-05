Digitaler Euro und Gold

Für 2029 plant die Europäische Zentralbank die Einführung des digitalen Euros. Gold und auch Silber könnten damit an Attraktivität gewinnen.

Die Notenbanker trafen sich in Florenz und stimmten ab. Der digitale Euro soll in 2029 kommen, das ist das Ergebnis. Die digitale Zentralbankwährung soll eine Ergänzung zum Bargeld werden. Doch dies verlangt nach Vertrauen. Und schwindet dieses, so rücken die Edelmetalle mehr in den Vordergrund.

Denn Gold ist für viele das wahre Geld. 2026 sollen der Europäische Rat und das Europäische Parlament den Entwurf für eine Verordnung zur Einführung eines digitalen Euros verabschieden. Die Verordnung wird dann in allen Mitgliedsstaaten Geltung besitzen. Das Projekt digitaler Euro ist von Anfang an umstritten gewesen. Cyber-Risiken und der Schutz der Privatsphäre gehören zu den Argumenten dagegen.

Die Rallye des Goldpreises wird kaum einer übersehen haben. Diverse Analysten sehen, auch nach der erfolgten Korrektur für die nächsten zwölf Monate einen Preis Richtung 5.000 US-Dollar je Unze kommen. 3.000 US-Dollar je Unze wurden im März und 4.000 US-Dollar je Unze Gold wurden im Oktober 2025 erreicht. Viele Risikofaktoren führten zu der gewaltigen Rallye des Goldpreises. Zölle-Streitigkeiten oder politische Querelen waren nur zwei der preistreibenden Faktoren.

Silber stieg so stark wie seit 2010 nicht mehr, musste bei der Korrekturbewegung auch dann mehr Federn lassen. Dennoch ist die Stimmung bei den führenden Banken den beiden Edelmetallen gegenüber durchweg positiv. Silberpreise im neuen Jahr von 59 US-Dollar je Unze oder mehr werden prognostiziert. Die Nachfrage nach Silber aus der Solarbranche und der Elektronikindustrie ist groß und es herrscht ein Angebotsdefizit. Auch Unternehmen mit Gold- und Silberprojekten sollten die verdiente Beachtung finden.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ -entwickelt in British Columbia ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek) und im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

