Critical Infrastructure Technologies nimmt Handel am OTCQB Venture Market auf und beauftragt Native Ads mit der Steigerung seines Bekanntheitsgrades bei US-Anlegern

– Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CiTech) wird ab 31. Oktober 2025 am OTCQB Venture Market unter dem Handelskürzel CITLF gehandelt.

– Die OTCQB-Notierung bietet bessere Sichtbarkeit, bessere Liquidität und besseren Zugang für US-Anleger.

– CiTech hat Native Ads, Inc., ein führendes Unternehmen für digitales Investorenmarketing, beauftragt, das Markenbewusstsein und die Marktreichweite des Unternehmens in Nordamerika auszubauen.

– Native Ads wird eine umfassende digitale Medien- und Distributionskampagne durchführen, um das Verständnis der Anleger für die Technologie und Wachstumsstrategie von CiTech zu fördern.

– Diese beiden Initiativen sind an CiTechs Ziel ausgerichtet, seinen Anlegerkreis in den USA zu erweitern und sein Engagement in den Bereichen Verteidigung, Kommunikation und Technologie zu verstärken.

Vancouver, BC – 31. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, freut sich bekannt zu geben, dass der Handel mit seinen Stammaktien am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten unter dem Kürzel CITLF aufgenommen wurde.

Der von OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betriebene OTCQB Venture Market gilt als führender öffentlicher Markt für Unternehmen in der Gründungs- und Wachstumsphase. Die Zulassung zum Handel am OTCQB bezeugt das Engagement von CiTech für Transparenz, finanzielle Integrität und eine starke Unternehmensführung.

Zur weiteren Steigerung seiner Sichtbarkeit bei US-Anlegern hat CiTech Native Ads, Inc., eine Full-Service-Agentur für digitale Medien, die auf Finanzmarketing und Markenentwicklung für Unternehmen in der Wachstumsphase spezialisiert ist, unter Vertrag genommen.

Der Handel am OTCQB ist ein wichtiger Meilenstein für CiTech im Zuge des weiteren Ausbaus unseres Anlegerkreises, so Brenton Scott, CEO von CiTech. Durch die Zusammenarbeit mit Native Ads können wir unser Wertversprechen effektiver kommunizieren und neue Anleger in den USA erreichen, während wir unsere Präsenz in den Bereichen Verteidigung und Kommunikation ausweiten.

Verbesserung des Zugangs zu US-Kapitalmärkten

Mit der Notierung am OTCQB Venture Markt können Anleger mit Sitz in den USA die Aktien von CiTech über reguläre Brokerkonten in US-Dollar handeln und halten, wodurch sich der Marktzugang und die Liquidität verbessert. Das Listing steht außerdem im Einklang mit der breiteren nordamerikanischen Strategie von CiTech.

Unser Ziel besteht darin, CiTech einem breiteren US-Publikum vorzustellen und durch die Bereitstellung von datengesteuerten, konformen Marketingmaßnahmen das Bewusstsein für die Innovationskraft und das globale Potenzial des Unternehmens steigern, meint Jon Malach von Native Ads.

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

E-Mail: Brenton.s@citech.com.au

Tel: +61 411 751 191

Über Native Ads, Inc.

Native Ads, Inc. ist eine Firma für digitales Marketing und digitale Medien, die auf Content Amplification, programmatische Werbung und Kampagnen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades von börsennotierten Unternehmen bei Investoren spezialisiert ist. Ihre integrierte Plattform kombiniert Native Advertising, Videoproduktion und digitale Medienstrategien, um Emittenten mit privaten und institutionellen Anlegern in ganz Nordamerika zu verbinden.

www.nativeads.com

Über den OTCQB Venture Market

Der OTCQB Venture Market ist eine US-Handelsplattform für etablierte, auf Anleger ausgerichtete Unternehmen, die eine laufende Finanzberichterstattung vorweisen können und hohen Standards in der Unternehmensführung verpflichtet sind. Für eine Zulassung zum Handel am OTCQB müssen sich Unternehmen einem Verifizierungs- und Managementzertifizierungsprozess unterziehen, wodurch Anleger einen transparenten Überblick über die Leistung und Compliance eines Unternehmens erhalten.

Nähere Informationen zum OTCQB und Echtzeit-Kurse finden Sie unter www.otcmarkets.com.

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Westaustralien. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationsdiensten zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glaubt, kann, plant, wird, erwartet, beabsichtigt, könnte, schätzt, prognostiziert und projiziert sowie an ähnlichen Ausdrücken und deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in dieser Pressemitteilung enthalten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

