Die Kernenergie befindet sich in einem historischen Moment

Rund 60 Reaktoren sind weltweit im Bau. Mindestens weitere 110 sind geplant.

In Betrieb sind jetzt gerade etwa 440 Atomkraftwerke. Fast jede Woche gibt es Nachrichten über die Wiederinbetriebnahmen oder Erweiterung älterer Atomkraftwerke. Denn der Energiehunger der Welt ist gigantisch und wächst. Die Netto-Null-Ziele und die Rechenzentren brauchen Strom. Für dieses Jahr rechnet die Internationale Energieagentur mit einem Rekordwert bei Stromerzeugung aus Reaktoren. Dabei liegt die Hoffnung auf den kleinen modularen Reaktoren (SMRs). Diese arbeiten mit geschmolzenem Salz und verschlingen beim Bau geschätzte 80 Prozent weniger Energie als herkömmliche Atomkraftwerke, die mit Wasser gekühlt werden. Zudem punkten die SMRs mit mehr Energieeffizienz, weniger radioaktiven Abfall und einer größeren Betriebssicherheit. Denn es ist fast unmöglich, dass radioaktives Wasser oder Dampf austritt. Noch werden heute nur neun Prozent der globalen Stromerzeugung durch Atomkraftwerke erzeugt. Doch Uran erlebt eine Renaissance.

Die weltweiten Uranreserven sollten nach Berechnungen noch lange reichen, aber zuerst muss es von den Bergbauunternehmen aus dem Boden geholt werden, zum Beispiel von Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ -. Diese Gesellschaft besitzt umweltfreundliche und kostengünstige ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte in Kanada sowie drei Hub-and-Spoke-Plattformen in Süd Texas und Wyoming.

Den meisten Uran-Ertrag liefern heute Minen in Kanada, Kasachstan, Australien und in Niger. Einzigartig hohe Urankonzentrationen finden sich im Athabasca Becken in Saskatchewan. Daher kann dort das Uran kostengünstiger als anderswo im Bergbau gewonnen werden.

Ein Uranunternehmen, das sich mit seinen Projekten dort befindet, ist Cosa Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/cosa-resources-corp/ -. Die Projekte umfassen ein Gebiet von ungefähr 237.000 Hektar. Hochrangige Uran-Zielgebiete konnten bereits ausgemacht werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Cosa Resources und Uranium Energy.

