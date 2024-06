HEALWELL AI-Tochter Pentavere schließt Partnerschaft mit Takeda für den Einsatz realer Evidenzanalysen bei seltenen Krankheiten zur Unterstützung von Patienten mit hereditärem Angioödem

– Pentaveres Partnerschaft mit Takeda dient der Entwicklung einer zukunftsweisenden realen Evidenzanalyse für Patienten mit einem hereditären Angioödem (HAE), die kritische Lücken beim Therapieverständnis schließen soll.

– Diese innovative Forschungskooperation hat zum Aufbau einer der weltweit größten Kohortendatenbanken von Patienten mit einem HAE und normalem C1-Inhibitor-Spiegel geführt und soll durch das bessere Verständnis der aktuell angewendeten Behandlungsmethoden und des klinischen Outcomes einen größeren Behandlungserfolg im Sinne der Patienten ermöglichen.

– Diese Partnerschafts- und Geschäftsvereinbarung gründet sich auf den im Mai 2022 bekannt gegebenen Sieg von Pentavere bei der Takeda Canada Innovation Challenge, die sich der besseren Diagnose und Behandlung von seltenen Krankheiten durch den Einsatz neuer KI-Technologien verschrieben hat.

– Die Canadian Organization of Rare Disorders feiert diesen Einsatz von Data Science und Analytik im Rahmen der Analyse von Patientendaten sowie die öffentlich-private Partnerschaft als bahnbrechende Entwicklung, die das Potenzial hat, die Diagnose und Betreuung aller Patienten mit seltenen Krankheiten in Kanada zu revolutionieren.

– Ein Manuskript und ein entsprechender Abstract zu diesem Datenpool sind derzeit in Ausarbeitung und werden zur Publikation eingereicht.

Toronto, Ontario, 6. Juni 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen im Bereich KI und Data Science, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, gibt mit Stolz bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Pentavere Research Group (Pentavere) eine Partnerschafts- und Geschäftsvereinbarung mit der Firma Takeda Canada Inc. (Takeda) unterzeichnet hat, um die Entwicklung von realen Evidenzanalysen für seltene Erkrankungen voranzutreiben. Ein besonderer Schwerpunkt gilt der Unterstützung von kanadischen Patienten, die an einem hereditären Angioödem (HAE) mit normaler C1-Inhibitor-Konzentration leiden. Das HAE mit einem normalen C1-Inhibitor ist eine äußerst seltene Erkrankung, die sich durch lebensbedrohliche wiederkehrende und unvorhersehbare Schwellungen äußert. Derzeit gibt es keine zugelassene Therapie für diese Erkrankung.

Der Mangel an realen Daten über die Prävalenz und das klinische Outcome dieser Patienten stellt eine große Herausforderung für die Entwicklung neuer Therapeutika dar. Die Firma Takeda hat diesen bedeutenden ungedeckten Bedarf erkannt und arbeitet mit Pentavere und führenden HAE-Spezialisten in ganz Kanada zusammen, um die Sondierung der Lücken in den Behandlungsrichtlinien und bei den zugelassenen Therapien für diese Patienten zu unterstützen. Diese innovative Forschungskooperation hat zum Aufbau einer der weltweit größten Kohortendatenbanken von Patienten mit einem hereditären Angioödem und normalem C1-Inhibitor-Spiegel geführt.

Jefferson Tea, PhD, Vice President, Medical and Scientific Affairs bei Takeda: Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Pentavere. Diese Studie ist ein weiteres Beispiel für unser starkes Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit führenden Data-Science-Unternehmen, um Innovationen voranzutreiben und Patienten bei der Behandlung und Pflege zu unterstützen. Durch die Nutzung von KI und Datenanalyse und die Zusammenarbeit mit Experten in diesen Bereichen wollen wir das Verständnis und die Behandlung seltener Krankheiten wie dem HAE verbessern, um damit Patienten und deren Familien bei der Betreuung zu unterstützen und letztendlich das Outcome für den Patienten zu verbessern.

Dr. Durhane Wong-Rieger, CEO der Canadian Organization for Rare Disorders: Vor allem bei kleinen Patientenzahlen ist der Einsatz von KI und Datenanalyse zum besseren Verständnis des gesamten Krankheitsverlaufs des Patienten und damit einer entsprechenden Diagnose und optimalen Behandlung ein entscheidender Faktor, der sich als ebenso wirkungsvoll erweisen könnte wie die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Wir sind den Unternehmen Pentavere, HEALWELL und Takeda unsäglich dankbar, dass sie in diese Initiative investieren und CORD als Partner ausgewählt haben, um gemeinsam die Vision einer für alle Patienten zugänglichen Therapie wahr zu machen.

Aaron Leibtag, CEO von Pentavere, erklärt: Wir sind unglaublich stolz auf unsere aktuelle Partnerschaft mit Takeda, die seit unserem Sieg bei der Takeda Canada Innovation Challenge mit dem Ziel der Verbesserung der Diagnose und Behandlung seltener Krankheiten gewachsen ist und sich weiterentwickelt hat. Diese Zusammenarbeit unterstreicht nicht nur die Bedeutung von Pentaveres Technologie, sondern zeigt auch auf, welche zukunftsweisenden Veränderungen die Datenwissenschaft im Gesundheitswesen bewirken kann. Gemeinsam betreten wir Neuland in der realen Evidenzanalyse bei seltenen Krankheiten und bekräftigen damit unser Bekenntnis zu mehr Innovation und einem größeren Behandlungserfolg im Sinne der Patienten.

