Deutschlands erster Minen-Kanal! Das solltest Du wissen, BEVOR du die nächste Rohstoff-Aktie kaufst!

Rohstoffaktien können explodieren, oder dein Depot zerlegen.
Dieser Artikel bewirbt ein Video.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
genau deshalb startet jetzt etwas, das es im deutschsprachigen Raum bislang nicht gab: Der erste 100 % deutschsprachige Rohstoffaktien-Kanal mit echten CEO-Interviews, Insider-Insights und klaren Praxisregeln für Anleger.
Der „Rohstoff Aktien Kanal“ ist ein brandneues Projekt von Noah (Rohstoff Investor Kanal & Newsletter) und von Björn Paffrath (Gründer der Swiss Resource Capital AG & Herausgeber des Premium-Börsenbriefs „Der Rohstoff-König“). Hiermit entsteht eine Plattform, wo Makro-Wissen und internationales Minen-Know-how erstmals konsequent auf Deutsch vermittelt werden.
Was diesen Kanal besonders macht!
o Gespräche mit Minen-CEOs und Top-Experten aus der ganzen Welt
o Interviews auf Englisch werden professionell ins Deutsche übersetzt und neu vertont
o Es handelt sich dabei NICHT um…
Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,
Ihr
Jörg Schulte
Disclaimer/Hinweis: Inhalte dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Rohstoffe, Minenaktien und Krypto sind hoch volatil und es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Bitte eigenes Risikomanagement und eigene Prüfung. Intro-Bild: Symbolbild-KI generiert.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
JS Research GmbH
Herr Jörg Schulte
Bergmannsweg 7a
59939 Olsberg
Deutschland
fon ..: 015155515639
web ..: http://www.js-research.de
email : info@js-research.de
Pressekontakt:
JS Research GmbH
Herr Jörg Schulte
Bergmannsweg 7a
59939 Olsberg
fon ..: 015155515639
web ..: http://www.js-research.de
email : info@js-research.de