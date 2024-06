Defence veröffentlicht seine Peer-Review-Studie mit präklinischen Daten über AccuTOX als Antikrebsmolekül im renommierten ,Journal of Translational Medicine‘

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 6. Juni 2024 – Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische Therapeutika und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich, die Veröffentlichung einer von Experten begutachteten (Peer Review) Studie über die krebsbekämpfenden Eigenschaften des unkonjugierten AccuTOX®, eines der führenden Produkte von Defence zur Bekämpfung bestehender solider Tumore, bekanntzugeben. Die Studie, die im renommierten Journal of Translational Medicine veröffentlicht wurde, trägt den Titel Local delivery of AccuTOX® synergises with immune-checkpoint inhibitors at disrupting tumor growth [Die lokale Verabreichung von AccuTOX® bewirkt Synergieeffekte mit Immuncheckpoint-Inhibitoren bei der Bekämpfung des Tumorwachstums] und kann direkt unter der nachstehenden Adresse eingesehen werden: 10.1186/s12967-024-05340-2

Die Accum®-Plattform wurde ursprünglich entwickelt, um Biomedikamente durch die Einleitung der endosomalen Flucht in Zielzellen zu akkumulieren. Interessanterweise wurde jedoch festgestellt, dass die Nutzung von unkonjugiertem Accum® den Zelltod in einer Reihe von Krebszelllinien auslöste; diese Eigenschaft wurde bei der Entwicklung von Therapien zur Krebsbekämpfung auf der Basis von Accum® weiter genutzt. Trotz der beeindruckenden Abtötungseigenschaften des Elternmoleküls erwiesen sich einige Krebszelllinien als resistent. Dies hatte zur Folge, dass zusätzliche Accum®-Varianten getestet wurden, was zur Identifizierung des AccuTOX®-Moleküls führte. Daher weist AccuTOX® viele Vorteile gegenüber dem ursprünglichen Accum®-Wirkstoff auf: i) es zeigt eine stärkere Fähigkeit zur Abtötung, während es gleichzeitig die angeborene Funktion zur endosomalen Flucht mit Freisetzung im Cytosol bewahrt, ii) das Molekül kann einfach hergestellt werden, iii) es kann mit Antikörpern als ein in situ spaltbares Antikrebs-Molekül (zur Erhöhung seiner Spezifizität) verknüpft werden, und iv) es ist überaus vielseitig, da es auf die multiplen intrazellulären Wege abzielt, die für Krebswachstum und -progression von großer Bedeutung sind.

Diese Studie gibt Einblicke darüber, wie das unkonjugierte AccuTOX®-Molekül funktioniert. Genauer gesagt zeigen wir, dass AccuTOX® eine verbesserte Effizienz bei der Abtötung aufweist und den immunogenen Zelltod sowie die Produktion toxischer Nebenprodukte auslöst, während es die endosomale Flucht einleitet. Darüber hinaus erhöht AccuTOX® die Sichtbarkeit der Krebszellen für das Immunsystem. Es kommt sehr selten vor, dass ein Medikament in der Lage ist, den Krebs gleichzeitig an mehreren Fronten zu bekämpfen, erklärte Dr. Rafei, Chief Scientific Officer von Defence Therapeutics.

Die wichtigsten Höhepunkte der AccuTOX® -Studie sind:

– AccuTOX® ist dem ursprünglichen Accum® in therapeutischer Hinsicht überlegen (sowohl in vitro als auch in vivo).

– Das Molekül löst den Zelltod verschiedener Krebszelllinien bei Mäusen und bei Menschen (T-Zell-Lymphom, Darmkrebs, Melanome, Lungen- und Brustkrebs) aus.

– AccuTOX® löst die intrazelluläre Produktion reaktiver Sauerstoffspezies aus und zerstört die endosomalen Membrane.

– Im Anschluss an den Kontakt mit AccuTOX® sterben Krebszellen durch einen Prozess, der als immunogener Zelltod bezeichnet wird.

– Der Wirkstoff führte zu vergleichbaren Reaktionen bei männlichen und weiblichen Tieren ohne erkennbare Toxizität.

– AccuTOX® erhöht die Antigenpräsention (der Tumor wird für die Immunzellen erkennbar).

– Die intratumorale Verabreichung von AccuTOX® bei Lymphomen, Melanomen oder Brustkrebs führt zu Synergien mit gängigen Immuncheckpoint-Inhibitoren, was eine wirksame Kontrolle des Tumorwachstums nach sich zieht.

Die Studie stellt eine wichtige Bestätigung der antitumoralen Eigenschaften von unkonjugiertem AccuTOX® dar. Darüber hinaus ist dieser Wirkstoff derzeit die führende Haupttechnologie bei Defence, da dasselbe Molekül für drei verschiedene Therapieoptionen mit unterschiedlichen Funktionsweisen (als injizierbarer Wirkstoff zur Krebsbekämpfung, als zellbasierter Impfstoff und als Payload für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs)) eingesetzt werden kann. Diese einzigartige vielseitige Verwendbarkeit könnte den Weg für zusätzliche Forschungsansätze ebnen. Außerdem stellt der Wirkstoff gleichzeitig eine Lösung für drei große Probleme dar, erklärte Herr Plouffe, Chief Executive Officer von Defence Therapeutics.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass unkonjugiertes AccuTOX® als Antikrebsmolekül eingesetzt werden könnte. Die ausgelösten Wirkungen sind sehr interessant und unerwartet, da die Einleitung des immunogenen Zelltods eine zusätzliche Immunkomponente einbringt, die einen kalten Tumor zu einem heißen mit erhöhter Infiltration von Immunzellen machen könnte, wie in der veröffentlichten Studie gezeigt wurde. Nach der Freigabe durch die US-Gesundheitsbehörde FDA zur Einleitung einer Phase I-Studie hat Defence kürzlich einen Zulassungsantrag für eine Studie bei Health Canada gestellt, um den Umfang der klinischen Erprobung zu erweitern.

Marketing:

Defence hat eine Vereinbarung mit Martin City Studios LLC getroffen, gemäß der Martin City Studios zwei Audio-Interviews mit Dr. Moutik Rafei, dem wissenschaftlichen Leiter (CSO) von Defence, mit Ellis Martin produzieren wird. Diese Interviews werden in Money Talk Radio und The Ellis Martin Report ausgestrahlt. Bei Martin City Studios handelt es sich um eine Gesellschaft mit Zentrale in New Mexico (USA), das sich auf Audiointerviews spezialisiert hat. Die Kosten für diese Leistungen liegen bei 6.500 US-Dollar. Martin City Studios hält derzeit keine Stammaktien am Unternehmen. Martin City Studios und das Unternehmen sind unabhängige und nicht miteinander verbundene Rechtspersonen. Martin City Studios wird ein Audio-Interview über das Unternehmen produzieren, das aktualisiert und über die Plattformen von Martin City Studios ausgestrahlt (und auch auf dem Business Channel von VoiceAmerican.com und dem YouTube-Kanal von Martin City Studios gepostet) wird. Eine Aufzeichnung der Interviews wird zur Verfügung gestellt, sobald diese vorliegen.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Director

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen – jedoch nicht immer – durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

