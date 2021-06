Gold ist der wichtigste Beschützer von Reichtum. Die zukünftige Preisentwicklung könnte Investoren gefallen.

Es gibt Werte, die kostbarer sind als Reichtum oder Gold, etwa Loyalität, Treue, Familie und so weiter. Aber diese Dinge gilt es vor Risiken zu schützen. Ein Risiko ist das Währungsrisiko, das zu Bedrohungen führt und auch die Schuldenexplosion. Geld kann heute einfach so erschaffen werden, Zentralbanken stellen es her und es entsteht aus dem Nichts. Niemand musste dafür arbeiten oder Waren produzieren. Da wundert es nicht, dass es Einige gibt, die die Zukunft eher düster sehen. Sie bezeichnen das Quantitive Easing sogar als Geldfälschung.

Ob das Kreditwachstum für die Wirtschaft gesund ist, da gehen die Meinungen auseinander. Aber es muss ja nicht gleich eine Währung zusammenbrechen. Dennoch ist ein wenig Vorsorge, um das Vermögen zu erhalten, mehr eine Notwendigkeit als eine Option in diesen Zeiten. Da eignet sich nichts besser als Gold. Auch wenn Gold preislich gerade etwas abgestürzt ist, ändert dies nichts an den langfristig positiven Aussichten. Die Fed hatte für 2023 zwei Zinsschritte angekündigt, was den US-Dollar um mehr als zwei Cent nach oben hievte. Damit hat zumindest die Diskussion über ein Zurückfahren der ultralockeren Geldpolitik begonnen, aber vorerst bleibt alles wie es ist.

Niedrige Preise beim Gold sind immer als Einstiegspreise zu verstehen. Die Goldexperten der Commerzbank etwa rechnen für das Jahresende mit einem Goldpreis von rund 2.000 US-Dollar je Feinunze. Ein Investment in Goldgesellschaften sollte in einem gut diversifizierten Portfolio nicht fehlen. Da käme etwa Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=g8bUKNbLtY4 – in Betracht. Das Unternehmen produziert seit Jahren Gold in seiner Blanket-Mine in Simbabwe und zahlt Dividenden. Ab dem kommenden Jahr wird mit einer Produktion von rund 80.000 Unzen Gold pro Jahr gerechnet.

In Nicaragua ist Condor Gold – https://www.youtube.com/watch?v=UT5UrBiITMU – vor Ort. Die Bohrungen laufen auf dem La India-Goldprojekt, an der Machbarkeitsstudie wird gearbeitet.

