Der Goldpreis und die US-Politik

Aufgrund der enormen US-Verschuldung wird versucht die Anleihemärkte zu kontrollieren.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 26.05.2026, 16:15 Uhr Zürich/Berlin

Geopolitische Unsicherheiten steigen ebenso wie Ölpreise und auch die Inflation. Die USA versuchen gegenzuwirken. So verkauften die US-Behörden kürzlich innerhalb von nur einer Woche US-Staatsanleihen im Wert von 600 Milliarden US-Dollar, eine erstaunlich hohe Summe. Niedrige Renditen sind gefragt. Und so hat die Fed Liquidität in die Märkte gepumpt. Ende Oktober wurde dafür sogar ein neuer Begriff geschaffen, Käufe zur Reserveverwaltung (Reserve Management Purchases). Dazu kamen geänderte Bankvorschriften. Laut Fed sei dies keine quantitative Lockerung, doch genau dies dürfte es sein.

Das Finanzministerium versucht die Volatilität durch sogenannte Rückkäufe zu deckeln. Und so kommt es zu Volatilität am Devisenmarkt. Und aus der Volatilität dürften sich bei Gold und Silber Kaufgelegenheiten ergeben. Bei Gold und auch Silber zu niedrigeren Preisen einzusteigen, ist jedenfalls eine gute Sache. Sinken die Zinsen, dann sinkt auch die Zinslast für das US-Finanzministerium. Übrigens hat China auch ein Schuldenproblem. Fraglich ist, ob daraus Impulse für die Konjunktur folgen, denn das Einkommen des privaten Bereichs geht nach unten.

Aktuell gibt das Finanzministerium kurzlaufende Schatzwechel aus. Diese haben eine geringere Volatilität. Dies gleicht einer Monetarisierung, was riskant für eine höhere Inflation ist. Und so müsste der Goldpreis auf längere Sicht steigen. Mit höheren Schulden geht ein höherer Goldpreis einher. Und die Welt befindet sich in einer Zeit der übermäßigen Verschuldung, denn die Gesellschaft altert und die Vereidigungsausgaben steigen. Anlegern, die im Goldbereich Diversifizierung suchen, seien Royalty-Unternehmen ans Herz gelegt.

Gold Royalty (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ -) konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im vierten Quartal 2025 sowie im Gesamtjahr 2025 wurden Rekordumsätze erzielt. Das erste Quartal 2026 brachte dem Unternehmen wieder einmal Rekordeinnahmen ein.

OR Royalties (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ -) ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Erst kürzlich kamen wieder neue Royalties hinzu. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das Jahr 2025 sorgte für einen Rekordwert bei den Einnahmen. Auch das erste Quartal 2026 endete mit einem Rekordumsatz aus Streams und Royalties. Neuester Deal ist ein Edelmetallstream aus den Projekten von Canadian Copper in New Brunswick.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: OR Royalties, Gold Royalty,

https://www.youtube.com/watch?v=npd8ahasN_A;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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