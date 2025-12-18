Critical Infrastructure Technologies Ltd. und Babcock International Group unterzeichnen eine Erweiterung der Absichtserklärung (MOU)

Vancouver, BC – 18. Dezember 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Erweiterung der Absichtserklärung mit der Babcock International Group (Babcock) unterzeichnet hat, um gemeinsam eine schnell einsetzbare Plattform zu entwickeln und zu errichten, die 5G-Kommunikation, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) sowie Fähigkeiten zur Drohnenabwehr nicht nur für die ukrainischen Streitkräfte, sondern auch für ganz Europa und Südostasien integriert.

Die ursprüngliche Absichtserklärung, die im September 2025 auf der DSEI-(Defence and Security Equipment International)-Messe in London unterzeichnet wurde, wurde abgeschlossen, damit beide Unternehmen exklusiv an der Anfrage des ukrainischen Verteidigungsministeriums zur Lieferung von 50 Nexus-20-Plattformen von CiTech zusammenarbeiten konnten.

Die Absichtserklärung über die Ausweitung des Kooperationsbereichs erweitert die Regionen der Zusammenarbeit nun auf ganz Europa und Südostasien, da für die Nexus-20-Plattform in diesen Regionen erhebliche Chancen bestehen.

Es ist fantastisch, den Umfang der Zusammenarbeit mit Babcock zu erweitern und nun gemeinsam daran zu arbeiten, Nexus 20 in den neu hinzugekommenen Regionen zu vermarkten, sagte Brenton Scott, CEO von CiTech. Da unsere erste Nexus 20 im April 2026 in der EU eintreffen soll, um regionsweite Demonstrationen durchzuführen, blicken wir mit Zuversicht auf das Jahr 2026.

Über die Babcock International Group

Babcock ist ein internationales FTSE-100-Verteidigungsunternehmen, das im Vereinigten Königreich, Australasien, Kanada, Frankreich und Südafrika tätig ist und in weitere Märkte exportiert. Wir liefern komplexe Support- und Produktlösungen, um die Verteidigungsfähigkeiten und kritischen Assets unserer Kunden zu verbessern. Wir werden von unserem Ziel angetrieben, gemeinsam eine sichere Welt zu schaffen.

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Western Australia. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischer mobiler Telekommunikation zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