Das umfangreiche Datenmaterial, das im Rahmen dieser Partnerschaft erarbeitet wurde, wird maßgeblich dazu beitragen, die Lücke bei den realen Daten zur Krankheitslast und zum klinischen Outcome von HAE-Patienten mit normalem C1-Inhibitor zu schließen. Pentavere hat dieses Datenmaterial im Rahmen der PROSPECT-Studie mit Hilfe modernster Data-Science-Methoden analysiert, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die als Grundlage für Behandlungsstrategien und zur Verbesserung des Outcomes der Patienten dienen können. Ein Manuskript und ein Abstract zu den Daten der PROSPECT-Studie sind derzeit in Ausarbeitung und werden in Kürze zur Veröffentlichung eingereicht.

Pentavere ermöglicht durch den mühelosen Datenzugriff und die rasche Auswertung von Erkenntnissen ein tieferes Verständnis des Behandlungsbedarfs von Patienten. DARWEN ist in der Lage, Daten aus elektronischen Gesundheitsakten auszuwerten und setzt fortschrittliche Sprachmodelle ein, um disparate und isolierte klinische Aufzeichnungen zu analysieren, auf die sonst nur schwer zugegriffen werden kann. Dies ermöglicht sinnvolle Lösungen für einige der größten Herausforderungen des Gesundheitswesens und trägt zur Deckung des aktuellen Bedarfs an einer stärker personalisierten Medizin bei.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange (die TSX) und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

Über Pentavere

Pentavere Research Group ist ein weltweit anerkanntes und preisgekröntes KI-Unternehmen für digitale Gesundheit, das ein erstklassiges KI-gestütztes System zur Ermittlung von Patienten entwickelt hat, die für eine Verabreichung zugelassener Medikamente oder Interventionen in Frage kommen. Ziel ist, das Outcome der Patienten zu verbessern und das Wachstum und die Verbreitung der entsprechenden Therapien voranzutreiben. Das von Pentavere entwickelte KI-System DARWEN dient der Ermittlung von Patienten, die für eine Verabreichung zugelassener Medikamente oder Interventionen in Frage kommen, diese aber (noch) nicht erhalten. Damit soll das Outcome der Patienten verbessert und das Wachstum und die Verbreitung der entsprechenden Therapien vorangetrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter pentavere.ai/.

Über Takeda

Takeda Canada Inc. ist die kanadische Gesellschaft von Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK), einem weltweit führenden, wertebasierten und auf Forschung und Entwicklung ausgerichteten Biopharma-Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, das sich der Entdeckung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien verschrieben hat und sich dabei von seinem Engagement für Patienten, deren Angehörigen und den Planeten leiten lässt. Takeda widmet seine Forschung und Entwicklung vier therapeutischen Bereichen: Onkologie, Seltene Genetik und Hämatologie, Neurowissenschaften und Gastroenterologie (GI). Das Unternehmen tätigt außerdem gezielte Investitionen in die Forschung und Entwicklung von aus Plasma gewonnenen Impfstoffen und damit verbundenen Therapien. Der Fokus liegt auf der Entwicklung hochinnovativer Medikamente, die dazu beitragen sollen, das Leben der Menschen zu verbessern, indem die Grenzen neuer Behandlungsmöglichkeiten erweitert und verbesserte kooperative F&E-Systeme und -Möglichkeiten genutzt werden, um eine robuste, modalitätsübergreifende Pipeline zu schaffen. Takedas Mitarbeitern ist es ein Anliegen, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und eng mit den Partnern des Unternehmens im Gesundheitswesen in rund 80 Ländern und Regionen der Welt zusammenzuarbeiten. Weitere Informationen erhalten Sie unter takeda.com/en-ca.

Über die Canadian Organization for Rare Disorders (CORD)

CORD ist Kanadas nationales Netzwerk für Organisationen, die sich in den Dienst von Menschen mit seltenen Krankheiten stellen. CORD versteht sich als starke gemeinsame Stimme, die sich für eine Gesundheitspolitik und ein Gesundheitssystem im Sinne von Menschen mit seltenen Krankheiten einsetzt. CORD arbeitet mit Regierungen, Forschungsexperten, Klinikern und anderen Vertretern der Branche zusammen, um den Ausbau von Forschung, Diagnose, Behandlung und Leistungsangebot für alle seltenen Krankheiten in Kanada voranzutreiben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.raredisorders.ca.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über die potenziellen Vorteile des Einsatzes generativer KI zur Verbesserung von Patientenergebnissen und zur Förderung von Initiativen im Bereich der Präzisionsmedizin, potenzielle Branchenanwendungen für die Research- und generativen KI-Fähigkeiten von Pentavere und die potenziellen Auswirkungen der Forschung von Pentavere auf Branchenstandards, und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie verbessern, Wachstum, Position, vorantreiben, unterstützen, voranbringen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse werden, können, könnten, würden, sollten, dürften oder können ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe erkennbar.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und der Zugang zu Finanzmitteln; HEALWELLs Fähigkeit, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; HEALWELLs kontinuierliche Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentum Dritter; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Trends beim Kundenwachstum und bei der Einführung neuer Technologien in der Branche; die erwartete Zuschauerzahl und die Auswirkungen der Publikation; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, die operativen Betriebe, den Umsatz und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Amanda Jacobs

Head of Corporate Communications,

Takeda Canada Inc.

+1 647-798-2231

amanda.jaobobs@takeda.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

