Toronto, Kanada, 15. Dezember 2020 – Datametrex AI Limited (das Unternehmen oder Datametrex) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen zwei Verträge im KI-Bereich im Gesamtwert von 150.000 CAD auf der Grundlage erster Pilotverträge gesichert hat.

Der erste Vertrag betrifft die technische Unterstützung für die Incheon International Airport Corporation (IIAC), den Betreiber eines großen Flughafens in Südkorea.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird Datametrex die Künstliche Intelligenz (KI) für die Planung der Auftragsautomatisierung unter Verwendung von KI-Technologien in Partnerschaft mit der Software des Drittanbieters SeeS Solutions Inc. für Workload Automation-As-A-Service (WAAAS) bereitstellen.

Der Batch-Job-Scheduler wird bei der Automatisierung des Workflows mit allen Batch-Jobs [Stapelverarbeitungsaufgaben] helfen, die von der Software verwaltet werden, und die Ergebnisse der Ausführung durch WAAAS genehmigen. Integrierte Batch-Job-Scheduler-Systeme sind mit dem bestehenden Vorgängersystem verbunden, und jedes Zielsystem ist für die Ausführung von Batch-Jobs konfiguriert.

Sobald das System einsatzbereit ist, verfügt es über eine integrierte Batch-Job-Verwaltung, ein flexibles Genehmigungssystem, eine effiziente Kalenderverwaltung, sichere Arbeitsabläufe, optimale Leistung und ein Agent-Add-In, d. h. Funktionen zur Verwaltung von Dateiübertragungsfunktionen.

Das Unternehmen hat auch einen Vertrag mit ABL Life Insurance Co., Ltd. (ABL) für die Planung der Auftragsautomatisierung abgeschlossen. Datametrex hat mit der Arbeit begonnen und verhandelt bereits über eine Erweiterung des Arbeits- sowie Vertragsumfangs.

Über die Incheon International Airport Corporation

Der Flughafen von Seoul, offiziell bekannt als Incheon International Airport (IATA: ICN, ICAO: RKSI), ist der größte und wichtigste Flughafen, der Seoul, die Hauptstadt Südkoreas, bedient. Der Flughafen beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter, darunter Mitarbeiter der Flughafenleitung, Sicherheitspersonal und Systemmanager.

Er befindet sich westlich der Stadt Incheon und 48 Kilometer westlich von Seoul. Der Flughafen Incheon besteht aus zwei Passagierterminals und hat insgesamt 111 Flugsteige, davon 44 im Terminal 1, 30 in Halle A (mit Terminal 1 verbunden) und 37 im Terminal 2. Er wurde von Skytrax als einer der saubersten Flughäfen der Welt bewertet und unter den internationalen Transitflughäfen sehr hoch eingestuft. Im Jahr 2019 beförderte der Flughafen insgesamt 70.857.908 Passagiere und lag bei den internationalen Passagieren auf Platz 8 und bei internationaler Fracht auf Platz 3.

Weitere Informationen über Incheon sind unter www.airport.kr/ erhältlich.

Über ABL Life Insurance Co., Ltd

ABL Life wurde 1954 gegründet und bietet 1,13 Millionen Kunden Versicherungsprodukte und Finanzdienstleistungen auf der Grundlage eines landesweiten Vertriebsnetzes an. ABL Life Insurance strebt danach, eine zuverlässige globale Lebensversicherungsgesellschaft zu werden, die durch fortschrittliche Produkte und intelligente Dienstleistungen ein besseres Leben bietet. Weitere Informationen über ABL sind unter www.abllife.co.kr/ erhältlich.

Über Datametrex

Datametrex AI ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit, mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien, unterstützen.

Das Unternehmen bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette. Weitere Informationen zu Datametrex finden Sie unter www.datametrex.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marshall Gunter, CEO

Tel:- (514) 295-2300

E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden zur Verfügung gestellt, um über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Die Leser werden aufgefordert, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen durch Wörter oder Ausdrücke wie können, werden, erwarten, wahrscheinlich, sollten, würden, planen, antizipieren, beabsichtigen, potentiell, vorgeschlagen, schätzen, glauben oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Wörter, Ausdrücke und grammatikalische Variationen davon oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden, oder durch Strategiediskussionen, einschließlich des Dollar-Betrags der im Rahmen der Vereinbarung erwarteten Einnahmen, identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vom Unternehmen erwarteten und in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle möglichen Risiken und Ungewissheiten abdeckt. Die Leser werden außerdem hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung erstellt und basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Erstellung dieser zukunftsgerichteten Informationen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen – oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

