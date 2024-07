Die verbleibenden Monate in 2024 könnten turbulent werden

Der Goldpreis und aus aktuellem Anlass auch die US-Präsidentschaftswahl sollten spannend werden.

Der Goldpreis hat die Hürde von 2.400 US-Dollar das erste Mal seit sieben Wochen übersprungen. Da wirkten wohl die jüngsten Inflationszahlen aus den USA und sorgten für fundamentale Impulse. Denn die Inflation ist gesunken und so könnte eine Zinssenkung näher rücken. Der Goldpreis könnte weiter steigen, wenn die US-Schuldenlast weiter besorgniserregend ansteigt. Auch bleibt die Frage, ob eine neue Regierung in den USA die Politik der US-Notenbank ändern wird. Das Attentat auf Donald Trump wird auf jeden Fall den Wahlkampf anheizen.

Gold ist der ewig wirkende sichere Hafen, vor allem in unsicheren Zeiten. Und an Krisenherden und Unsicherheiten gibt es genug. Zentralbanken setzen auf Gold als Diversifizierungselement in Sachen US-Dollar. Viele, darunter China, Indien und die Türkei haben kürzlich einen Mindestpreis für Gold erstellt. Wohl weil es Abflüsse aus börsengehandelten ETFs gab. Zwar hat China nach vielen Monaten der Vermehrung der Goldreserven im Mai und im Juni pausiert, aber das Land könnte sich auf den Kauf landeseigener Goldproduktion konzentriert haben. Besonders eifrig hat Indien laut dem World Gold Council Gold gekauft. Es soll so viel wie seit zwei Jahren nicht mehr gewesen sein.

Diverse Experten, beispielsweise Schroder Investment Management und UBS Global Wealth Management rechnen mit einem turbulenten zweiten Halbjahr. Und die Analysten der Citigroup rechnen damit, dass aufgrund eines steigenden Investitionsbedarfs in den nächsten Monaten womöglich das Goldminenangebot fast gänzlich aufgesaugt werden könnte. Daher sehen sie für 2025 einen Goldpreis von 2.700 bis 3.000 US-Dollar je Feinunze als wahrscheinlich voraus.

Das sieht also auch für Goldunternehmen gut aus, wie etwa OceanaGold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/oceanagold-corp/ -, ein erfolgreicher Produzent. Die Goldminen liegen in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland. Außerdem besitzt OceanaGold strategische Investitionen und Beteiligungen.

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/karora-resources-inc/ – produziert erfolgreich Gold in zwei Goldprojekten in Westaustralien. Die Cash-Betriebskosten sind erfreulicherweise gesunken, da auch Nickel bei der Goldproduktion anfällt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

