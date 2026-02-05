EMP Metals beginnt mit Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme des Brackwasserbrunnens

Vancouver, British Columbia, 5. Februar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) (EMP Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die für die Wiederinbetriebnahme des bestehenden Brackwasserbrunnens 5-23-7-9W2 (der Brunnen) vorgesehene Service-Bohranlage am Standort eingetroffen ist und die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme aufgenommen wurden (siehe Pressemitteilungen vom 27. Januar und 30. Januar 2026).

Das Arbeitsprogramm umfasst die Isolierung eines oberen Abschnitts des bestehenden Bohrlochs, die Perforation des Brackwasser-Zielabschnitts und das Pistonieren des Bohrlochs mit maximalen Pistonierraten, um Wasserproben zu entnehmen und ein konstantes Flüssigkeitsniveau zu erreichen.

Die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme und die Tests werden voraussichtlich etwa 10 Tage in Anspruch nehmen.

Sobald die Service-Bohranlage die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme abgeschlossen hat, wird das Unternehmen mit der Planung der Integration der Brackwasserquelle in die Demonstrationsanlage des Projekts Aurora beginnen.

Der bestehende Brunnen befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Standort der Demonstrationsanlage des Projekts Aurora, und die Tests sind ein wichtiger und kostengünstiger Schritt, um zusätzliche Brackwasserquellen mit niedrigem Salzgehalt zu identifizieren und so den Ausbau der kommerziellen Produktion weiter voranzutreiben.

Die Demonstrationsanlage des Projekts Aurora wird ein mit dem Bohrloch verbundenes, modulares Hub-and-Spoke-Lithiumextraktions- und -Raffinierungsmodell mit kontinuierlichem Solezufluss etablieren, testen und optimieren. Das Vor-Ort-Programm zielt darauf ab, Leistungsverbesserungen und Kosteneinsparungen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zukünftiger Investitionen zu verringern. Mit dem Projekt Aurora, einer gemeinsamen Initiative von EMP Metals und Saltworks Technologies Inc. (Saltworks), sollen die Kosten gesenkt, die Prozesse vereinfacht und die beste verfügbare, wirtschaftlichste und innovativste Technologie genutzt werden. Im Rahmen des Starts der Zusammenarbeit wird Saltworks die umfassenden Planungen und die Kostenschätzungen für eine modulare, wiederholbare kommerzielle Raffinerie mit einer Kapazität von über 3.000 Tonnen pro Jahr für EMP Metals vorantreiben und dabei die Daten und Erkenntnisse aus dem Demonstrationsanlagenprojekt nutzen.

Über EMP Metals

EMP ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf großvolumige Ressourcen unter Verwendung der direkten Lithiumgewinnung (DLE) konzentriert. EMP hält derzeit mehr als 205.000 Acres netto (83.000 Hektar) an untertägigen Mineralrechten (Subsurface Dispositions) und strategischen Bohrlöchern im Süden von Saskatchewan.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.empmetals.com oder kontaktieren Sie:

Karl Kottmeier, CEO

karl@pemgroup.ca

Tel.: 1-604-689-7422

Paul Schubach, COO

paul@empmetals.com

Tel.: 1-306-519-8341

204 – 252 Esplanade West

North Vancouver, BC V7M 0E9

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. EMP Metals weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von EMP Metals liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von EMP Metals, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Explorations- und Erschließungsziele auf seinen Mineralkonzessionsgebieten zu beschaffen, die Erlangung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt EMP Metals keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

