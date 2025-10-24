Deutsche Kautionskasse gewinnt Deutschen Fairness-Preis 2025

Spitzenplatz beim „Deutschen Fairness-Preis 2025“ von ntv und DISQ: Kundenumfrage bestätigt herausragende Leistungen in Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz.

In einem Marktumfeld, das für Mieter und Vermieter oft komplex und von Misstrauen geprägt ist, setzt die Deutsche Kautionskasse ein klares Zeichen für Verlässlichkeit. Das Unternehmen wurde beim renommierten „Deutschen Fairness-Preis 2025“ auf den ersten Platz in der Kategorie „Mietkautions-Anbieter“ gewählt. Diese Auszeichnung, die vom Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben wird, basiert auf einer umfangreichen, bevölkerungsrepräsentativen Kundenbefragung und gilt als einer der wichtigsten Gradmesser für gelebte Fairness im Umgang mit Verbrauchern.

Die Deutsche Kautionskasse erzielte im Gesamtranking einen hervorragenden Punktwert von 75,2. Das Ergebnis unterstreicht, dass das Unternehmen die zentralen Bedürfnisse von Mietern – finanzielle Flexibilität bei maximaler Sicherheit für den Vermieter – in herausragender Weise erfüllt.

Sieger in entscheidenden Fairness-Kategorien

Die Auszeichnung in der Gesamtkategorie „Mietkautions-Anbieter“ ist das Resultat einer konsequenten Kundenorientierung, die sich in den Einzelwertungen widerspiegelt. Die Studie des DISQ untersuchte detailliert drei Kernbereiche der Fairness: das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Zuverlässigkeit des Anbieters und die Transparenz der Produkte.

In den beiden kritischen Teilbereichen „Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Zuverlässigkeit“ konnte die Deutsche Kautionskasse die Konkurrenz ebenfalls hinter sich lassen und belegte auch hier jeweils den ersten Platz.

Gerade im Sektor der Kautionsbürgschaften sind diese Faktoren entscheidend. Ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bedeutet für Mieter, dass die Jahresgebühr für die Bürgschaft in einem angemessenen Verhältnis zur freigesetzten Liquidität (der gesparten Barkaution) steht. Die Spitzenposition bei der „Zuverlässigkeit“ bestätigt, dass Kunden die Prozesse der Deutschen Kautionskasse als reibungslos, schnell und verbindlich wahrnehmen – von der Beantragung der Bürgschaftsurkunde bis hin zur professionellen Abwicklung im seltenen Fall einer Inanspruchnahme durch den Vermieter.

Fairness als Kern der DNA

Christian Sili, CEO der Deutschen Kautionskasse, sieht in dem Votum der Kunden eine Bestätigung der Unternehmensphilosophie: _“Diese Auszeichnung bedeutet uns außerordentlich viel, weil sie nicht von einer Jury, sondern direkt aus tausenden von Kundenerfahrungen entsteht. Sie ist das ehrlichste Feedback, das man im Dienstleistungssektor erhalten kann.“_

Sili führt weiter aus: _“Fairness ist für uns kein Marketingbegriff, sondern der Kern unserer täglichen Arbeit. In der Finanz- und Immobilienwelt ist Vertrauen die härteste Währung. Dieses Vertrauen verdienen wir nur, wenn wir Versprechen einhalten. Fairness zeigt sich für uns jeden Tag in klaren, verständlichen Informationen ohne versteckte Klauseln, in digital beschleunigten, aber stets verlässlichen Prozessen und in einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das unseren Kunden echten Mehrwert bietet. Gleichzeitig ist er ein klarer Ansporn, die Messlatte für uns selbst und für die gesamte Branche weiter hoch zu legen.“_

Hintergrund: Eine der größten Verbraucherbefragungen Deutschlands

Der Deutsche Fairness-Preis wird jährlich vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv vergeben und zählt zu den umfangreichsten Verbraucherbefragungen des Landes. Für die Studie 2025 wurde ein bevölkerungsrepräsentativ angelegtes Online-Panel genutzt, um ein breites und valides Meinungsbild einzufangen.

Insgesamt flossen 66.626 Kundenstimmen in die umfangreiche Analyse ein. Diese Stimmen bewerteten 1.185 Anbieter aus verschiedensten Branchen. Um eine aussagekräftige und statistisch robuste Auswertung zu gewährleisten, wurden nur Unternehmen berücksichtigt, für die eine ausreichende Anzahl an Bewertungen vorlag. 822 Unternehmen gelangten so in die finale Auswertung.

Die Bewertung der Fairness erfolgte multidimensional. Neben den Kernbereichen Preisgestaltung und Zuverlässigkeit (Einhaltung versprochener Leistungen) wurden auch die Kulanz bei Reklamationen, die Transparenz von Verträgen und Produktinformationen – insbesondere der explizite Verzicht auf versteckte Kosten – sowie die allgemeine Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden abgefragt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Kautionskasse AG

Christian Sili

Gautinger Str. 10

82319 Starnberg

Deutschland

fon ..: 0815165750

web ..: https://www.kautionskasse.de

email : presse@kautionskasse.de

Die Deutsche Kautionskasse war der erste Finanzdienstleister in Deutschland, der mit Moneyfix® Mietkaution sowohl Mietern als auch Vermietern eine Alternative zu Barkautionen, Bankbürgschaften und teuren Kreditlösungen angeboten hat. Moneyfix® Mietkaution bietet privaten Haushalten wie auch gewerblichen Mietern eine einfache und schnelle Lösung für mehr finanzielle Flexibilität. Durch jahrelange Erfahrung im Bereich der alternativen Mietkaution bieten wir einfache, individuelle und zuverlässige Lösungen für Mieter, Vermieter, Partner und Finanzdienstleister. Und mit über 4 Millionen Mietobjekten in Deutschland haben wir als Marktführer die höchste Akzeptanz in der Immobilienwirtschaft. Tendenz: steigend.

Moneyfix® Mietkaution – Immer schön liquide bleiben.

Pressekontakt:

Deutsche Kautionskasse AG

Christian Sili

Gautinger Str. 10

82319 Starnberg

fon ..: 0815165750

email : presse@kautionskasse.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.