Der Goldpreis und die 4.000-US-Dollar-Marke

Gold hat preislich die 3.500 US-Dollar-Marke übersprungen, damit ein neues Hoch erreicht.

Ein neues psychologisch wichtiges Ziel wäre ein Preis von 4.000 US-Dollar je Unze. Gold ist jetzt so wertvoll wie noch nie. Es sind vor allem die Fed-Zinssenkungserwartungen, die als Grund für den Goldpreisanstieg genannt werden. Bis Jahresende werden Zinssenkungen von rund 50 Basispunkten eingepreist. Zwar könnte ein hoher Goldpreis wie jetzt zu Gewinnmitnahmen führen, jedoch gehen viele Branchenkenner von einem weiteren Preisanstieg aus, wobei auch viele ein großes Potenzial bei Goldaktien sehen. Es sind die vielfältigen Krisen, nicht zuletzt die Frage, wie der Eklat zwischen US-Präsident Trump und Lisa Cook ausgeht, die das Edelmetall so attraktiv erscheinen lassen. Für Charttechniker hat der Goldpreis ein Dreiecksmuster ausgebildet, welches Energie aufbaut. Und nach fünf Monaten Konsolidierung ist Gold nicht überkauft, so dass eine Fortsetzung des Preisanstieges vom Frühjahr gut möglich ist. Ob der Preis des Edelmetalls in den kommenden Monaten vielleicht sogar die 4.000 US-Dollar-Marke überwinden kann, wird spannend. Letztes Jahr waren es vor allem Zentralbanken und asiatische Investoren, die den Preis getrieben haben. Nun steigern sich die ETF-Käufe aus den USA und aus dem Westen.

Solange man nicht das Glück besitzt einen Vorfahren mit einer wertvollen Münzsammlung zu beerben, kommen neben physischem Gold auch die Werte von Goldunternehmen in Betracht für eine Investition. Übrigens wurde nach 70 Jahren der „König der amerikanischen Münzen“ in einem Schrank in einer Familiensammlung gefunden. Dieser Silberdollar aus dem Jahr 1804, von dem nur 16 Exemplare bekannt sind, soll rund fünf Millionen US-Dollar einbringen. Es war ein bekannter New Yorker Bankier, der eine bemerkenswerte Sammlung US-amerikanischer Münzen aufgebaut hat. Da die Goldminenaktien vom hohen Goldpreis profitieren, sollten sie für Anleger Pflicht in einem gut sortierten Depot sein.

Equinox Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/equinox-gold-corp/ – ist ein äußerst vielversprechender Goldproduzent mit einer starken Basis aus hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada, den USA, Mexiko, Nicaragua und Brasilien. Equinox Gold rechnet für 2025 mit einer Produktion von rund 850.000 Unzen Gold und dürfte in den nächsten sechs Monaten ein deutliches Produktionswachstum verzeichnen, da seine neuen kanadischen Minen ihre Kapazitäten ausbauen. Eine Reihe von Entwicklungsprojekten in den USA, Mexiko und Brasilien bieten zusätzliches Wachstumspotenzial und Engagement im Goldbereich.

