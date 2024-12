Defence begrüßt Dr. Elias Theodorou, Experte für Molekular- und Antikörperforschung, im Board of Directors

Vancouver, BC, Kanada, 20. Dezember 2024 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen auch Radiopharmazeutika und neuartige ADC-Produkte unter Verwendung seiner eigens entwickelten Plattform- und Arzneimittelverabreichungs-Technologien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Elias Theodorou dem Board of Directors mit sofortiger Wirkung beigetreten ist.

Dr. Elias Theodorou, Ph.D., ist Molekularbiologe mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Krebsforschung, Stammzelldifferenzierung und Genübertragung. Er ist Chief Scientific Officer und Mitbegründer von Protos Biologics Inc. und hat in dieser Funktion innovative DNA-Transfersysteme entwickelt. Zuvor war er Director of Research bei WBC Biosciences LLC, wo er an der Erforschung einer Methode zur Modifizierung von Zellen des angeborenen Immunsystems für eine verbesserte antikarzinogene Wirkung mitwirkte.

Dr. Theodorou war in leitenden Positionen bei ATUM Inc. und Metagenomix Inc. tätig, wo er maßgeblich an der Weiterentwicklung molekularbiologischer Ansätze beteiligt war und neue Methoden für das Wirkstoffscreening erforschte. Er promovierte an der Yale University mit dem Schwerpunkt auf der Identifizierung neuartiger Faktoren für die neuronale Differenzierung. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen und Inhaber von Patenten im Zusammenhang mit Gentherapie und Protein-Engineering.

Wir freuen uns, Dr. Elias Theodorou insbesondere angesichts seiner umfassenden Erfahrung im Bereich der Gen- und Payload-Übertragung in unserem Board of Directors begrüßen zu dürfen. Dr. Theodorou ist ein Wissenschaftler mit einem starken Hintergrund in der Molekularforschung. Er wird aufgrund seiner umfassenden Kenntnisse, seines Engagements und seiner Führungspositionen bei erfolgreichen US-Biotech-Unternehmen zur Entwicklung von Defence, vor allem in den USA, beitragen, so Sébastien Plouffe, President, CEO und Gründer von Defence Therapeutics.

Ich glaube, dass die Accum®-Technologie ein großes Potenzial für ADCs und radiopharmazeutische Anwendungen hat. Ich freue mich, im Board of Directors von Defence Therapeutics tätig zu werden, mein Wissen und meine Erfahrung in die Entwicklung des Unternehmens einzubringen und so an seinem Erfolg teilzuhaben, so Dr. Elias Theodorou.

Das Unternehmen hat Dr. Elias Theodorou 100.000 Incentive-Aktienoptionen in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Aktienoptionsplans von Defence gewährt. Jede Aktienoption wird sofort unverfallbar und kann über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zuteilungsdatum zu einem Preis von 60 Cent pro Aktie ausgeübt werden.

Das Unternehmen möchte ferner bekannt geben, dass Herr Arnab De zum CFO und Corporate Secretary ernannt wurde und mit sofortiger Wirkung aus dem Board of Directors ausscheidet. Er ersetzt damit Herrn Joseph Meagher (ehemaliger CFO) und Frau Carrie Cesarone (ehemalige Corporate Secretary). Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Meagher und Frau Cesarone für ihre wertvollen Beiträge. Das Board of Directors von Defence setzt sich derzeit aus fünf Mitgliedern zusammen: Herr Sébastien Plouffe, Dr. Sarkis Meterissian, Dr. Philippe Lefrançois, Dr. Svetlana Selivanova und Dr. Elias Theodorou.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform die nächste Generation von Radioimmunkonjugaten und ADC-Produkten entwickelt. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Radioimmunkonjugaten oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht, sowie Impfantigenen. Als Folge davon können eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

