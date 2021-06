Schilder Systeme feiert 35 Jahre Innovation: Das Unternehmen ist wegweisend für die Branche.

Es begann in einer kleinen Wohnung und wurde zum europaweit gefragten Angebot: Erfolgsgeschichten wie diese kennt man aus der Computerbranche. Doch Manfred Seeleitner aus Oberndorf (Österreich) entwickelte keine Programme oder Apps, sondern Türschilder – und ist mit seinem Unternehmen eines der innovativsten in der Branche. 1985 begann der gelernte Graveurmeister mit der Fertigung von Türschildern per Hand, stellte dann rasch auf CNC gesteuerte Maschinen um und trat damit mit seinem Unternehmen eine bemerkenswerte Reise an.

Das Besondere an Manfred Seeleitner und seinem Unternehmen: Bei „Schilder Systeme“ setzt man auf Innovation und beginnt Neuerungen umzusetzen, bevor man anderswo daran gedacht hat. Neue Bereiche, die zukunftsweisend sind, werden rasch integriert und Seeleitner selbst hat bereits einige Patente für selbst entwickelte Produkte angemeldet. 2011 begann man beispielsweise auf taktile Leitsysteme zu setzen, eine kluge Entscheidung, die noch weitere Geschäftsideen mit sich brachte. Die Beschilderungen für sehbeeinträchtigte Menschen werden aus verschiedensten Materialien angefertigt und neben Schildern in Brailleschrift wurden auch Grundrisspläne und Bodenleitsysteme entwickelt. Außerdem werden für die taktilen Leitsysteme schallabsorbierende Materialien verwendet, um so die Akustik in den Räumen zu verbessern.

Schilder Systeme durfte 2020 35jähriges Firmenjubiläum feiern und mittlerweile exportiert man nach ganz Europa und liefert Beschilderungen für die unterschiedlichsten Bereiche, von der Gastronomie und Hotellerie über das Gesundheitswesen bis hin zu öffentliche Einrichtungen.

Mehr zum Unternehmen sowie den vollständigen Bericht zum Jubiläum gibt es unter www.schilder-systeme.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHILDER Systeme GmbH

Herr Manfred Seeleitner

Salzburgerstraße 177

5110 Oberndorf

Österreich

fon ..: +43_6272_4240

fax ..: +43_6272_5071

web ..: http://www.schild-schilder.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die SCHILDER Systeme GmbH ist Ihr Spezialist für Schilder aus Alu und Glas, für Büroschilder, Hotelschilder und Türschilder. In unserem Shop finden Sie sicher genau das Schild, das Sie suchen, vom Türschild bis zum Infoschild, vom Tischaufsteller bis zum Fluchtwegschild.

In unserem Schilder Shop finden Sie ein großes Angebot an Schildern zur Bandschutzkennzeichnung. Sämtliche Brandschutzschilder und Rettungshinweisschilder aus unserem Schilder Shop sind DIN EN ISO 7010-genormt!

Sie sind auf der Suche nach Schaukästen zur Präsentation Ihres Unternehmens und zur Information Ihrer Mitarbeiter? Wir sind Ihre Experten für Schaukästen – sowohl für den Innen- wie auch Außenbereich! In unserem Schildershop finden Sie Schaukästen zur Wandmontage oder zur freistehenden Verwendung – in verschiedenen Größen und Ausführungen!

Pressekontakt:

SCHILDER Systeme GmbH

Herr Manfred Seeleitner

Salzburgerstraße 177

5110 Oberndorf

fon ..: +43_6272_4240

web ..: http://www.schild-schilder.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.