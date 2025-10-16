Cytophage Technologies startet die Kommerzialisierung von OvaPhage in Kanada in Zusammenarbeit mit W.L.T. Distributors

Winnipeg, den 16. Oktober 2025 – Cytophage Technologies (Cytophage oder das Unternehmen) (TSXV:CYTO / FWB:70G), ein Biotechnologieunternehmen, das innovative Bakteriophagenlösungen für die Gesundheit von Tieren und Menschen entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass sich W.L.T. Distributors Inc. (WLT), ein in Manitoba ansässiges Unternehmen für landwirtschaftliche Futtermittelzutaten, bereit erklärt hat, OvaPhage in ganz Kanada zu vertreiben.

OvaPhage ist ein Bakteriophagenprodukt für Eier, das entwickelt wurde, um die Salmonellenbelastung auf Eierschalen zu reduzieren, die Lebensmittelsicherheit zu verbessern und die Abhängigkeit von aggressiven chemischen Reinigungsmitteln zu verringern.

Diese Ankündigung folgt auf den kürzlich erfolgten Erhalt des Unbedenklichkeitsschreibens (Letter of No Objection, LONO) von Health Canada für den Verkauf von OvaPhage durch Cytophage. Das LONO stellt einen wichtigen Meilenstein für Cytophage dar und markiert eines der ersten kommerziellen Bakteriophagenprodukte dieser Art, das in Kanada zum Verkauf angeboten wird.

Cytophage freut sich sehr, WLT Distributors für den Vertrieb von OvaPhage in Kanada gewonnen zu haben, sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage Technologies. Unsere Stärke liegt in der Entwicklung wissenschaftlich fortschrittlicher Bakteriophagenlösungen. WLT Distributors bringt jahrzehntelange Marktkenntnisse, vertrauensvolle Beziehungen und praktisches Fachwissen mit, um Landwirten bei der Einführung neuartiger Produkte zu helfen, die die Tiergesundheit und Produktionseffizienz verbessern. Es ist eine ideale Partnerschaft. WLT bietet effiziente, kostengünstige Marketing- und Vertriebsdienstleistungen für Agrar- und Futtermittelprodukte und teilt die Vision von Cytophage, die Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit durch Spitzentechnologien zu verbessern.

Dank der umfangreichen Arbeit in den Cytophage-Laboren und in Zusammenarbeit mit kanadischen Eierproduzenten ist das Unternehmen nun bereit, die Vermarktung und den Vertrieb von OvaPhage voranzutreiben. Während Cytophage die Arbeiten an Verpackung und Kennzeichnung abschließt, hat WLT Early Adopters identifiziert, die bereit sind, dieses neu auf den Markt gebrachte Produkt zu testen.

Wir haben die Fortschritte von Cytophage von der Forschung und Entwicklung bis zur Vermarktung verfolgt und freuen uns sehr, mit ihrem Team im Bereich Vertrieb und Verkauf zusammenzuarbeiten. Angesichts der Herausforderungen, vor denen unsere Branche heute steht, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir innovative Produkte einsetzen, die sowohl heute nachhaltig als auch für die Zukunft gut anpassungsfähig sind, sagte James Hokanson, Chief Operating Officer von WLT.

Laut Statistics Canada produzierte die kanadische Eierindustrie im Jahr 2024 über 915 Millionen Dutzend, also rund elf Milliarden Eier. Das Unternehmen freut sich auf die Zusammenarbeit mit WLT, um OvaPhage für den Markt vorzubereiten und sicherzustellen, dass das Produkt den Bedürfnissen potenzieller Kunden entspricht. Gemeinsam wollen Cytophage und WLT OvaPhage für Eierproduzenten in ganz Kanada zugänglich machen und so zu einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion in Geflügelbetrieben beitragen.

Über WLT

WLT (www.wltdistributors.com) mit Hauptsitz in Manitoba beschafft und liefert seit mehr als 40 Jahren Futtermittelzutaten und landwirtschaftliche Produkte an landwirtschaftliche Betriebe auf der ganzen Welt. WLT ist bekannt für sein Engagement für Qualität, Kundenservice und seine Fähigkeit, die Lücke zwischen Produktherstellern und landwirtschaftlichen Betrieben zu schließen.

Das Team von WLT verfügt über insgesamt 50 Jahre Erfahrung im Vertrieb in der Geflügelindustrie in Kanada. WLT steht in Verbindung mit den Entscheidungsträgern der kanadischen Eierproduzenten, Verarbeiter, Brütereien und Vermarktungsverbände.

Über Cytophage

Cytophage Technologies (TSXV:CYTO / FWB: 70G) ist ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Erforschung, Produktentwicklung und Vermarktung von Bakteriophagen widmet.

Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren und töten. Diese natürlichen Bakterienkiller können alle zellulären oder organismischen Abwehrmechanismen überwinden. Sie sind die natürliche Version von Antibiotika.

Cytophage verbessert die natürlichen Fressfeinde der Bakterien mit Hilfe von Umwelt- und genetischen Modifikationen, um sichere und giftfreie Killerlösungen für große adressierbare Märkte zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Tiergesundheit liegt, die einen schnellen Weg zu kurzfristigen Einnahmen bietet.

Als einziger Hersteller von Bakteriophagen in Kanada, der über eine große Bibliothek von Stämmen verfügt, hat sich Cytophage verpflichtet, die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz (AMR) anzugehen. Die WHO sagt voraus, dass AMR bis 2050 die Hauptursache für die menschliche Sterblichkeit sein wird.

Viele Länder haben den präventiven Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion bereits verboten oder eingeschränkt, darunter 27 EU-Länder, die USA, Kanada, Brasilien, Bangladesch, Indien und Mexiko. Hinzu kommt, dass die Verbraucher in aller Welt biologische und antibiotikafreie Produkte verlangen.

Cytophage setzt eine risikofreie und patentierte Technologie ein, um innovative und kostengünstige Produkte zu entwickeln, die die Kraft von Bakteriophagen zur Bekämpfung bakterieller Infektionen nutzen, die die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen.

Weitere Informationen über Cytophage Technologies und seine innovative Arbeit im Bereich der Bakteriophagen-Therapie finden Sie unter www.cytophage.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Heather Medwick

Chief Operating Officer

Tel.: + 1 431 388 8873

E-Mail: heather@cytophage.com

Cytophage Investor Alerts: cytophage.com/subscribe

