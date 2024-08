Der Erdüberlastung entgegenwirken – Rohstoffe wie Lithium nötig

Der weltweite Erdüberlastungstag ist wieder angebrochen. Die Menschheit lebt, als gäbe es 1,7 Erden.

Seit Jahren berechnet Global Footprint Network den Ressourcenverbrauch. Die Menschen verbrauchen viel mehr als die Erde binnen Jahresfrist wieder produzieren kann. Eine wesentliche Ursache für die Klimaprobleme resultieren aus dem weltweiten Flugverhalten. Der Schienenverkehr wäre deutlich klimafreundlicher, leider ist die Bahn hierzulande immer weniger mit Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gesegnet. In Deutschland ist der Erdüberlastungstag übrigens nicht Ende Juli, sondern bereits am 2. Mai gewesen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass nach Jahren des stetigen Anstiegs (der Erdüberlastungstag kam immer früher) nun sich das Datum, wenn auch auf einem hohen Niveau, eingependelt hat.

Da sieht man, dass die fortschreitende E-Mobilität, die erneuerbaren Energien und die immer besseren Speichermöglichkeiten wirken. Und die grüne Revolution geht weiter. Die Türkei beispielsweise hat ein fünf Milliarden US-Dollar schweres Subventionspaket geschnürt. Mehr Elektroautos sollen produziert werden. Auch Solarzellenanlagen sowie der Bereich der Windenergie sollen durch Subventionen gestärkt werden. Möglich machen diese Entwicklung die Rohstoffe, allen voran Lithium oder Kobalt, Nickel, damit die Batterierohstoffe.

Gerade in Südamerika erfolgt der Lithiumabbau nicht immer in der verträglichsten Weise und Kobalt aus dem Kongo hat auch keinen so guten Ruf. Aber es gibt auch an anderen Orten die gefragten Batterierohstoffe und es wird an neuen Lithiumabbaumöglichkeiten geforscht. Zum Beispiel ob mit Hilfe der Geothermie Lithium gewonnen werden kann, denn geothermale Solen enthalten Lithium. Allerdings ist es nicht einfach das Lithium so zu gewinnen.

Um das wertvolle Lithium kümmert sich beispielsweise Targa Exploration – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/targa-exploration-corp/ – in seinen insgesamt 15 Liegenschaften in Quebec, Manitoba, Ontario und Saskatchewan.

In den USA ist Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/century-lithium-corp/ – im Lithium-Geschäft. Eine positive Machbarkeitsstudie liegt vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Century Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/century-lithium-corp/ -).

