Critical Infrastructure Technologies Ltd. erweitert die Produktion der Nexus-Plattformen nach erfolgreicher Gewährung einer Zuwendung von der australischen Regierung

Vancouver, BC – 23. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass nach der erfolgreichen Gewährung einer Zuwendung von der australischen Regierung mit der Stahlherstellung für die ersten drei Nexus-Plattformen begonnen wird. Derzeit finden die Herstellungsarbeiten für Nexus 1, 2 und 3 statt, zwei zusätzliche Plattformen sollen folgen.

Die Belieferung der CiTech-Fertigungsanlage erfolgt voraussichtlich folgendermaßen:

– Nexus 1 und 2 – innerhalb von 10 Wochen

– Nexus 3 – Ende Januar 2026

Nach Anlieferung wird jede Nexus-Plattform einer abschließenden Endausfertigung unterzogen und voraussichtlich in 4-6 Wochen fertiggestellt.

Vorführungen und strategischer Einsatz

Nach Fertigstellung werden Vorführungen und/oder Pilotprogramme der Nexus-Plattform bei folgenden Stellen durchgeführt:

– Große Bergbauunternehmen in Westaustralien

– Im Verteidigungssektor bei der Australian Defence Force (ADF)

– In der Notfallversorgung

Diese Vorführungen in Australien werden die Vielseitigkeit der Plattform in den Bereichen Bergbau, Verteidigung, Rettungsdienste und kritische Infrastruktur demonstrieren.

Zukünftige Produktion und internationale Roadmap

Mit der Herstellung von Nexus 4 und 5 soll im November 2025 begonnen werden, eine der Plattformen wird für die finale Endausfertigung direkt nach Polen verbracht. Aufgrund des enormen Interesses wird diese Plattform anschließend Teil einer europäischen Produkt-Roadshow im März und April 2026 sein, bei der sie den Interessengruppen im Verteidigungssektor, bei Behörden und in Industriebetrieben in der gesamten EU vorgestellt wird.

Dieser Meilenstein ist Ausdruck der Dynamik hinter dem Nexus-Programm, das von der australischen Regierung und von unseren internationalen Partnern unterstützt wird, so Brenton Scott, CEO von CiTech. Die geplanten Vorführungen und internationalen Darbietungen werden unter Beweis stellen, dass die Nexus-Plattform in der Lage ist, innovative Lösungen für das Verteidigungswesen, die Grenzsicherheit und -überwachung sowie den Bergbausektor bereitzustellen.

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Western Australia. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationsdiensten zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

