Critical Infrastructure Technologies – Finanzielle Position gestärkt

Wichtigste Highlights

· 973.685 $ aus der Ausübung von Warrants erhalten

· 395.600 $ Anzahlung von Critical Metals Corp. (NASDAQ: CRML) erhalten

Vancouver, BC – 17. Februar 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler autonomer, leistungsstarker mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen, freut sich über eine deutliche Stärkung seiner finanziellen Position nach der erfolgreichen Ausübung von Warrants des Unternehmens und einer Anzahlung von Critical Metals Corp. (NASDAQ: CRML) im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Nexus 20-Plattform.

Insgesamt wurden 3.245.619 Warrants zu einem Preis von 0,30 $ ausgeübt, wodurch CiTech neue Mittel in Höhe von 973.685 $ erhielt.

Darüber hinaus hat CiTech 395.600 $, was einer Anzahlung von 30 % entspricht, für den Verkauf einer Nexus 20-Plattform an Critical Metals Corp. (NASDAQ: CRML) erhalten. Die Einheit soll im Tanbreez-Projekt von Critical Metals Corp. in Grönland eingesetzt werden.

Der Chief Executive Officer von CiTech, Brenton Scott, sagte, die Kapitalspritze stärke die Fähigkeit des Unternehmens, die aktuelle Produktion und internationale Wachstumsinitiativen zu beschleunigen.

Mit der Zuführung dieser Mittel sind wir finanziell gut aufgestellt, um die fünf derzeit im Bau befindlichen Nexus-Einheiten fertigzustellen und unsere internationale Expansion voranzutreiben, sagte Herr Scott.

Das zusätzliche Kapital wird das Fertigungsprogramm von CiTech, die Erfüllung der bestehenden Kundennachfrage und die weitere globale Marktentwicklung für seine autonomen Telekommunikations- und Überwachungsplattformen sichern.

Im Namen des Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

E-Mail: Brenton.s@citech.com.au

Tel.: +61 411 751 191

Über Critical Metals Corp.

Critical Metals Corp. (NASDAQ: CRML) ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf kritische Metalle und Mineralien konzentriert und strategische Produkte herstellt, die für die Elektrifizierung und Technologien der nächsten Generation für Europa und seine Partner in der westlichen Welt unerlässlich sind. Sein Vorzeigeprojekt Tanbreez ist eines der weltweit größten Vorkommen an Seltenen Erden und befindet sich im Süden Grönlands. Das Vorkommen wird voraussichtlich Zugang zu wichtigen Transportwegen haben, da das Gebiet über ganzjährig befahrbare Tiefwasserfjorde verfügt, die direkt zum Nordatlantik führen.

Ein weiteres wichtiges Asset ist das Wolfsberg-Lithium-Projekt in Kärnten, 270 km südlich von Wien, Österreich. Das Wolfsberg-Lithium-Projekt ist die erste vollständig genehmigte Mine in Europa und liegt strategisch günstig mit Zugang zu einer gut ausgebauten Straßen- und Schieneninfrastruktur. Das Projekt wird voraussichtlich der nächste große Produzent wichtiger Lithiumprodukte zur Versorgung des europäischen Marktes werden. Wolfsberg ist mit seinen Abnahme- und Downstream-Partnern gut positioniert, um zu einem einzigartigen und wertvollen Vermögenswert in einem expandierenden geostrategischen Portfolio für kritische Metalle zu werden. Mit diesem strategischen Vermögensportfolio ist Critical Metals Corp. gut positioniert, um ein zuverlässiger und nachhaltiger Lieferant von kritischen Mineralien zu werden, die für Verteidigungsanwendungen, die Umstellung auf saubere Energie und Technologien der nächsten Generation in der westlichen Welt unerlässlich sind.

www.criticalmetalscorp.com

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Western Australia. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16-Einheit, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischer mobiler Telekommunikation zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glaubt, kann, plant, wird, erwartet, beabsichtigt, könnte, schätzt, geht davon aus, prognostiziert und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

