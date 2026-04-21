Der Silbermarkt im Jahr 2026

Das Silver Institute hat den Silbermarkt in 2026 in einer 88-seitigen Studie untersucht.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp. und Vizsla Royalties Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 21.04.2026, 17:37 Uhr Zürich/Berlin

Ende Januar erreichte der Silberpreis ein Allzeithoch bei mehr als 121 US-Dollar je Feinunze. Aktuell liegt er bei rund 80 US-Dollar je Unze, wobei der Kurs wieder etwas nach oben gedreht hat. 2025 befand sich der Silbermarkt das fünfte Jahr in Folge im Defizit. Eine deutliche Liquiditätsverknappung gab es im Oktober letzten Jahres. Ursächlich wirkten steigende Bestände an börsengehandelten Produkten und eine hohe Nachfrage nach Silbermünzen und -barren. Auch wurde massiv Silber in die Tresore der CME verlagert.

Um 14 Prozent stieg die Nachfrage nach Barren und Münzen an. Schwächere Segmente konnten somit ausgeglichen werden. Zwar haben PV-Hersteller mit Silber gespart beziehungsweise durch andere Produkte ersetzt, jedoch war der Bedarf aus der Infrastruktur für künstliche Intelligenz, aus dem Automobilbereich und den Investitionen in die Stromnetze stark. Für 2026 wird aufgrund der hohen Preise ein Nachfragerückgang in zweistelliger Höhe bei Schmuck und Silberwaren erwartet. Andererseits wird mit einem um 18 Prozent höheren Bedarf in Sachen Barren und Münzen gerechnet.

Auf der Angebotsseite wird eine Stagnation prognostiziert. Insgesamt geht das Silver Institute von einem strukturellen Marktdefizit von 46,3 Millionen Unzen aus. Und zwar hat der Iran-Krieg sich negativ auf die kurzfristigen Aussichten ausgewirkt, aber das große makroökonomische und geopolitische Umfeld wird preisstützend für Silber bleiben. Somit bleiben auf jeden Fall auch die Werte von Unternehmen im Silberbereich von Interesse.

Vizsla Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-royalties-corp/ – bietet als Royalty-Gesellschaft eine unternehmenseigene Diversifizierung und besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen.

Endeavour Silver – https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-ceo-with-corporate-update-pitarrilla-pfs-coming-by-august-2026/ – besitzt drei produzierende Minen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko und Peru. Daneben existieren geplante Explorationsprojekte in Mexiko, Chile und in den USA. Im ersten Quartal 2026 produzierte das Unternehmen 1.875.375 Unzen Silber sowie 11.740 Unzen Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-royalties-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Vizsla Royalties, Endeavour Silver,

https://silverinstitute.org/elevated-lease-rates-regional-liquidity-tightness-and-robust-investor-interest-resulted-in-record-silver-prices-in-2025/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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