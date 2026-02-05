Desert Gold erhöht vollständig gezeichnetes LIFE-Angebot auf 7.230.000 CAD

Nicht für die Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den USA bestimmt

Surrey, BC | 4. Februar 2026 / IRW-Press / Desert Gold Ventures Inc. (TSXV: DAU) (Desert Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der starken Nachfrage seitens der Investoren seine zuvor bekannt gegebene, nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (angebotene Einheiten) zu einem Preis von 0,08 CAD pro angebotene Einheit erhöht hat, sodass sich die Bruttoeinnahmen von 5.000.000 CAD auf insgesamt 7.230.000 CAD erhöht haben (das Angebot). Das Angebot ist vollständig gezeichnet und der Abschluss wird voraussichtlich am 9. Februar 2026 erfolgen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt sämtlicher erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSXV).

Im Rahmen des Angebots wird Desert Gold nun bis zu 90.375.000 angebotene Einheiten ausgeben, wobei jede angebotene Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant) besteht. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber jederzeit an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum liegt (wie hierin definiert), zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,12 CAD.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Inbetriebnahme der ersten Phase seiner Gravitationsanlage auf dem vollständig genehmigten Goldoxidprojekt Barani East im Westen von Mali, für die Ressourcenerweiterung und Explorationsbohrungen auf dem Projekt SMSZ im Westen von Mali, für Explorationsbohrungen auf seinem Goldprojekt Tiegba in der Elfenbeinküste sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Details sind im A&R Offering Document (wie unten definiert) ausführlicher beschrieben.

Vorbehaltlich der Konformität mit den geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-106) werden die angebotenen Einheiten gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Ausgeber gemäß Teil 5A von NI 45-106, revidiert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die Listed Issuer Financing Exemption), Käufern mit Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Quebec, zum Verkauf angeboten werden. Die angebotenen Einheiten werden auch in den USA oder an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen mittels einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) sowie in Ländern außerhalb Kanadas und der USA mittels einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen – vorausgesetzt, in diesen Ländern muss kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden. Im Rahmen des Angebots unterliegen die Wertpapiere, die gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Ausgeber an kanadische Zeichner ausgegeben werden, keiner gesetzlichen Haltefrist in Kanada.

Es gibt ein revidiertes und neu formuliertes Angebotsdokument (das A&R Offering Document) in Zusammenhang mit dem Angebot, das im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.desertgold.ca aufgerufen werden kann. Potenzielle Investoren sollten dieses A&R Offering Document lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

In Zusammenhang mit dem Angebot könnte das Unternehmen an bestimmte Vermittler eine Barprovision in Höhe von bis zu 7,0 % der gesamten Bruttoeinnahmen entrichten, die von den von diesen Vermittlern an das Unternehmen vermittelten Zeichnern erzielt wurden, zusammen mit einer Anzahl von Vermittler-Warrants, die 7,0 % der Anzahl der von den Vermittlern vermittelten angebotenen Einheiten entspricht, sofern dies gemäß den Richtlinien der TSXV und dem geltenden Wertpapierrecht zulässig ist.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

Über Desert Gold Ventures

Desert Gold ist ein Goldexplorationsunternehmen, das Konzessionsgebiete in Mali und Côte dIvoire kontrolliert. Dazu gehören das 440 km² große SMSZ-Projekt im Westen Malis sowie das neu optionierte 297 km² große Goldprojekt Tiegba im Westen der Côte dIvoire innerhalb des produktiven Birimian-Grünsteingürtels.

Warnhinweis für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Diese zukunftsgerichteten Informationen werden bereitgestellt, um die Aktionäre und potenziellen Investoren des Unternehmens über die Einschätzung des Managements hinsichtlich der Pläne und Aktivitäten des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf diese Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Informationen können durch Wörter wie voraussichtlich, vorgeschlagen, schätzt, würde, erwartet, beabsichtigt, plant, könnte, wird und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese kennzeichnenden Wörter enthalten.

Insbesondere und ohne Einschränkung umfassen die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung (i) Erwartungen hinsichtlich der Finanzierungspläne des Unternehmens und des Erhalts der behördlichen Genehmigungen und der Genehmigungen der TSXV; (ii) Erwartungen hinsichtlich des LIFE-Angebots und dessen Zeitpunkt und Abschluss; (iii) Erwartungen hinsichtlich der Pläne und Ziele des Unternehmens in Bezug auf den Nettoerlös aus dem Angebot; (iv) Erwartungen hinsichtlich der Zahlung von Gebühren und Provisionen an Vermittler, falls zutreffend; (v) Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses des Angebots und des Zeitplans und der Abwicklung desselben; und (vi) Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Pläne, Ziele, Strategien und Vorgaben des Unternehmens in Bezug auf seine Geschäftstätigkeit. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung dieser Informationen herangezogen wurden, sich jedoch als unrichtig erweisen können und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Alle zukunftsgerichteten Informationen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder ausdrücklich durch diesen Vorbehalt.

Kontaktinformationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jared Scharf | President and CEO

jared.scharf@desertgold.ca

Tel.: +1 (604) 357-4726

www.desertgold.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Desert Gold Ventures Inc.

Jared Scharf

4770 – 72nd Street

V4K 3N3 Delta, British Columbia

Kanada

email : info@desertgold.ca

Pressekontakt:

Desert Gold Ventures Inc.

Jared Scharf

4770 – 72nd Street

V4K 3N3 Delta, British Columbia

email : info@desertgold.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.